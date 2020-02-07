Выходные в Орле: куда сходить 8-9 февраля

ИДЕМ В ТЕАТР

Орловские театры ждут заядлых любителей драматического искусства, желающих нескучно провести время, а также самых маленьких зрителей.

Так, Орловский государственный театр им. Тургенева дает спектакль «Примадонны». Музыкальная комедия точно не оставит равнодушными!

Озорная и обаятельная комедия-травести использует популярный прием: мужчины предстают в облике женщин. Сюжеты с переодеванием любимы и в театре и в кино. Сразу вспоминаются высокие образцы – «В джазе только девушки», «Тетка Чарлея», «Тутси», «Миссис Даутфайр» и другие. Есть такой любопытный факт: киноакадемики в Голливуде были озадачены, в какой номинации выдвигать на «Оскара» актера Дастина Хоффмана в фильме «Тутси» - за женскую или мужскую роль? Бытует мнение, что артист, способный достоверно преобразиться в женщину, - настоящий мастер!

В «Примадоннах» автору удается передать не только пикантность дразнящих ситуаций, но заразить ощущением праздничной карнавальной природы театра.

8 февраля, 18.00

Пл. Ленина, 2

(16+)

В театре «Свободное пространство» в субботний вечер отыграют спектакль «Женитьба». Это комедия, поставленная по произведению Николая Гоголя.

Все мечтают о любви, браке, семейной идиллии: все друг друга любят, все абсолютно счастливы и так всю жизнь. Но как по-разному смотрят мужчины и женщины на брак. Да и слова такие разные, женщины — выходят замуж, мужчины — женятся. Случайно ли Гоголь назвал свою комедию «Женитьба»? Во всех словарях: «Женитьба — это вступление мужчины в брак». Но об этом ли спектакль?

Режиссер Линас Зайкаускас в своей версии переворачивает сознание и реальность. Он убежден, что никто лучше женщины не может знать, что такое «женитьба». И этот тонкий женский взгляд на все мужские персонажи пьесы... Может быть, в этом и заключена главная интрига спектакля.

8 февраля, 18.00

Пл. Карла Маркса, 2

(16+)

Комедию «Самоубийца» представит театр «Русский стиль». Постановка создана по остроумной и яркой комедии Николая Эрдмана, автора сценариев к знаменитым фильмам «Весёлые ребята», «Волга-Волга», «Морозко».

Спектакль расскажет о том, какая нелепая история может произойти, если безработный муж поссорится с женой и тёщей из-за палки ливерной колбасы. Зрители погрузятся в феерическую атмосферу времени Ильфа и Петрова, Михаила Зощенко с его яркими персонажами и головокружительными происшествиями.

8 февраля, 18.00

Ул. Тургенева, 18

(16+)

Премьерный спектакль «А зори здесь тихие» по одноименной повести Шукшина покажет в воскресенье театр «Свободное пространство».

Что может рассказать известный всем сюжет? Ведь сложно найти человека, который бы не видел старый советский фильм или его российский ремейк 2015 года. Стереотипы рисуют в голове навязчиво патриотичные мотивы или что-то очень авангардное в «современном» стиле.

…сцена пуста, только белый экран. Но вот гаснет свет и проектор показывает один из самых драматических моментов фильма 1972 года – надрывный плач Васкова о пяти девчатах, о пяти юных жизнях, загубленных войной. Далее оживает и сама сцена.

Чьи-то руки воскрешают из песка эту история заново, словно отматывая время назад. Вот девушки-зенитчицы появляются в военной части, вот знакомятся со своим командиром, озорно подтрунивая над ним. В какой-то момент хочется улыбнуться этой женской непоседливости и легкости, но история идет дальше к роковой развязке.

Не пропустите!

9 февраля, 18.00

Пл. Карла Маркса, 2

(12+)

Лирическую комедию «Варшавская мелодия» в воскресенье отыграют артисты театра «Русский стиль».

Спектакль камерный, ведь в пьесе всего два персонажа — он и она.

