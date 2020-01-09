2020-01-09T16:10:08+03:00
Недвижимость

Плата за коммуналку в Орловской области вырастет с 1 июля 2020 года

В этом году повышение тарифов в регионе ожидается единожды
Ольга СУПОНЕВА
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Максимальный рост платы не должен превысить 5,8% за весь набор коммунальных услугМаксимальный рост платы не должен превысить 5,8% за весь набор коммунальных услугФото: Ольга СУПОНЕВА
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В 2020 году повышение тарифов за коммунальные услуги произойдет лишь единожды. Ждать повышения стоит с 1 июля, до того времени тарифы останутся на уровне декабря 2019-го года.

В целом, максимальный рост платы не должен превысить 5,8% за весь набор коммунальных услуг. Так, газ подорожает на 3%, электроэнергия на 4% до 4 рублей за 1 кВт, а для жителей сельской местности до 2 руб. 80 коп. за кВт. Тепловая энергия подорожает на 2-4%, Рост тарифов на холодную воду и водоотведение предусмотрен от 0% для предприятий некоторых районов, а максимальный рост тарифов (6,5% - 7,4%) предусмотрен для нескольких предприятий Орловского района, которые реализуют инвестпрограммы. В Орле для предприятия «Орелводоканал» рост составит 4%. Горячая вода подорожает от 3% до 8-10%, в зависимости от организации, поставляющей ресурс.

Однако не все строки квитанций с июля подрастут: жители станут меньше платить за графу "обращение с ТКО". Иными словами, вывоз мусора станет дешевле.

- Произойдет снижение тарифа, и жители многоквартирных домов в области с 1 января 2020 года за услугу по обращению с ТКО станут платить 72 руб. 73 коп., а с 1 июля – 73 руб. 68 коп. Для жителей сектора ИЖС в городе стоимость платы с 1 января составит 90 руб. 91 коп, а с 1 июля – 92 руб. 10 коп. Для проживающих в секторе ИЖС в селе – 81 руб. 82 коп. с января и 82 руб. 89 коп. – с июля. То есть снижение произойдёт примерно на 9-10%, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на региональное Управление по тарифам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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