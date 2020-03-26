2020-03-26T09:58:07+03:00
Общество

Мультибрендовый салон «Парус Авто» поможет сравнить автомобили разных марок

В Липецке открылся мультибрендовый автосалон «Парус Авто», который предлагает своим покупателям сравнить и приобрести авто от разных популярных производителей
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В Липецке открылся мультибрендовый автосалон «Парус Авто», который предлагает своим покупателям сравнить и приобрести авто от разных популярных производителей.

Новый салон предлагает клиентам широкий спектр по покупке и сервису автомобилей. Здесь представлены востребованные на российском рынке модели российских, немецких, чешских, корейских, японских и других производителей. И даже если вы не увидели нужного автомобиля, его привезут в короткие сроки.

«Парус Авто» - это новый для нашего города формат выбора машины. Мультибрендовые автосалоны уже завоевывают свое место на автомобильном рынке и нашли своих приверженцев в крупных городах, которые хотели упростить процесс выбора автомобиля. Ведь на одной площадке дилер собирает большое число разных моделей. Покупатель может сравнить и оценить автомобили различных марок, их опции, качество сборки. Любые сомнения и вопросы разрешат специалисты салона — они проконсультируют, проведут тест-драйв и помогут выбрать наиболее подходящую по техническим характеристикам и стоимости машину.

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Кроме того, в мультибрендовом салоне покупателю легче опереться на свои впечатления,

выбирая ту или иную марку. Представьте — вы прокатились на одном автомобиле, хотите сравнить ощущения от поездки на другой машине с теми же характеристиками, но от другого производителя. Вам потребуется отправиться в другой салон — это дополнительное время на дорогу, да и впечатления могут утихнуть. В «Парус Авто» вы просто пересаживаетесь из одной машины в другую и проводите необходимый тест-драйв. В этом преимущество мультибрендовых салонов — они собирают в одном месте не только авто, но и ваши ощущения и впечатления.

Еще одна услуга, которую оценят покупатели, желающие поменять старое авто на новое. В автосалоне «Парус Авто» можно сдать старую машину по программе Traide in* — и получить с доплатой нового «железного коня». Клиентам не нужно искать покупателя на свое транспортное средство — достаточно приехать в автосалон и оформить все необходимые документы. Определить рыночную стоимость машины, которую вы хотите обменять на новую, также помогут в салоне. В зависимости от марки, года выпуска и сохранности старого автомобиля итоговая сумма, полученная по программе Trade in* для приобретения нового транспортного средства может значительно покрыть расход на покупку.

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Оплачивая покупку, вы получаете целый спектр услуг — например, специалисты компании проведут регистрацию машины в органах ГИБДД. Сразу же, на месте вам оформят страховку (Страховая компания «САО ВСК»). Все это избавляет от необходимости визитов в сторонние организации и экономит ваше время для других, более важных или приятных дел.

По желанию в новом автомобиле установят дополнительное оборудование, которое не входит в основную комплектацию. Например, его оснастят датчиками дождя, электронными системами парковки или видеокамерой заднего вида, устройствами hands-free* — все это поможет сделать автомобиль максимально безопасным, надежным и комфортным, придать ему индивидуальные черты.

Автосалон «Парус Авто» ждет вас по адресу: Липецк, ул. Неделина, 2Г, телефон: +7 (4742) 56-30-84.

https://www.instagram.com/parus.avto/

* Trade-In – обмен старого на новое

*hands-free - беспроводное или проводное устройство

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