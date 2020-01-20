Против отмены ненаказуемого порога превышения скорости выступил орловский Облсовет

Орловский облсовет выступил против отмены ненаказуемого порога превышения скорости автолюбителями на дорогах страны. В Госдуму и Правительство РФ будет направлен проект орловских парламентариев, которые уверены: отменять нештрафуемый порог в 20 км/ч не стоит.

О том, что в России может быть снижен порог ненаказуемого превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч на федеральном уровне активно стали обсуждать в 2019 году. Осенью поддержало инициативу Министерство внутренних дел, а бывший вице-премьер Максим Акимов отметил, что окончательное решение должно быть принято в 2020 году. Орловские парламентарии в конце минувшей недели также обсудили тему на заседании профильного комитета. Во мнении депутаты сошлись: снижать нештрафуемый порог нельзя.

- Областной Совет выступает в защиту интересов автовладельцев, поскольку данные новации могут вызвать лишь дополнительное финансовое обременение для водителей и собственников транспортных средств, стать поводом для штрафов в отношении большей части участников дорожного движения. А для снижения аварийности и снижения числа ДТП нужно улучшать качество дорог, - отметила Лариса Удалова, зампредседателя орловского Облсовета.

Проект обращения вносится в Правительство и Госдуму РФ.

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