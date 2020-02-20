В Орле жильцы старинного аварийного дома никак не могут добиться расселения

Орел – город старинный, все еще хранящий на своих улочках немало жемчужин архитектуры прошлых столетий, живьем рассказывающих современникам историю. Правда, многие из этих самобытных строений пребывают сегодня в плачевном состоянии. Для российских городов это, к сожалению, не новость: беречь свою историю мы только учимся. Беда заключается в том, что во многих старых, полуразрушенных, отживших свой век домах все еще ютятся люди.

Один такой дом расположился в самом центре города. Спорим, вы его не видели? Все потому, что строение по улице 1-й Посадской 4/6 прячется за огромными рекламными баннерами. Три щита, на которых написано что-то про национальные проекты, развитие Орловщины, или красуется реклама очередного модного заведения, скрывают за собой объект культурного наследия местного значения. Да-да, те самые баннеры, которые вы наверняка замечали, выезжая с Тургеневского моста в сторону Васильевской улицы.

Объект культурного наследия местного значения прячется за рекламными щитамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Конечно, домом сегодня это здание назвать сложно, строение больше похоже на барак, а прилегающая территория – какое-то гетто. Но на окнах – шторы, на фасаде, как поганка, торчит спутниковая телевизионная тарелка. Здесь живут люди. Ждут расселения, ждут свои новые квадратные метры уже несколько лет, ждут, что в любой момент потолки рухнут им на голову. Один из жильцов, Роберт Елагин, обратился в редакцию «Комсомолки» за помощью: власти не слышат не только жильцов, но и органы правосудия.

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ

Эпопея с переселением тянется уже несколько лет. Аварийным и опасным для проживания дом № 4/6 на 1-й Посадской комиссия признала еще в мае 2013-го. Из заключения следует, что двухэтажный дом постройки XIX века никогда не ремонтировался капитально, износ составил более 75%. Решение о переселении людей (жильцы проживают здесь по договору социального найма) постоянно отодвигалось.

Наш собеседник, устав от постоянных обещаний, в 2019 году обратился в Советский районный суд с иском к городским чиновникам о предоставлении жилого помещения. Эпопея началась.

Представитель администрации Орла исковые требования не признала, просила в иске отказать. Однако судом было установлено следующее:

«Несущая способность и эксплуатационные характеристики дома значительно снижены до недопустимого уровня, при которых существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования, что по мнению суда создает реальную опасность для жизни и здоровья граждан» (копии судебных решений есть в распоряжении редакции «КП-Орел» - ред.).

Дело, ясное как белый день: дом полуразваленный, для жизни опасный. Людей надо переселять. К тому же другого жилья у истца нет, ровно как и средств на его приобретение…Но прокрастинация в чиновничьих рядах, видно, неискоренима.

Даже невооруженным глазом видно: дом опасен для проживанияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Ввиду изложенного, принимая во внимание установленные фактические обстоятельства, свидетельствующие, что в силу аварийного состояния дома, значительного снижения уровня надежности, прочности и устойчивости его строительных конструкций, непринятие в ближайшее время мер по переселению может привести к неблагоприятным для истца последствиям, суд приходит к выводу об обязании администрации Орла предоставить истцу благоустроенное жилое помещение в г. Орле общей площадью не менее занимаемого жилого помещения, - гласит решение Советского районного суда.

Но администрация с таким решением не согласилась.

ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

В очередной раз в зале суда орловец из аварийного дома с представителем горадминистрации встретился уже в нынешнем январе. На этот раз, в апелляции, дело рассматривалось уже в областном суде: администрация исковые требования не признала и попросила отменить решение Советского суда как незаконное.

Ссылались чиновники на то, что согласно областной программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2025 годы» жильцы должны быть переселены в срок до 2022 года. Из апелляционной жалобы, также, следовало, что обратившийся с иском о переселении орловец не является малоимущим и не состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, что наличие заключения о признании дома аварийным и подлежащим сносу само по себе не означает, что жильцов нужно немедленно переселять. Однако судебная коллегия основания для отмены решения суда не нашла, а доводы администрации о том, что жильцов согласно областной программе можно переселить в срок до 2022 года признала несостоятельными.

- Проведение мероприятий по переселению граждан спустя 9 лет после признания дома аварийным способно привести к обрушению, гибели людей и иным неблагоприятным последствиям. В связи с этим, создание предпосылок к причинению вреда жизни и здоровью проживающих в доме граждан недопустимо, - к такому выводу пришла коллегия Орловского облсуда.

Словом, решение Советского районного суда осталось в силе, областное правосудие также пришло к мнению о том, что жильцов нужно переселить. Решение это суд вынес 15 января, более месяца назад. Воз и ныне там.

В настоящее время к делу подключились судебные приставы: в отношении Администрации Орла уже возбуждено исполнительное производство, грозящее взысканием исполнительного сбора и принудительными мерами. А в случае неисполнения судебного акта должностным лицам и вовсе могут светить уголовные дела.

Территория рядом. Практически центр ОрлаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Между тем, корреспондент «КП-Орел» лично убедился в том, что дом на 1-й Посадской 4/6 для жизни явно не пригоден. Взгляните и вы, читатели, на объект культурного наследия, отгороженный от посторонних взглядов рекламными щитами.

На месте другие жильцы дома рассказали нам, что на чудо не надеются, но рук не опускают.

- Мы обращались, писали, куда только можно. В ответ только отписки. Вот недавно до федерального канала дозвонились, ждем журналистов. Пускай о нашей проблеме на всю Россию расскажут, может тогда дело с мертвой точки сдвинется, - говорят жители аварийного дома.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Администрации ОрлаФото: Ольга СУПОНЕВА

В настоящее время наша редакция направила официальный запрос в Администрацию города с вопросом о том, когда же решение суда будет исполнено и когда опасный дом будет расселен.

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