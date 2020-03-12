2020-03-12T10:43:05+03:00
Происшествия

Внедорожник протаранил столб: в Орле погибли два человека

Страшная авария произошла поздно вечером 11 марта
Наталья Меркулова
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В ДТП на «Уюте» в Орле погибли два человека. Фото Госавтоинспекции Орловской областиВ ДТП на «Уюте» в Орле погибли два человека. Фото Госавтоинспекции Орловской области
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Поздним вечером в Орле произошла трагическая авария. Около 10 часов, недалеко от остановки «Уют» в Заводском районе, 36-летний водитель иномарки не справился с управлением и на полной скорости врезался в световую опору.

Внедорожник «Вольво» ехал со стороны Карачевского шоссе в направлении улицы Авиационной. В какой-то момент мужчина потерял контроль над автомобилем и протаранил столб, который практически разрезал машину на две половины.

Столб практически разрезал машину на две половины. Фото: соцсети https://vk.com/orel_onlain

Столб практически разрезал машину на две половины. Фото: соцсети https://vk.com/orel_onlain

Очевидцы аварии вызвали экстренные службы. На место происшествия выехали полицейские, медики и спасатели.

- В результате ДТП водитель и его 32-летняя пассажирка скончались на месте еще до приезда скорой помощи, - сообщили корреспонденту «КП-Орел» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП водитель и его 32-летняя пассажирка скончались на месте. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В результате ДТП водитель и его 32-летняя пассажирка скончались на месте. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Погибших пришлось вырезать из искореженного авто, а позже саму машину освобождать от столба домкратом. Как стало известно "Комсомолке", в машине нашли детское кресло, благо в момент аварии малыша в "Вольво" не было.

В настоящее время полиция устанавливают все обстоятельства произошедшего. По словам свидетелей, водитель иномарки ехал около 130км/ч по крайнему ряду. При резком перестроении его занесло, выкинуло на бордюр и далее уже в столб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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