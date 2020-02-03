Блогер Мария Погребняк отсортировала мусор на орловском заводе

Мария Погребняк, блогер, инстадива и жена футболиста Павла Погребняка удивила жителей Орловской области. Мария приехала в регион, чтобы...попробовать себя в роли рабочей на мусоросортировочном комплексе.

Посетила уникальный орловский завод Мария сегодня, 3 февраля, сториз из своего вояжа в русскую провинцию девушка охотно постила в Инстаграм. Блогеру, с более чем миллионом подписчиков, было чему удивиться еще на подъезде к заводу "ЭкоСити": ведь расположен он с рядом огромной городской свалкой. Которая, к тому же, на момент приезда Марии и ее команды, дымилась.

"Сейчас вы видите как горит мусорный полигон. Горит он уже не первый день, идет выделение ядовитых веществ, людей, болеющих онкологией, становится в разы больше" - рассказала блогер своим подписчикам.

Блогера была удивлена масштабами орловской свалки. Фото: instagram.com/mariapogaФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Затем Мария посетила предприятие, познакомилась с его работой и, переодевшись в рабочую униформу, сама постояла за лентой конвейера, сортируя отходы. Видеозаписью процесса, конечно, блогер не преминула поделиться с аудиторией.

"Есть идеи, где я и что же я там делаю?!" - подписала видео Мария.

Аудитория догадалась, что идет процесс сортировки мусора. Впрочем, среди комментаторов нашлись и хейтеры, которые уличили девушку в "показухе" (орфография и пунктуация авторские):

"Очередная показуха<...> представляем как ты фукала за кадром", "Полный рабочий день попробуй отработать, а не показуху устраивать на камеру" - подобные комментарии появились под постом.

Однако на нападки Мария Погребняк не реагирует. Девушку заинтересовал опыт обращения с отходами, применяемый в Орловской области.

Подписчики Марии привыкли скорее к таким фото своего кумира. Фото: instagram.com/mariapogaФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, для директора предприятия Юрия Парахина приезд именитой блогерши неожиданностью не стал. Он рассказал корреспонденту "Комсомолки", что блогеры, журналисты, общественные активисты - частые гости на мусоросортировочном комплексе.

Видимо, фото из дорогих ресторанов и необитаемых островов сдают позиции трендов, уступая их кадрам более полезного времяпрепровождения. Ведь пост Марии собрал уже более 158 тысяч просмотров и сотни комментариев.