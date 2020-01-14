Где в Орловской области окунуться в купель на Крещение

Праздник Крещения Господня православный мир встретит уже в грядущее воскресенье. В регионе в этом году будет оборудовано 36 мест, в которых верующие смогут окунуться. Публикуем полный список адресов, по котором расположатся оборудованные купели в 2020 году.

В самом Орле, по традиции, иордань оборудуют близ спасательной станции на берегу Оки. Здесь установят лестницу для входа в вводу, раздевалку с обогревом.

В Орловском районе купель появится в деревне Козиновка, на роднике.

В Мценском районе верующие смогут окунуться в деревне Фроловка, на источнике священномученика Кукши.

В Ливенском районе будет несколько мест для крещенского купания: село Сосновка, купель «Источник Николая Угодника», купель сел Казанское, Остров, Успенское, Козьминка, деревень Успенское, Угольное ( источник Святой Блаженной Матроны Московской»), Викторовка.

В Болховском районе православные окунуться в поселке Чекряк, в купели «Спас-Чекряк».

В Верховском районе: купели с. Корсунь и с. Алексеевка.

В Глазуновском районе иордань оборудуют в самом райцентре на пруду "Шпагатка", а также будет ждать желающих окунуться купель в деревне Ловчиково.

В Дмитровском районе искупаться на Крещение можно будет в трех местах: с. Долбенкино, купель Марфо-Мариинской обители, Селькин пруд в селе Столбище, купели сел Балдыж, Бородино, Соломино.

В Должанском районе два адреса: село Баранчик, «Громовой колодец» и село Никольское, «Святой колодец Покрова Божьей Матери».

В Залегощенском районе: родник у деревни Ореховка.

В Колпянском районе: купель в деревне Андреевка.

В Краснозоренском районе оборудованным местом чтобы окунуться станет родник на реке Любовше в деревне Елагино.

Новодеревеньковский район: источник на реке Пшевке около деревни Шейно.

В Покровском районе в Крещение окунуться можно будет в нескольких местах. Это село Верхососенское, святой источник, купель, село Дросково, купель и сам районный центр Покровское, улица Дубровинского, купель.

В Сосковском районе верующих будет ждать купель в селе Кирово.

В Урицком районе можно окунуться в воды святых источников Пресвятой Богородицы «Казанская» в селе Лукьянчиково, а также Пресвятой Богородицы «Троеручица» в Подзавалово.

В Хотынецком районе можно окунуться в купель в селе Старое.

В Шаблыкинском в святой источник в деревне Кремль.

В каждом из оборудованных мест будут дежурить спасатели, полицейские, медики.

В региональном управлении МЧС жителям региона настоятельно рекомендуют не забывать о безопасности: не окунаться в не оборудованных для этого местах, не употреблять спиртное и не выходить группами на тонкий лед, а людям с сердечными и легочными заболеваниями лучше вообще воздержаться от купания в ледяной воде.