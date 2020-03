Куда сходить и чем заняться в Орле на праздничных выходных в марте

СПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТ «НАШИ ЛЮБИМЫЕ!»

К весеннему празднику 8 Марта театр «Русский стиль» подготовил для своих зрителей спектакль-концерт «Наши любимые». Все произведения концерта посвящены женщинам — верным женам и подругам, мамам и бабушкам, музам и коллегам. Для прекрасных дам прозвучат лирические песни, сцену оживят танцы.

- Подарите своим женщинам праздник, хорошее настроение и самые лучшие песни! Приходите на спектакль-концерт «Наши любимые», который станет ярким аккордом семейного торжества или дружеской встречи в праздничный весенний день, - обращаются к орловцам организаторы.

Справки по телефону: 76-20-24 (касса)

7 марта, 18.00

театр «Русский стиль» им. Бахтина (ул. Тургенева, 18)

ШЕКСПИР И ТЕАТР «СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

В субботу орловцев ждут на «Сон в летнюю ночь». Мир иллюзий и человеческих страстей оживет на сцене театр «Свободное пространство».

Известный сюжет комедии загадочного Уильяма Шекспира раскрыла в своей постановке московского режиссера Виктории Печерниковой с новой стороны: мир разума и чувств вступил в очередной спор, увлекая за собой орловских зрителей.

Современная электронная музыку в жанре эмбиент, фонари-звезды и легкий мистический флер проберут до мурашек, а стилизованное и фантазийное пространство приоткрывает чертоги подлунного царства, но вначале зрителей ждет мир рационализма, доведенный до комизма и глупости.

Что будет, если боги решат подшутить над смертными? Секунда за секундой зрительный зал все сильнее погружается в игру иллюзий, а разум тонет в чувствах.

Постановка полна юмора понятного и близкого каждому: ветреность влюбленных мужчин, навязчивость отвергнутой дамы и схватка разъяренных соперниц под действием колдовских чар заставляет с трудом сдерживать слезы от смеха.

7 февраля, 18.00

Пл. Карла Маркса, 2

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ ПОД ГАРМОНЬ

В субботу, 7 марта, орловцев ждет концерт «Гармонь – любимая подруга». Для женщин и их кавалеров с музыкальным поздравлением выступят гармонисты – Александр Льговский, Алексей Пешехонов, Валерий Проваленов, Анатолий Иванов, Алия Ильязова, Дмитрий Сивов, «Народный любительский коллектив» ансамбль русских народных инструментов «Орловские узоры», Орловский русский народный хор им. Крепких, Лауреат международных и Всероссийских конкурсов Лариса Хворова и многие другие хореографические и вокальные коллективы Орла.

В программе прозвучат народные наигрыши, задорные частушки, оркестровые произведения, всеми любимые песни о весне и женщине.

7 марта, 14.00

Орловский областной центр народного творчества.

пер. Карачевский, 6

ЗАЖГИТЕ ПОД МИРОВЫЕ РОК-ХИТЫ

Эта неделя завершится в Орле необычным концертом. В праздничный день 8 марта лучшие хиты мирового рока представит "Hard Rock Orchestra!"

Музыканты московского оркестра сыграют на орловской сцене хиты культовых рок-команд. В этот вечер прозвучат композиции групп Bon Jovi, Iron Maiden, Queen, Led Zeppelin,Linkin Park, Muse, Nirvana, Rammstein, System of a Down, The Offspring, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses и других! Начав на старте 2019 года как струнный оркестр, ребята уже четырежды выступили с аншлагами в Кремле.

- Hard Rock Orchestra – это не только совершенно новый взгляд на исполнение мировых хитов рока, но и уникальный по своему составу коллектив. Все участники настоящие мультиинструменталисты. Дирижер играет на трубе и фортепиано? Не вопрос! Кларнетист превратился в саксофониста? Без проблем! Барабанщик берет в руки флейту? И такое возможно! - говорят организаторы музыкального события.

Если вы думаете, куда сходить в Орле 8 марта, - концерт станет прекрасным вариантом времяпрепровождения. Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн.

8 марта, 19.00

Кромское ш-се, 4

ПРАЗДНИК В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

Свою праздничную программу «Цветы весны» подарит орловчанкам и городской парк культуры и отдыха. Танцы, море музыки и хорошее позитивное настроение обеспечены!

- Дорогие наши, любимые и неповторимые женщины! Приходите сами и приводите с собой друзей! Будет весело! – говорят организаторы.

Справки по телефону (4862) 59-88-08

8 марта, с 15.00

ККЗ "Юбилейный» (малый зал)

ПРАЗДНИЧНАЯ СКАЗКОТЕРАПИЯ

В грядущее воскресенье проект «Свежая лекция» приглашает орловчанок на разговор о самом сакральном – о женском здоровье и секретах хорошего самочувствия. Участницам встречи помогут определить свой психологический архетип и поднимут настроение.

В роли спикера выступит Ольга Ледовская, практикующий сказкотерапевт Международного института сказкотерапии. Она расскажет, какое влияние на женское здоровье и характер имеют архетипы Возлюбленной, Матери и Хранительницы.

- Сказка - это не просто красиво придуманная история. Это мудрость старших поколений. Елена прекрасная, Василиса Премудрая, Царевна-Лягушка, Баба Яга или Мачеха - эти и другие роли живут в каждой из нас. Через сказкотерапию мы можем научиться понимать свою глубинную природу, - говорят организаторы.

Участие в лекции бесплатное.

8 марта, 13:00

Лаборатория Социального Развития (ул.Ленина, 1 - типография "Труд", 4 этаж)

«МУЗЫКА ВЕСНЫ»

В областной филармонии для горожан подготовили концерт «Музыка весны». В программе прозвучит популярная музыка театра и кино, веселые мелодии, баллады о любви, эстрадные песниэ

На большую сцену выйдут Орловский губернаторский симфонический оркестр, солисты – Наталья Титова, Алёна Касьянова, Павел Поляков и Иван Баланов.

8 марта, 17.00

Орловская государственная филармония.

Привокзальная площадь, 8 (Большой концертный зал филармонии).

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Для тех, кто хочет провести праздник всей семьей и с пользой в Духовно-православном центре «Вятский Посад» традиционно подготовили бесплатные мастер-классы.

На этот раз гостям предложат заняться росписью деревянных сувениров «Птичка», плетением косичек и создание креативных причесок.

Предварительная запись и дополнительная информация по телефону 59-90-11. Количество мест ограничено!

8 марта, 12.00

Духовно-православный центр «Вятский Посад».

Орловская обл., Орловский р-н, ул. Южная, 1 А.

РОМАНТИКА И СТРАСТЬ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО

Клуб любителей аргентинского танго "Barrio de tango" приглашает орловчанок окунуться в удивительный мир аргентинской музыки и танцев.

- Праздничная милонга "Во имя прекрасных дам" это отличный повод поздравить наших очаровательных женщин с их праздником, днем 8 Марта! Все вместе наполним этот вечер праздником и улыбками, объятиями и искренними словами в честь наших прекрасных дам!... в этот вечер на линии танца вас ждут друзья, ... вас ждет ТАНГО! – говорят организаторы.

Организационный взнос 350 рублей, для пары - 600 рублей (в вазу на столе Dj). Вход свободный.

9 марта, с 19.00

Лофт "Место" (Здание типографии «Труд», 1 этаж)

