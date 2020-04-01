Коронавирус в Орле пивным не помеха: горожане недоумевают, почему не закрыты алко-забегаловки

С 28 марта до 5 апреля в Орле, как и по всей стране, закрыли большинство кафе и непродуктовых магазинов. Сейчас в регионе работает всего 33 из 632 учреждений общепита и то, еду они делают исключительно на вынос.

Только круглосуточный алко-бизнес решил причислить себя к продуктам первой необходимости и отказался закрываться. Режим внеплановых выходных и общее правило сидеть дома из-за коронавируса, дельцы восприняли как повод увеличить продажи.

В редакцию «Комсомольской правды-Орел» пришло несколько писем от наших читателей. Люди возмущены – пивные бары и магазины продолжили работать в штатном режиме.

В частности, такая ситуация сложилась в Заводском районе областного центра.

- У нас на улицах Планерной и Машкарина свободно работают пивнушки и бары, которые просто спаивают народ в такой непростой период. Все смотрят на это сквозь пальцы. Это настолько возмутительно, - рассказал «Комсомолке» Андрей, житель 909 квартала.

Не менее интересная ситуация сложилась и в Железнодорожном районе. Люди в отчаянии – улица Льва Толстого превратилась в место паломничества для любителей шумных застолий.

- В нашем доме №21а есть пивной бар. Во время карантина он продолжает работать, повесили звонок и объявление, что работают дистанционно, на вынос, но это только днем, а вечером благополучно распахивают двери и все работает в обычном режиме. На мой вопрос продавец сказала, а что такого мы работаем навынос! Я не понимаю, у нас круглосуточно можно продавать алкоголь на вынос? – пишет наша читательница Марина.

По словам женщины, с вечера и всю ночь это заведение вообще открыто и собирает толпу алкоголиков с района. Она уже неоднократно обращалась в полицию, звонила в Роспотребнадзор, но все безрезультатно. Бар продолжает наливать заядлым постояльцам и сманивать заскучавший в самоизоляции народ.

Губернатор Орловской области уже неоднократно обращался к представителям местного бизнеса с просьбой не играть с огнем и не нарушать правила во время внеплановых выходных. Однако, как мы видим, не все восприняли предупреждение всерьез.

Вчера, 31 марта, Андрей Клычков в своем ежедневном отчете в соцсетях дал ясно понять: от слов к делу, в Орле начались рейды.

- Сейчас мы проверяем целый ряд объектов торговли, которые, к сожалению, не восприняли запрет всерьез. Уже два дня подряд сотрудники правоохранительных органов выходят в рейд, чтобы привлечь к ответственности тех, кто продолжает работать. Рейды продолжатся и дальше. Такой подход, когда все вокруг находятся в опасности, а пивные магазины работают - это преступление. С этим мы будем бороться, - рассказал глава региона Андрей Клычков.