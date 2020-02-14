Куда сходить и чем заняться в Орле на выходных

КИПЕЛОВ ВЫСТУПИТ С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ

Вечер воскресенья можно посвятить отличной музыке. В Орле впервые выступит группа «Кипелов» с симфоническим оркестром.

Музыканты представят свою программу, состоящую из лучших песен и все это с аккомпанементом оркестра. Валерий Кипелов загорелся идеей создать подобную программу еще в 2013 году и вот сегодня с ней он собирает полные залы в разных уголках нашей страны.

Не пропустите, билетов осталось совсем немного!

Их можно приобрести в кассах «Орелконцерт» и онлайн.

16 февраля, 19.00

Кромское ш-се, 4

(6+)

СПЕКТАКЛЬ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» ЖДЕТ ЗРИТЕЛЕЙ

Если вы гадаете, как провести время с детьми, то не гадайте: в орловских театрах на выходных идет много спектаклей для юных и маленьких зрителей. Например артисты «Русского стиля» расскажут знакомую всем и многими любимую, но от того не менее интересную историю Буратино.

Музыкальный спектакль «Приключения Буратино» длится один час. За это время дети и взрослые проживут вместе с героями приключения. Для Буратино и его друзей поиск Золотого ключика – это дорога в лучшее будущее, где нет злобы и несправедливости, где все равны, свободны и счастливы, а за заветной дверью открывается чудесный мир – мир Театра.

16 февраля, 11.00 и 13.00

Ул. Тургенева, 18

(6+)

ТАЙНЫ ДВОРЯНСКОГО ГНЕЗДА ПОВЕДАЕТ «РУССКИЙ СТИЛЬ»

Ну а театралам постарше «Русский стиль» предлагает скоротать вечер субботы за просмотром спектакля «Лаврецкий», поставленному по роману Тургенева «Дворянское гнездо».

Тургенев стал новатором в драматургии, принеся в русский театр тонкий психологизм, внимание к движениям человеческой души. К постановке текста классика «Русский стиль» также отнесся новаторски. В спектакле режиссер Валерий Симоненко проводит параллели между миром «дворянских гнезд» 19 века и современностью.

15 февраля, 18.00

Ул. Тургенева, 18

(12+)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ «ЛЕС» ПРЕДСТАВИТ «СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

Театр «Свободное пространство» в эти выходные даст спектакль «Лес». Это остросюжетный театральный детектив, со стрельбой, попыткой свести счеты с жизнью и страстными признаниями в любви. Но это, несмотря на все страсти-мордасти, КОМЕДЬ! И артисты театра с удовольствием ее для вас «поломают».

17 февраля, 17.00

Пл. К. Маркса, 2

(16+)

ПРОЕКТ «СКАЗКИ НА ЧЕРДАКЕ» ПРИГЛАШАЕТ ПОЧИТАТЬ И ПОИГРАТЬ

Еще один вариант совместного с детьми досуга – посещение проекта «Сказки на чердаке» театра «Свободное пространство». В эту субботу малыши познакомятся с постановкой по сказке Александра Пушкина «О попе и работнике его Балде».

- Мы рассказали ее на новый лад, и это понравится и малышам, и их родителям, - говорят в театре.

15 февраля, 11.00

Пл. К. Маркса, 2

(6+)

МОЛОДЫЕ МАСТЕРА ИСКУССТВ ВЫСТУПЯТ В ФИЛАРМОНИИ

Для любителей классической музыки и живого инструментального звука свои двери откроет в этот уикенд Орловская филармония. Лауреаты международных конкурсов Александр Шайкин (фортепиано) и Анастасия Кобекина (виолончель) исполнят произведения Брамса, Дебюсси, Юона, Капустина. Ведущая вечера - лектор-музыковед Ольга Гарбар.

15 февраля, 18.30

Ул. Ленина, 23

(6+)

ИРОНИЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ ОТ ТЕАТРА ТУРГЕНЕВА

Орловский драматический театр им. Тургенева в воскресенье ждет гостей на спектакль «Восемь любящих женщин».

Вообразите: в одном доме в одно время встречаются восемь женщин. Восемь абсолютно разных характеров, нравов и темпераментов. Между ними нет, казалось бы, ничего общего. Ничего. Кроме одного: все они, каждая по-своему, влюблены в таинственного мужчину, чье существование до самого финала остается под вопросом…

Продолжительность спектакля 2 часа 25 минут (с антрактом).

16 февраля, 18.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

ЖИТЕЛЕЙ ОРЛА НАУЧАТ КАЗАЧЬИМ МУДРОСТЯМ

Областной центр народного творчества подготовил необычную программу. Орловцев, и гостей областной столицы, ждет знакомство с фольклором, жизнью и творчеством казачества.

В событии примут участие представители кадетских казачьих классов, хуторских казачьих обществ, руководители и участники творческих хоровых и вокальных коллективов и ансамблей Орловской области и города Орла, исполняющих или имеющих в репертуаре казачьи песни, а также исполнители фольклора и любителей традиционной культуры. Лаборатория пройдет в форме свободного общения, в теплой дружеской обстановке.

15 февраля, 12.00

пер. Карачевский, 6

(6+)

КОСМОНАВТ МИСУРКИН ПРИГЛАШАЕТ ПОИГРАТЬ В БАДМИНТОН

Александр Мисуркин вновь приглашает всех желающих сыграть в бадминтон. Открытая тренировка состоится для всех, кто хотел, но никак не решался сыграть и пообщаться с космонавтом.

Наставником выступит главный тренер области Вероника Сорокина. Участие для всех желающих – бесплатное.

С собой нужно взять сменную спортивную одежду и обувь, а также хорошее настроение.

К участию приглашаются смешанные пары. Самая большая компания получит приз!

16 февраля, 16.00-19.00

ул. Матросова, 5

(6+)

Запись по телефону: 8 962 477 28 21

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР РАССКАЖЕТ МАЛЫШАМ ИСТОРИЮ ТРЕХ ПОРОСЯТ

Орловский театра кукол приглашает детей и родителей посмотреть спектакль «Три поросенка».

- Всем нам с детства хорошо знакома эта веселая и поучительная сказка о трёх весёлых братцах-поросятах и голодном Сером Волке. Все мы с замиранием сердца следили за тем, как Волк безжалостно сдувал домики Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа. И как искренне радовались, когда домик Наф-Нафа оказался Волку не по зубам. Теперь у родителей появилась возможность не только прочитать, но и показать своим детям эту сказку, - говорят в театре.

16 февраля, 11.00

ул. Советская, 29

(3+)

МУЗЕЙ ИЗО ПОЗНАКОМИТ С БОСХОМ И БРЕЙГЕЛЕМ

В областном центре открылась "самая мистическая выставка" с репродукциями картин кисти Босха и Брейгеля.

- За пять веков имена Босха и Брейгеля то возносились до небес, то растворялись в забвении. Сейчас их картины разбросаны по лучшим мировым музеям и частным коллекциям. Но ни одного их подлинника не встретишь в музеях России. Именно поэтому мы хотим приоткрыть для вас дверь в сокровенный мир образов двух самых загадочных художников Северного Возрождения. Будет немного пугающе, весьма таинственно и очень интересно! - уверяют организаторы.

Орловцам предстанут работы в технике "жикле". У каждой репродукции есть описание и рассказ об истории ее создания. Также запланированы экскурсии.

13 февраля - 22 марта

ул. Октябрьская, 29 (ОМИИ)

(6+)