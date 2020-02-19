Орел отметит День защитника Отечества

Текущая рабочая неделя для россиян окончится длинными выходными. Причина затяжного уикенда – День защитника Отечества. К празднованию присоединится и Орел. «Комсомолка» рассказывает, какие торжественные события пройдут в городе.

Начнется череда городских мероприятий за несколько дней до самого праздника.

В пятницу, 21 февраля, в 10.00 у стелы «Орел — город воинской славы» на бульваре Победы состоится возложение гирлянды и цветов. Собравшиеся почтят память героев, погибших в сражениях за отечество. Присоединиться к памятному митингу приглашают всех желающих.

В 11.00 в Военно-историческом музее состоится праздничное мероприятие «Встреча поколений».

В этот же день, в 15.00, начнется концерт ансамбля «Славица» «Святое дело Родине служить». Программа пройдет в концертном зале на М.Горького, 47а.

В 13.00 в театре им. Тургенева начнется торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества, который в 14.00 продолжится праздничным концертом.

В субботу, 22 числа, сразу несколько событий пройдет в Городском парке. В 15.00 начнется концерт «Отчизны славные сыны», в 16.00 маленьких горожан ждет творческий мастер-класс, в 17.00 начнется вечер отдыха под гармонь, а в 18.00 – вечера отдыха «Знакомые мелодии».

В КДЦ «Металлург» в этот же день состоится дискотека 80-х «День защитника Отечества». Начало – в 19.00

23 февраля в Детском парке пройдут интересные события для маленьких орловцев: в 12.00 начнется конкурсно-игровая программа «Юные защитники», а с 13.00 стартует познавательная викторина «России верные сыны».

В 12.00 в КДЦ «Металлург» начнется концертная программа «Мой всемогущий папа!»

Вечером орловцев ждет праздничный фейерверк. Его запустят в 20.00 с места слияния рек Оки и Орлик.

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