1946 год, послевоенная Москва, в которой по воле случая встречаются Виктор и полька Гелена. Он только что с фронта, учится на винодела, она студентка консерватории, собирается стать певицей. Живые, остроумные диалоги — и вот она, любовь, трогательные объяснения, планы на будущее. Которым не суждено сбыться из-за свалившегося как снег на голову героев сталинского указа о запрете на брак с иностранцами. Герои встречаются через десять лет в Варшаве, когда у каждого уже есть семья, но, кажется, еще можно что-то изменить. И потом еще через десять лет в Москве, когда никаких семей уже нет, но и менять что-либо уже поздно.

9 февраля, 18.00

Ул. Тургенева, 18

(16+)

Ну а маленьких зрителей ждет представление «Как Настенька чуть Кикиморой не стала». Это волшебная удивительная сказка о домовом, добрых делах, капризных девочках и зловредной Бабе Яге, с необыкновенными превращениями и колдовством, уверяют в Орловском театре им. Тургенева.

8 февраля, 12.00

Пл. Ленина, 2

(0+)

В этот же день в «Свободном пространстве» можно будет увидеть музыкальную сказку «Как у зимы лютой сердце появилось».

Задумала бессердечная Зима Лютая страшное колдовство. И свирепые разбойники, и хитрая Баба-Яга, и смелые влюбленные - никто не спасется от ее снежных волков… Только объединившись, обитатели новой музыкальной сказки театра, смогут остановить ее. Но как договориться скомороху с атаманом, а колдунье с красной девицей? Как избежать ловушек Зимы Лютой и не превратиться в кусок льда? Об этом вы узнаете, посмотрев сказку.

8 февраля, 11.00

Пл. Карла Маркса, 2

(6+)

Сказку «Козлята и Серый волк» покажет Орловский театр кукол. Эта сказка ребятам хорошо знакома. Но спектакль не является простой театрализацией знаменитой сказки. В ней появляются дедушка Михаил Потапыч и его внучок Мишутка, которые и помогают Маме-козе вернуть ее козлят.

8 февраля, 11.00

Ул. Советская, 29

(0+)

А воскресным днем взрослых и маленьких зрителей приглашают на спектакль «Заяц и ВолКшебство». Это музыкальная сказка, в которой юные гости театра узнают своих любимых персонажей и переживут вместе с ними уйму приключений.

9 февраля, 12.00

Пл. Ленина, 2

(0+)

А ЧТО В МУЗЕЯХ?

До конца февраля продолжает работу выставка, рассказывающая (и показывающая!) об арахнидах. «Планета пауков» ждет гостей в Краеведческом музее.

- Это информационно-образовательная экспозиция, посвящённая членистоногим хищникам, в первую очередь паукам и их родственникам, принадлежащим к классу паукообразных. Посетители познакомятся с видовым разнообразием пауков-птицеедов, представителей отряда Скорпионы, а также удивительными особенностями их поведения и приспособления к среде обитания, - рассказали организаторы.

До 29 февраля

ул. Гостиная, 2

(0+)

У жителей и гостей Орла еще есть время успеть посетить яркую выставку «Венецианский карнавал». Экспозиция, расположившаяся в Музее изобразительных искусств, посвящена Италии, духу традиционного праздничного карнавала и его неизменным атрибутам – маскам.

На выставке представлены десятки инсталляций-картин с видами Италии и закрепленных на них 70 масках. Среди них как редкие коллекционные венецианские маски начала ХХ века, так и современные, сделанные руками европейских и отечественных мастеров. В оформлении масок использованы дорогие ткани, полудрагоценные камни, ручная роспись.

- Это не просто аксессуар, закрывающий лицо, а целое произведение искусства. Венецианские маски отличаются большой изысканностью и мастерством исполнения. Тайны их изготовления передавались из поколения в поколение, сохраняя основные традиции и впитывая веяния современности, - рассказали в ОМИИ.

Выставка работает до 9 февраля

ул. Октябрьская, 29

(0+)

Еще одна интересная выставка под названием «Спасенная древность» представляет собой собрание археологических находок, обнаруженных на территории Орловской области. В экспозиции - уникальные предметы, найденные во время археологических раскопок на территории региона.

Среди экспонатов, найденных во время исследования территорий, предназначенных под строительство, представлены материалы эпохи мезолита (XI-VIII тысячелетий до н.э.), раннеславянского периода (III-IV вв н.э.) и древнерусского времени (XI-XIV вв). Самые ранние предметы – орудия труда из кремня каменного века (ножи, скребки, нуклеусы), также лепная посуда, глиняные грузики для ткацких станков, бронзовые украшения раннеславянского времени.

