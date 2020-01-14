Олег Карпиков: «А мы все ждем перемен»

Закончился 2019 год. Для региона и, в частности, для областной столицы он был непростым. Как итог – проблемные бюджеты, долги и социальная неустойчивость. Орловцы устали верить в обещания, но что ещё остаётся? О том, как сейчас обстоит ситуация в Орле, кому говорить «спасибо» за финансовые проблемы, нужны ли городу депутаты и чего ждать в будущем году,мы поговорили с депутатом и бизнесменом Олегом Карпиковым. Почему именно с ним? Олег Владимирович около года назад агитировал своих коллег за то, чтобы все решения, принимаемые персонально каждым депутатом, предавались огласке и публиковались в СМИ, на сайте администрации Орла и на сайте горсовета. Чтобы жители могли видеть, кто и чем занимается в горсовете и как на инициативы депутатов реагируют власти города. Да и пассивным в политической деятельности его не назовёшь. Карпиков постоянно выходит с предложениями на заседаниях, спорит с властью, когда не согласен, не боится сказать то, что думает, даже когда все остальные предпочитают молчать. Но обо всём по порядку…

Сейчас у многих депутатов примирительная позиция, и менять они её не планируют.

УПРАВЛЕНИЕ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Олег Владимирович, сегодня финансовая ситуация областной столицы удручающая,и судя по принятому областному бюджету, сильно рассчитывать на его поддержку не приходится.Почему всё сложилось таким образом? Кто виноват в том, что нечем оплачивать контракты поставщикам питания и даже счета за электроэнергию?

– Я не устану повторять, что вопрос с бюджетом всегда зависит от руководителей – на любом уровне. Бригадир в бригаде, в цеху – начальник цеха, на предприятии – директор, во власти – от начальников различных подразделений до главы администрации, мэра и губернатора. И в Москве то же самое. Это люди, которые принимают главные решения. Сегодня бюджет города Орла находится, мягко говоря, в очень плачевном состоянии. Безусловно, в этом виноваты люди, которые управляют городом, его ресурсами. Эти чиновники принимали решения по бюджету сами, рекомендовали их в том числе депутатам. Такой бюджет сложился не сегодня и не вчера. Эта проблема накапливалась ещё с четвёртого созыва горсовета и ранее, когда город стал брать просто бесконтрольно кредитные средства. Когда депутаты проголосовали за то, чтобы из города в область отдали 10% налогов, а себе оставили 5%. Люди приняли это решение управленцев высшего звена, депутаты просто одобрили инициативу, ведь им рекомендовали это сделать.Многим тогда не хватило мужества сказать, что нельзя так делать, что это чревато определёнными проблемами завтра. И это завтра наступило сейчас. Но не только это – основная проблема. В первую очередь такое положение дел – результат неэффективного управления.

Как можно исправить сложившуюся ситуацию с бюджетом города Орла? Если бы вы были назначены мэром Орла, что бы исправили, с чего начали наводить порядок?

– На мой взгляд, неверен сам подход к этому вопросу. Чем занимались мэр и глава администрации города – отправляли в адрес правительства Орловской области просящие письма с вялой мотивировкой. Надо было писать обращения в федеральный центр, Федеральное собрание, Государственную Думу, правительство Российской Федерации, президенту о том, что сессия Орловского городского совета народных депутатов просит обратить внимание на дисбаланс в бюджетной сфере между федеральным центром, областью и городом Орлом. Тогда бы вес этого обращения был совершенно другой. Организации работы по такому принципу необходимо посвятить не одну сессию, чтобы находить реальные пути решения, которые, безусловно, есть. Два года назад, когда уже становилось понятно, что финансовая составляющая областной столицы находится в плачевном состоянии, я не поленился, проанализировал доходную и расходную части и построчно подготовил предложения, что нужно делать. Но как оказалось, это никому не нужно. Нет никакого бюджета развития, нет никакой экономической политики в городе, и при таком подходе её не будет. В качестве примера напомню, что город собирается продать 75% акций «Орёл-отеля» за 800 млн. рублей, а еще ранее 25% – за 200млн. рублей, чтобы пополнить бюджет. Итого стопроцентный пакет составит миллиард рублей. Скажите мне, кто купит эти 15 000 квадратных метров площадей за такие деньги? Выходит, что это сомнительное предложение вряд ли кого-то заинтересует, а значит, и денег бюджет не увидит. Тогда у меня вопросы к мэру: зачем нам такие управленцы, для чего они ходят на работу, где нормальное управление и почему не было принято никаких мер? Но боюсь, что ответов на них не будет. Чиновники во власти привыкли пользоваться терпением людей, просить ихподождать, ссылаясь на временные трудности. И те каждый раз верят и каждый раз ждут… А у них в это время с честными глазами забирают последнее. Помните, как писал, бичуя помещиков за чрезмерную эксплуатацию крестьян, Радищев: «Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не можем – воздух. Да, один воздух». Хотя в случае с Орлом людям даже его не оставили. Завод ПВХ и постоянно тлеющая свалка делают своё дело. К этому всему скоро добавится мусороперерабатывающий завод, который расположится рядом с уникальным памятником природы – балкой Непрец, где сохранились многие реликтовые и краснокнижные растения. Пока сохранились… Вот такая у нас экология и такой воздух.

