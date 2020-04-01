Коронавирус в Орле: какие меры поддержки окажут власти малому и среднему бизнесу

В Орловской области в связи с непростой экономической ситуацией, возникшей на фоне распространения коронавируса, власти решили оказать поддержку представителям бизнеса. Какие меры будут приняты и как поддержат малых и средних предпринимателей, обсуждали сегодня, 1 апреля, на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Было отмечено, что в регионе принят первый пакет мер поддержки для того, чтобы экономическая ситуация не расшаталась. Согласно решению федерального штаба к числу тех, кому поддержка должна быть оказана в первую очередь относятся следующие отрасли: автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, а также деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские), деятельность по организации конференций и выставок.

Какие же меры уже приняты в Орловской области? Об этом рассказал Вадим Тарасов, замгубернатора по планированию, экономике и финансам.

По его словам, ослаблен надзор: до 1 мая не будет проверок надзорными органами, введены ограничения для налоговиков для представителей малого и среднего предпринимательства. Также возможна отсрочка аренды: для этого арендаторам имущества, находящегося в собственности государства, нужно обратиться в региональный Департамент государственного имущества и земельных отношений с заявлением о ее предоставлении.

- В рамках деятельности Фонда микрофинансирования Орловской области было принято решение о заявительном порядке рассмотрения обращений предпринимателей о предоставлении отсрочки погашения основного долга на конец срока действия займа и реструктуризации графика платежей до конца года. Кроме того, Правительством Орловской области в Минэкономразвития России направлена заявка на увеличение капитализации регионального Фонда микрофинансирования и Гарантийного фонда, что позволит увеличить объем выдаваемых льготных займов и гарантий для субъектов МСП, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Также вводится:

- отсрочка по кредитам для объектов МСП на полгода - для тех, кто работает в пострадавших отраслях. С заявлением нужно обращаться в банк, выдававший кредит,

- на этот же срок вводится отсрочка по уплате налогов, кроме НДС,

- на 6 месяцев введен мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взысканий долгов и штрафов.

- возможно беспроцентное кредитование субъектов МСП для выплаты зарплаты (срок кредитования на период до 6 месяцев).

Это два пакета мер. Сейчас власти региона обсуждают третий пакет, который реализуют в случае необходимости.

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