В Орле продают Музей Есенина

Частный музей Сергея Есенина появился в Орле в 16 лет назад. Маленькая квартирка в центре города вместила в себя сотни редких предметов, но об этом знали далеко не все.

Бессменным руководителем музея в доме № 62 по улице Комсомольской, на месте деревянного дома Зинаиды Райх был есеновед Григорий Агарков. Долгие годы он хотел сделать собранную коллекцию общедоступной и получить официальный статус музея поэта, но не вышло. Пенсионер так и продолжал проводить бесплатные частные экскурсии для всех желающих.

- Ко мне приезжали и специалисты-музейщики из Рязани, посмотрели и высоко оценили мое собрание, - говорил Григорий Агарков в одном из своих интервью местным СМИ.

Коллекцию он начал собирать еще в студенчестве, когда проходил практику на Малой родине Сергея Есенина, где познакомился с его младшей сестрой Шурой. Она и рассказала ему о поэте, подарила первые памятные подарки.

Постепенно собрание выросло до трех стендов и одиннадцати витрин. Среди экспонатов оказались 700 редких книг Есенина, письма из семейного архива, фотографии, автографы сестры и его детей Татьяны и Константина, и даже посмертная маска из гипса.

Однако, как стало известно «Комсомолке», полгода назад Григорий Агарков умер и содержать дорогую коллекцию больше некому. В итоге частный литературный музей выставлен на продажу.

- Продается музей Есенина, ценители искусства поймут о чем речь, продается без помещения, только стеллажи и все что связанно с писателем, - гласит объявление на одном из рекламных сайтов.

Мы связались с продавцами, родственниками Григория Агаркова, и нам подтвердили, что коллекция действительно продается. Правда, пока желающих купить музей не нашлось.

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