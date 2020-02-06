В Подмосковье задержали орловчанку с 2 килограммами героина

В подмосковном поселке Барвиха задержали жительницу Орловской области по подозрению в сбыте наркотиков. В сумке у 48-летней женщины полицейские обнаружили героин.

Инцидент произошел в поселке Барвиха. В сумке у орловчанки нашли пакет с запрещенным веществом, экспертиза подтвердила подозрения полицейских - героин. В телефоне задержанной оперативники нашли адрес закладки наркотика. Там находился тайник, из которого полицейские изъяли подобный пакет. В общей сложности за орловчанкой - более двух кило героина.

- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

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