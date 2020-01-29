2020-01-29T12:18:27+03:00
Происшествия

Пьяный дебошир из райцентра напал с ножом на женщину в Орле

Задержать его помог бдительный орловец, когда ливенец протыкал колеса машин на парковке
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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Житель Орла помог полицейским задержать буйного гостя из Ливен, который совершил сразу несколько преступлений в областной столице. Дебошира поймали, когда тот протыкал колеса у припаркованных автомобилей и, как оказалось, он причастен к инциденту гораздо серьезнее.

Все случилось в Северном районе. Ночью 28 января в полицию позвонил молодой человек и сообщил, что незнакомец повредил колеса на автомобилях по улице Раздольной. Парню удалось помешать вредителю, полицейские прибыли на место и задержали его, тот был пьян.

Личность буйного мужчины устанавливали в райотделе полиции. Как оказалось, портил чужие автомобили 32-летний гость из районного центра Ливны. При выяснении всех обстоятельств выяснилось, что ранее он успел напасть с ножом на 64-летнюю женщину, нанес ей ранение.

- Чуть ранее, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина нанес ножевое ранение администратору бани, расположенной в Северном районе города Орла и скрылся с места происшествия. Во время осмотра территории около заведения, полицейскими были обнаружены следы обуви предполагаемого подозреваемого, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» на ливенца уже завели уголовное дело. Что касается пострадавших авто, то заявления полицейским поступили от 8 владельцев. Сейчас проводится проверка и подсчитывается ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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