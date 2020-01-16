2020-01-16T12:47:43+03:00
Происшествия

Погоня со стрельбой: орловские полицейские поймали неадекватного водителя

Дерзкий лихач на отечественной легковушке нарушил множество правил, инспектору ДПС пришлось применить табельное оружие [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Сцена в духе "Форсажа" разыгралась под ОрломСцена в духе "Форсажа" разыгралась под ОрломФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские полицейские поймали на дороге неадекватного водителя. Сотрудникам ДПС показалось странным поведение водителя отечественной легковушки: он выехал с прилегающей территории, заметил патрульную машину и стал двигаться слишком медленно. Полицейские заподозрили неладное и попросили водителя остановиться. Но тот выжал газ в пол и попытался удрать от экипажа ДПС. Началась погоня, завершившаяся стрельбой.

Все произошло на границе Орловской и Тульской областей. Экипаж Мценского отдела МВД дежурил, когда мимо промчалась "Десятка". Водитель на дороге вел себя странно, полицейским нужно было его остановить. Однако лихача начавшаяся погоня не убедила изменить поведение: он вылетал на встречку, пытался столкнуть полицейскую машину с дороги, едва не спровоцировал столкновение с другими автомобилями. Погоня продолжалась до самой Тульской области. В какой-то момент полицейские приняли решение стрелять.

- На территории Тульской области был произведён выстрел из табельного оружия старшим инспектором ДПС в переднее левое колесо автомашины. При этом машина продолжила движение. При подъезде к указателю населенный пункт Кудиново автомашина свернула на прилегающую дорогу, транспортное сродство было остановлено, водитель задержан, - прокомментировала корреспонденту "КП" ситуацию Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Как и следовало ожидать, лихач отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Ответственность ему грозит сразу по нескольким статьям. Сейчас он задержан тульскими полицейскими.

Погоня со стрельбой в Орловской области.Видео предоставлено УМВД России по Орловской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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