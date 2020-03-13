Куда сходить и чем заняться на выходных в Орле

Накануне выходных по традиции рассказываем, как их можно скоротать в Орле. Куда сходить и чем заняться 14 и 15 марта?

МИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И ТАЙНЫ

В облцентре продолжает работу выставка, которая познакомит любителей искусства с мастерами кисти Босхом и Брейгелем. Организаторы уверяют: в экспозиции, состоящей из репродукций известных полотен, много загадок и тайн.

- За пять веков имена Босха и Брейгеля то возносились до небес, то растворялись в забвении. Сейчас их картины разбросаны по лучшим мировым музеям и частным коллекциям. Но ни одного их подлинника не встретишь в музеях России. Именно поэтому мы хотим приоткрыть для вас дверь в сокровенный мир образов двух самых загадочных художников Северного Возрождения. Будет немного пугающе, весьма таинственно и очень интересно! - уверяют организаторы.

Орловцам предстанут работы в технике "жикле". У каждой репродукции есть описание и рассказ об истории ее создания. Также запланированы экскурсии.

Выставка работает до 22 марта

ул. Октябрьская, 29 (ОМИИ)

(6+)

«СУРГАНОВА И ОРКЕСТР»: НА КОНТРАСТЕ

В Орле выступит рок-группа "Сурганова и оркестр". Концерт состоится в субботу, 14 марта.

Светлана Сурганова и ее музыкальный коллектив представят фанатам новую программу "На контрасте". В ее основу заложен дух первых альбомов группы, принесших ей популярность. Это разножанровые треки, подкупающая лирика, душевность. Ведь именно этим 16 лет назад "Сурганова и оркестр" покорили слушателей и музыкальных критиков.

Билеты можно купить в кассах "ОрелКонцерт" или онлайн здесь.

14 марта, 19.00

Кромское ш-се, 4 (Конгресс-Холл)

(12+)

ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ

В театре «Свободное пространство» в субботу состоится показ спектакля «Продавец дождя».

Это удивительная история о том, как чудак-бродяга, предлагающий «продать дождь», перевернул жизнь обитателей маленького американского городка, изнывающего от затяжной, невыносимой жары и депрессии.

Стоит ли надеяться на чудеса в наше прагматичное время, и может ли вера в чудо сделать его реальным? Кто подскажет, на что надо опереться сегодня в жизни, и кому можно сегодня доверять? И, наконец, не являются ли природные катаклизмы отражением человеческой жажды любви, понимания, сочувствия? Знаменитая бродвейская пьеса «Продавец дождя» Ричарда Нэша заставляет нас посмотреть на мир и на себя другими глазами и, быть может, все-таки поверить в чудо, в собственное счастье, которое, оказывается, так близко, так возможно.

14 марта, 18.00

Пл. К Маркса, 2

(12+)

АРЕНА СМЕЛОСТИ

Орловский цирк «Триумф» последние выходные представляет программу «Арена смелости». И она обещает удивить и маленьких, и больших зрителей.

Название выбрано не случайно, так как в программе принимают участие действительно храбрые, мужественные и смелые артисты: воздушные гимнасты, канатоходцы, эквилибрист и групповые эквилибристы, дрессировщики животных и иллюзионисты.

Представление интересно не только детям, но и взрослым. Для ребятишек, подготовлено много ярких номеров с животными: дрессированные собачки, львицы. А красный кенгуру Рой продемонстрирует комический бокс со своим дрессировщиком.

Весь вечер на арене цирка будет веселить зрителей клоунский дуэт. Режиссер программы - заслуженный артист России Раух Расулов.

- Хотите вернуться в детство? Забыть о трудностях? Отдохнуть от работы? Приходите в цирк! Почувствуйте себя ребенком! – приглашает орловский цирк на представления.

14 марта, 17.00

15 марта, 15.00

Пл. Жукова

(0+)

МИР НАСЕКОМЫХ

В Краеведческом музее можно посмотреть экспозицию, состоящую из живых экспонатов. Орловцев ждет выставка «Мир насекомых».

Тропические бабочки, мадагаскарские тараканы, палочники, богомолы и другие диковинные обитатели нашей планеты представлены на выставке.

- Посетители смогут полюбоваться тропическими бабочками, понаблюдать за колонией муравьев, увидеть самых древних обитателей планеты – арахнидов, узнать насколько опасны скорпионы, а также услышать «шипение» мадагаскарских тараканов, - говорят организаторы.

Работает до 17 мая

Ул. Гостиная, 2

(0+)

КОНКУРС КРАСОТЫ, ТАЛАНТА И ТРАДИЦИЙ

В эти выходные в Орле впервые пройдет конкурс красоты и таланта «МИСС АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ». В нем примут участие жительницы региона, представляющие разные народности и нации.

Состязание станет не просто конкурсом красоты, но и таланта. Зрители и болельщики познакомятся с традициями, особенностями и многогранностью народов мира таким необычным и, безусловно, красивым способом.

Приходите поболеть за участниц!

15 марта, 17.00

КДЦ «Металлург»

(6+)

МАСТЕР-КЛАСС В ПРАВОСЛАВНОЙ АРТЕЛИ

Провести выходные взрослых и детей приглашает духовный православный центр Вятский Посад. Гостей ждет специально подготовленная программа.

Юные орловцы и их родители посмотрят мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы», а после изготовят игрушки-цветы из ткани в технике йо-йо.

Участие бесплатное. Правда, предварительно нужно записаться по телефону: 59-90-11.

п. Вятский Посад, ул. Южная, 1а

(6+)

БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО

Орловский государственный театр им. Тургенева в этот уикенд приглашает посмотреть яркую постановку.

Комедия «Женитьба Фигаро» на протяжении двух с половиной столетий является жемчужиной мирового театрального репертуара, благодаря идеальной, словно часовой механизм, композиции, динамичности и юмору, который не утратил своей свежести.

Слуга графа Альмавива весельчак и балагур Фигаро собирается жениться на горничной графини Розины — Сюзанне. Но граф хочет расстроить свадьбу и сделать девушку своей возлюбленной. Фигаро решает противостоять этому и наказать графа. Заручившись поддержкой Графини, невесты и пажа, влюбленного в Графиню, Фигаро приводит свой план в исполнение.

14 и 15 марта, 18.00

Пл. Ленина, 2

(12+)