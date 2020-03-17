2020-03-17T15:31:09+03:00
Общество

Орловцам рассказали как вернуть деньги за несостоявшееся из-за коронавируса путешествие

Туристы вправе потребовать расторжения договора о поездке
Наталья Меркулова
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Орловцам рассказали, как вернуть деньги за несостоявшееся из-за коронавируса путешествиеОрловцам рассказали, как вернуть деньги за несостоявшееся из-за коронавируса путешествиеФото: Архив "КП"
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Инфекция коронавируса охватывает все новые и новые страны. Экзотическая Азия сменилась на старую Европу и те, кто еще недавно планировал заграничное путешествие встал перед выбором: «Остаться дома или все же рискнуть».

Специалисты Роспотребназдора по Орловской области поясняют, что деньги за несостоявшуюся поездку можно вернуть в полном объеме по статье 14 Федерального закона 24.11.1996г. №132.

Сейчас туристическое посещение стран, где зафиксирована неблагополучная эпидемиологическая ситуация, запрещено. Туроператор может предложить заменить место отдыха или перенести сроки путешествия.

Но если оба варианта вам не подходят, то вы вправе требовать расторжения договора.

- До начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене путевки, а после его начала - части в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг, - рассказали «Комсомолке» в ведовстве.

Если в стране, в которую вы хотели поехать, но передумали, не введен карантин из-за коронавируса, то права на расторжение договора сохраняется. Однако в таком случае турист сам возмещает туроператору понесенные им расходы.

По вопросу с каждой индивидуальной ситуацией можно проконсультироваться по телефону 8 (4862) 42-26-59 или 41-62-67 (отдел защиты прав потребителей).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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