Число заболевших коронавирусом в Орле на 8 апреля составило 12 человек
В Орловской области число людей с официально подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" составило на 8 апреля 12 человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Орловской области на 8 апреля 2020 года.
Из 12 подхвативших коронавирус орловцев трое уже выписались из больницы. Они чувствуют себя хорошо и находятся дома. Вчера же подтвердились сразу пять случаев заболевания. Все, теперь уже пациенты инфекционного отделения, привезли болезнь из Москвы.
- К счастью мы смогли их вовремя изолировать, угрозы распространения инфекции нет. Состояние здоровья людей стабильное, никто не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, течение болезни спокойное, - рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира накануне вечером.
Под наблюдением дома находится 917 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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