Бюджет – это общая копилка для населения.

ДЕПУТАТЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ?

Насколько важна деятельность чиновников и орловских депутатов, по вашему мнению?

– От городской власти постоянно слышны только общие фразы о том, что они стараются выполнить взятые на себя социальные обязательства. Нашу с вами надежду и веру просто эксплуатируют, для того чтобы люди как сидели во власти, так и продолжали сидеть. Но всё-таки ответственность чиновника – это одно, а ответственность депутата несколько иная. Чиновник, в принципе, подотчётен народу. Депутат – один из народа. Здесь вопрос справедливости, совести встаёт в полный рост и его ответственности перед населением. Раньше депутаты были более инициативными, шли в бой, отстаивали интересы граждан. Сейчас у многих примирительная позиция, и менять они её не планируют, а это очень печально. Какие бы спорные вопросы ни решались, проще всего поднять руку «за». Когда я вижу, что вопрос совершенно не проработан, стараюсь высказаться и озвучить своё мнение. Но, как правило, его слышать не хотят. Тогда я вынужден покидать сессию, чтобы не нарушать партийную дисциплину. Хотя это, конечно, очень выбивает из колеи. В целом же чиновниками и депутатами работа, безусловно, ведётся, вот только недостаточная или не там, потому что сейчас, спустя четыре года после предыдущих выборов в Орловский городской совет народных депутатов, люди, в первую очередь всё те же пенсионеры, с какой-то безнадёжной горечью отмечают, что, по большому счёту, она не видна.

Чиновники и власти привыкли пользоваться терпением людей

ЗАКОНЫ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ

Многие задаются вопросом, почему страна одна, а пенсии разные. Ещё хуже ситуация обстоит в отдельно взятом регионе, когда простой рабочий получает пенсию 10 тысяч, а отставной депутат – 50. Как вы считаете, это справедливо?

– Я воспринимаю это как огромную несправедливость. Такие преимущества есть у определённых людей, а всё остальное население их не имеет. В то же время простой инженер, врач или грузчик работает не меньше, чем любой депутат, получающий зарплату из бюджета. Очевидно, что труд этих людей подчас гораздо более тяжёлый и неблагодарный, а зарплаты при этом, мягко говоря, далеко не сопоставимые. Даже при выходе на пенсию простое население льгот, подобных тем, которые есть у чиновников и депутатов, не видит. Как пример, на Камчатке местные власти передали в частную собственность на 49 лет целый остров площадью в 2000 квадратных километров. Платить за использование государственной земли арендатор будет всего 15 тысяч рублей в год. Учитывая, что доплата к пенсиям бывших камчатских депутатов составит 150 тысяч, получается, что один бывший депутат будет получать на заслуженном отдыхе в десять раз больше, чем целый регион за год зарабатывает, сдавая в аренду уникальные территории. И что здесь самое важное – подобные законы не появляются из воздуха. После того как чиновники выносят на рассмотрение то или иное предложение, депутаты на любом уровне голосуют «за» или «против» него. Чем руководствуются слуги народа, поддерживая законопроекты для этого самого народа откровенно вредоносные? Быть может, банальным опасением вызвать чьё-то неодобрение, навлечь на себя дополнительные хлопоты, проголосовав «не так»? Или же народные избранники поднимают руку просто по инерции, не задумываясь над тем, за что отдают не просто свой голос, а голоса доверившихся им граждан. Самое вопиющее, что бюджет – это ведь, проще говоря, общая копилка всего населения. Получается, что эти баснословные пенсии будут фактически платить налогоплательщики, те люди, которые сами, достигнув пенсионного возраста, смогут рассчитывать на гроши. Поэтому я сам и отказался от депутатских доплат. Слишком большой получается разрыв между богатыми и бедными по пенсионному обеспечению – и в Орловской области, и по России в целом, устрашающее социальное неравенство. Городу деньги нужны на дороги, на освещение улиц, на ремонт и расселение аварийного жилья. Очень много моментов, требующих вложений. В такой ситуации пользоваться льготами и претендовать на пенсию в 150–200 тысяч я считаю неприличным.

Завод ПВХ и постоянно тлеющая свалка наносят вред экологии региона.

ВЕРЯТ ОБЕЩАНИЯМ

Всё чаще люди слышат от чиновников разного уровня обещания и просьбы подождать. Обещают стабильность, лучшие времена, но проходит время – и ничего. Так эксплуатируют веру людей, упования на временные сложности. Каждый год одно и то же… Как вы думаете, нужно ли избавляться от такой власти, и насколько важно её обновление?

