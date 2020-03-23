Орловцев приглашают на виртуальные экскурсии и выставки

Из-за профилактики коронавирусной инфекции учреждения культуры в Орле и области ограничили посещаемость или и вовсе закрылись. Однако заглянуть в них можно и не выходя из дома.

Помогут в этом виртуальные экскурсии. Есть они практически у всех орловских музеев. Стать посетителем такой экскурсии очень просто – нужно зайти на официальный сайт учреждения и щелкнуть на нужный раздел. Публикуем самые популярные онлайн-туры.

ПРОГУЛКА ПО СПАССКОМУ-ЛУТОВИНОВО

Виртуальный тур по уникальному музею-усадьбе Ивана Тургенева разработал известный орловский фотограф Владимир Тиняков. Найти его в разделе «Галерея». Здесь можно будет и каждый экспонат внимательно изучить, и как при полноценной экскурсии информацию о них получить.

Кроме того, посетители сайта усадьбы могут стать участниками онлайн-квеста по поиску артефакта, спрятанного в доме.

ЗАГЛЯНИТЕ В ОРЛОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ!

На главной страницы (внизу) официального сайта Орловского объединенного литературного музея всех желающих провести время с пользой и получить новые знания, ждет онлайн-путешествие по дому Леонида Андреева, музеям писателей-орловцев, Бунина и Тургенева.

Каждая экскурсия сопровождается спокойными мелодиями, располагающими к раздумьям и погружает в невероятную атмосферу XIX века. Направив курсор на интересующий объект и щелкнув внизу знак информации, можно узнать историю о самом музее и экспонатах.

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ИЗО

Еще один вариант – это познакомиться с экспозицией музея изобразительных искусств и при этом испытать полное ощущение присутствия. Для этого нужно заглянуть в раздел «Виртуальный тур» внизу главной страницы.

С помощью панели управления можно самостоятельно планировать свое перемещение по залам музея и изучать редкие предметы из его фондов.

РАСКРОЙТЕ ЗАГАДКИ ОРЛОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Для этого того, чтобы побывать в Военно-историческом и Орловском краеведческом музеях, нужно заглянуть в раздел «Виртуальные экскурсии по музеям» и выбрать, куда вы хотите отправиться.

Как и в других турах, здесь можно самостоятельно «бродить» по выставочным залам и изучать экспонаты. Дополнительно с историей каждого из них можно познакомиться в группе в соцсетях – https://vk.com/okmuseum

А ЧТО БИБЛИОТЕКИ?

Городские библиотеки в Орле пока открыты. Под карантин пока попали только областные – Бунинка и Пришвинка. Но и в них можно заглянуть не выходя из дома.

Так, библиотека Бунина предлагает получить нужную информацию в соцсетях, по телефону и на сайте. Здесь можно познакомиться с электронной коллекцией изданий по разным темам и сферам знаний, найти нужную книгу в электронном каталоге, а также познакомиться с виртуальными выставками.

Кроме того, пока город замер из-за профилактики коронавируса, можно поучаствовать в интернет-проектах библиотеки - сетевой акции #buninka_Победа75, II открытом областном патриотическом конкурсе видеосюжетов «Героям – честь!» и сетевой акции #Бунин_Фет_Читаем_вместе.

В Бунинке работает справочная служба. По вопросам получения библиографических и фактографических справок общей тематики можно обратиться по телефону 76-34-57 или e-mail: sbo.buninlib@mail.ru (Информационно-библиографический отдел), по краеведению - e-mail: krai.buninka.orel@mail.ru (Отдел краеведческих документов).

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