Какие праздничные события ждут орловцев накануне Нового года

В Орле уже стартовали предновогодние праздничные мероприятия. Большая развлекательная программа ждет малышей. А что подготовили в областной столице для молодежи и взрослых? Публикуем афишу самых главных событий.

ЗАГЛЯНИТЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВЕЧЕРА

Среди декабрьской предновогодней суеты успейте насладиться волшебной атмосферой «Рождественских музыкальных вечеров» в Орловском музыкальном колледже и разделить ее с близкими. Воспитанники и педагоги приглашают гостей на традиционный праздничный фестиваль.

- Из года в год мы дарим вам прекрасное праздничное настроение, которым будут наполнены все девять концертов нынешнего фестиваля! Каждый из них – уникальный и особенный. Каждый артист – талантливый и задорный. Каждый номер – яркий и запоминающийся. А каждый зритель – довольный и радостный, - говорят организаторы.

Информацию уточняйте по телефону: 55-45-50

КОГДА? ГДЕ?

С 9 по 27 декабря, 18:30

Площадь Мира,9 (концертный зал Орловского музыкального колледжа)

ОТПРАВЬТЕСЬ НА «ЕЛКУ В ЦИРКЕ»

Орловский цирк под руководством Аллахверди Исрафилова подготовил для орловцев и гостей города новогоднее представление «Елка в Цирке!».

Зрителей ждет праздничная программа со сказочными персонажами, современным светом и звуком, цирковыми артистами и, конечно, с нашими четвероногими друзьями!

Перед зрителями выступят задорные клоуны, воздушные гимнасты, эквилибристы, Снегурочка, Дедушка Мороз, Леший и даже Баба Яга. Кроме того на манеж выйдут дрессированные обезьяны, львицы, крокодилы, верблюды, дикобразы, волк и 7 козлят.

Телефон для справок: 63-00-77

КОГДА? ГДЕ?

площадь Маршала Жукова

21 декабря - 12 января / 12:00

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С СОЛОВЬЕМ-РАЗБОЙНИКОМ

В эти выходные в Орле стартовал новогодний проект «Сказки на Девяти Дубах-2020». Символом его стал Соловей-Разбойник, но не злой и вредный, а просто озорной шалопай, которому предстоит исправиться и остепениться.

Горожан и гостей областной столицы ждет большая развлекательная программа вместе с этим былинным персонажем. Основные мероприятия пройдут на улице Ленина, на главной городской площади и перед входом в Городской парк (Аллея Славы).

На 12 часов 27 декабря на площадке перед МФЦ запланирована большая игровая программа «Новогодний Калейдоскоп» вместе с Соловьем-Разбойником. Продолжится она Рождественским кроссом и богатырскими забавами на площади Ленина в 15.00.

28 декабря в 11:00 перед МФЦ орловцев ждем новогодняя интермедия «Новый год со свистом». Каждый желающий сможет стать участником конкурса «Музыкальные свистуны» и получить памятные подарки. В этот же день в 13:00 состоится открытие новогоднего фестиваля «Там, на неведомых дорожках» и костюмированное шествие по улице Ленина.

29 декабря в 12:00 в Орле стартует квест «Новогодняя битва» и «Лаборатория Деда Мороза». Начнется мероприятие возле входа в Горпарк, рядом с резиденцией Соловья-Разбойника. Затем оно продолжится на площади Ленина, где идти концерт «Голубой огонёк».

ПОГРУЗИТЕСЬ В «ИСТОРИЮ ЛЮБВИ»

Какой Новый год без добрых душевных песен о любви? В преддверии праздников в Орел приедет Заслуженный артист республики Карелия и постоянный участник программы «Романтика романса» на телеканале «Россия-Культура Владислав Косарев (баритон, Москва).

В сопровождении Орловского губернаторского симфонического оркестра под управлением Василия ШКАПЦОВА он исполнит шедевры песенной классики советской и зарубежной эстрады ХХ века.

Справки по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60 (касса).

КОГДА? ГДЕ?

24 декабря в КДЦ «Металлург» (ул. Металлургов, 17)

25 декабря в Большом концертном зале филармонии (Привокзальная площадь, 8)

Начало концерта: 19.00

ПРОВЕДИТЕ ВРЕМЯ С «ДИКИМ КАВКАЗОМ»

Жарких эмоций и хорошего настроения обещает добавить ансамбля «Дикий Кавказ». Концерт коллектива пройдет областном центре народного творчества.

- Главная задача танцоров на этот раз показать через эмоции танца культуру, менталитет и темперамент некоторых народов мира, - говорят организаторы.

В программе вечера обещают быть азербайджанская, грузинская, армянская, узбекская и дагестанская хореографии, а также песни в исполнении Султана Оглы.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

29 декабря, 18.00

Каравеский переулок, 6

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