– В моём представлении всем уровням власти следовало бы задуматься о выравнивании уровня доходов населения в регионах с Москвой. Тем временем наш город сейчас фактически безвольный, нам многое диктует область. Если бы от депутатов горсовета зависело чуть больше, думаю, многое можно было бы сделать быстрее и лучше. Конечно, что скрывать, кто-то работает в первую очередь за совесть, кто-то – за деньги, но какова бы ни была мотивация, работа эта должна быть продуктивной.

Вы достаточно часто выходите с различными инициативами, в частности, в сфере бизнеса. Есть ли у вас идеи интересных и важных проектов?

– У меня есть два проекта, не требующие колоссальных финансовых ресурсов: о стандартах управления в органах власти и о снижении издержек в экономике. Необходимо убрать излишние административные барьеры для бизнеса. Вот тог- да можно будет предположить, что государство заботится об экономике. Но обо всём по порядку. На сегодняшний день только ленивый не понимает, что российская экономика не конкурентная относительно, например, европейской или японской. Я уже не говорю об инфляции, о процентных ставках по кредитам и так далее. Для того чтобы экономика работала, её следует раскрепостить, чтоб бизнес успешно трудился без лишних проблем. А это всего лишь отмена избыточных нормативно-правовых актов, упразднение излишних требований и законов. Уменьшение накладных расходов бизнеса связано с уменьшением дополнительных затрат по отслеживанию этих законов и их выполнению. Если накладных расходов меньше – прибыльность предприятия будет больше. Например, чтобы все вышеперечисленные вопросы отслеживать, предприятию нужно иметь в штате дополнительных сотрудников. Кроме всего прочего, если данные требования мной будут не выполнены, наши надзорные органы меня ещё и накажут. Так вот, представьте, что отмена избыточности законов позволит обойтись без услуг этих людей. Соответственно, фонд зарплаты может быть перенесён на других сотрудников, деятельность которых значительно важнее. Данные предложения по поводу так называемого совершенствования законов мною были озвучены орловским властям. Причём данные поправки должны распространяться не только на региональном, но и на федеральном уровне. Примеров масса – сколько законов в МЧС, Ростехнадзоре, налоговой инспекции... Где же мне всё это охватить, все эти законы – это просто физически невозможно. Поэтому всегда где-то есть нарушение, но какой ценой это достаётся бизнесу! Он должен уменьшать свои издержки, а выходит наоборот. Ещё один пример: областной закон, который был принят Потомским, о том, что коммерческая структура должна ежемесячно уведомлять службу занятости о вакансиях, которые есть. И не важно, нужны ли в настоящий момент работодателю какие-либо кадры. Когда я обратился в облсовет с инициативой внести поправку в данный норматив, получил ответ, что служба труда и занятости считает необходимым оставить имеющуюся ситуацию. Законотворческая инициатива зачастую от благих намерений переходит к средству оправдания необходимости продолжения действий тех или иных государственных органов и мнимых показателей их эффективности. Цель национальных проектов, если бы они таковыми являлись, состояла в том, чтобы убрать избыточность законопроектов, субъективные категории и критерии оценки из законов.

Помимо того, что вы ведёте активную бизнес- и политическую деятельность, вы ещё занимаетесь и благотворительностью. Расскажите о ваших подопечных. Кто и с какими проблемами к вам обращается?

– Благотворительностью я занимаюсь уже много лет, у нас есть фонд «Милосвет». Обращаются к нам разные люди. У какой-то организации и у конкретного человека может сложиться ситуация, с которой невозможно справиться самостоятельно, просто нет такой возможности, физической или финансовой. И тогда надо помогать. В конце концов, любого нормального человека, если он будет знать, что мог выручить кого-то и не стал этого делать, просто совесть замучает. Но при этом помочь всем, конечно, просто невозможно. Я не беру никого на содержание. Если ко мне обращаются, пишут письма, приходят на приём, я стараюсь по возможности изыскать средства. Бывает, что ко мне идут за помощью, когда элементарно нет денег на куртку или зимнюю обувь. Пусть даже речь, как правило, идёт о небольших суммах, в три или пять тысяч рублей. Но если у людей, которые, к слову, работают ничуть не меньше, чем наши чиновники и депутаты, получающих зарплату из бюджета, этих денег нет, наверное, это повод задуматься: что не так? Что и как можно и нужно поменять, чтобы такие вопросы не нужно было поднимать в принципе?

Что бы вы хотели пожелать всем орловцам в Новом году?

– Я бы пожелал уверенности в завтрашнем дне, веры и, конечно, надежды. Всегда надо надеяться на лучшее, даже когда живёшь в непростые времена.

Ирина Николаева

Публикация АиФ №50 2019г.