2020-04-07T21:08:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Орле на 8 апреля составило 12 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 8 апреля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области число людей с официально подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" составило на 8 апреля 12 человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 8 апреля 2020 года.

Из 12 подхвативших коронавирус орловцев трое уже выписались из больницы. Они чувствуют себя хорошо и находятся дома. Вчера же подтвердились сразу пять случаев заболевания. Все, теперь уже пациенты инфекционного отделения, привезли болезнь из Москвы.

- К счастью мы смогли их вовремя изолировать, угрозы распространения инфекции нет. Состояние здоровья людей стабильное, никто не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, течение болезни спокойное, - рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира накануне вечером.

Под наблюдением дома находится 917 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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