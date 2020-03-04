2020-03-04T11:44:42+03:00
Происшествия

В Орле пожар в съемной квартире едва не погубил семью

Жертв ужалось избежать, однако происшествием заинтересовались следователи
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Накануне вечером, 3 марта, в Орле разбушевался пожар в квартире девятиэтажки. В съемном жилище находилась семья с детьми, к счастью людей удалось эвакуировать и ЧП не обернулось печальными последствиями. Однако происшествием заинтересовались следователи.

На телефон службы спасения сигнал о пожаре поступил в девятом часу. В многоэтажном доме на улице Планерной, 59 горела квартира на третьем этаже. В жилище находились двое взрослых и двое детей: они играли в своей комнате. Именно оттуда и стало распространяться пламя.

Когда пожарные прибыли на место, оказалось, что подъезд сильно задымлен, полтора десятка жильцов пришлось эвакуировать. С пожаром справились, в комнате, где занялось пламя, сгорели матрасы кроватей, выгорели обои. В настоящее время причину пожара еще устанавливают эксперты, однако есть версия что это был поджог: ряд местных СМИ сообщили о том, что поджог устроил сам глава семейства. Так, сетевое издание "Орелград" пишет, что мужчина был неадекватен и устроил поджог, когда жена и дети находились в квартире.

"Жильцы рассказывают, что семья была неблагополучной: пара часто выпивала и вела асоциальный образ жизни" - говорит издание.

На месте происшествия работали полицейские, однако в ведомстве громких заявлений о причастности мужчины к пожару не делают.

- Полицейскими были предприняты меры к установлению возможных свидетелей произошедшего. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего и имущественного ущерба. Причина возгорания устанавливается, - прокомментировали ситуацию "Комсомольской правде в Орле" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

После огласки в СМИ заинтересовались произошедшим и следователи.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. Следствием также будет дана объективная оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, в чью компетенцию входят вопросы организации и проведения профилактической работы с неблагополучными семьями. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

"Комсомолка" следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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