Одни из самых последних находок археологической экспедиции группы компаний «Черноземье» были сделаны во время раскопок на улице Посадской, где сейчас идет строительство многоквартирного дома. Здесь были найдено большое количество предметов 17-18 веков (посуда, печные изразцы, монеты, предметы быта, орудия труда).

До 15 февраля

Ул. Гостиная, 2

(6+)

КУДА ЕЩЕ СХОДИТЬ?

Концертную программу «Любовь на все времена» представит певица Наталья Куприянова. В зале филармонии ее солистка, обладательница Гран-при международных православных фестивалей исполнит светлые песни о любви, от ретро-шлягеров до авторских композиций.

8 февраля, 18.30

Ул. Ленина, 23

(6+)

Взрослых и детей приглашают на мастер-класс по созданию игрушки-оберега. Организаторы покажут как сделать куколку-успешницу и, конечно, помогут в ее создании.

Куколка-успешница – это оберег на удачу в делах. По поверьям, она помогает в любых начинаниях, работе, планах.

8 февраля, 14.00

ККЗ «Юбилейный» (Городской парк)

(6+)

Еще один концерт, который состоится в субботний день «Зимний песенный экспресс Москва-Орел». Концерт пройдет в рамках бард-проекта «Межгород». Своим творчеством со зрителем поделятся представители Клуба авторской песни Орловского областного центра народного творчества (г. Орел) и Музыкального клуба «АКВАЛИБРА» (г. Москва). - Добрая музыка и современная поэзия, объединённая главными общечеловеческими темами, не оставит равнодушным никого! – уверяют организаторы.

8 февраля, 18.30

Пер. Карачевский, 6

(6+)

Еще один мастер-класс пройдет в воскресенье и будет очень кстати в преддверии Дня всех влюбленных, который празднуется 14 февраля. Организаторы помогут всем желающим создать объемную мягкую открытку с изображением символа всех влюбленных – сердечка.

9 февраля, 14.3

ККЗ «Юбилейный» (ГПКиО)

(6+)

На «Игродень» маленьких и юных орловцев приглашает библиотека Пришвина.

Организаторы запланировали нескучное и активное воскресенье: в Пришвинке оно будет по-настоящему спортивным. Здесь и Настольная игра в классики, магнитные шахматы, настольный хоккей, викторина «Библиодартс», настолка «Пизанская башня», игра-бродилка «Великолепная пятерка». Вход свободный! Программа будет длиться в течение дня.

9 февраля

Ул. Московская, 28

(возрастное ограничение в зависимости от вида активности 0+ или 6+)

ПРОВОДИМ ВРЕМЯ АКТИВНО

Хотя зима не побаловала морозом, снегом – это не повод отказаться от традиционных зимних развлечений. Ведь катки с искусственным покрытием работают и ждут любителей активного отдыха.

Ледовая арена на Наугорском шоссе 8 февраля приглашает на массовое катание по следующему расписанию: 17.00-18.00; 18.30-19.30; 20.00-21.00. А 9 февраля сеансы будут проходить так: 15.45-16.45; 17.00-18.00; 18.30-19.30; 20.00-21.00.

Ледовая арена в Зареченском микрорайоне 8 и 9 февраля устраивает сеансы массового катания: 16.30-17.30; 18.00-19.00; 19.30-20.30.

Арена «МегаЛед» в ТМК «Гринн» открыта для любителей погонять по льду с 10 утра и до 23 часов вечера в выходные дни. Каждый сеанс катания занимает 1 час, после чего на полчаса перерыв для заливки льда. А по субботам здесь – диско на катке.

Работает каток под открытым небом в центре города. Покататься здесь можно с 10 утра и до 21.00 вечера. Можно взять коньки напрокат, оставить вещи, согреться и попить чаю в теплой раздевалке.

Кроме того, 8 февраля станет Днем зимних видов спорта в Орле. Орловцев приглашают на площадь Ленина, где всех гостей ждет активное времяпрепровождения – в программе веселые физкультурно-оздоровительные задания.