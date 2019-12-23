Какие праздничные события ждут орловцев накануне Нового года
В Орле уже стартовали предновогодние праздничные мероприятия. Большая развлекательная программа ждет малышей. А что подготовили в областной столице для молодежи и взрослых? Публикуем афишу самых главных событий.
ЗАГЛЯНИТЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВЕЧЕРА
Среди декабрьской предновогодней суеты успейте насладиться волшебной атмосферой «Рождественских музыкальных вечеров» в Орловском музыкальном колледже и разделить ее с близкими. Воспитанники и педагоги приглашают гостей на традиционный праздничный фестиваль.
- Из года в год мы дарим вам прекрасное праздничное настроение, которым будут наполнены все девять концертов нынешнего фестиваля! Каждый из них – уникальный и особенный. Каждый артист – талантливый и задорный. Каждый номер – яркий и запоминающийся. А каждый зритель – довольный и радостный, - говорят организаторы.
Информацию уточняйте по телефону: 55-45-50
КОГДА? ГДЕ?
С 9 по 27 декабря, 18:30
Площадь Мира,9 (концертный зал Орловского музыкального колледжа)
ОТПРАВЬТЕСЬ НА «ЕЛКУ В ЦИРКЕ»
Орловский цирк под руководством Аллахверди Исрафилова подготовил для орловцев и гостей города новогоднее представление «Елка в Цирке!».
Зрителей ждет праздничная программа со сказочными персонажами, современным светом и звуком, цирковыми артистами и, конечно, с нашими четвероногими друзьями!
Перед зрителями выступят задорные клоуны, воздушные гимнасты, эквилибристы, Снегурочка, Дедушка Мороз, Леший и даже Баба Яга. Кроме того на манеж выйдут дрессированные обезьяны, львицы, крокодилы, верблюды, дикобразы, волк и 7 козлят.
Телефон для справок: 63-00-77
КОГДА? ГДЕ?
площадь Маршала Жукова
21 декабря - 12 января / 12:00
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С СОЛОВЬЕМ-РАЗБОЙНИКОМ
В эти выходные в Орле стартовал новогодний проект «Сказки на Девяти Дубах-2020». Символом его стал Соловей-Разбойник, но не злой и вредный, а просто озорной шалопай, которому предстоит исправиться и остепениться.
Горожан и гостей областной столицы ждет большая развлекательная программа вместе с этим былинным персонажем. Основные мероприятия пройдут на улице Ленина, на главной городской площади и перед входом в Городской парк (Аллея Славы).
На 12 часов 27 декабря на площадке перед МФЦ запланирована большая игровая программа «Новогодний Калейдоскоп» вместе с Соловьем-Разбойником. Продолжится она Рождественским кроссом и богатырскими забавами на площади Ленина в 15.00.
28 декабря в 11:00 перед МФЦ орловцев ждем новогодняя интермедия «Новый год со свистом». Каждый желающий сможет стать участником конкурса «Музыкальные свистуны» и получить памятные подарки. В этот же день в 13:00 состоится открытие новогоднего фестиваля «Там, на неведомых дорожках» и костюмированное шествие по улице Ленина.
29 декабря в 12:00 в Орле стартует квест «Новогодняя битва» и «Лаборатория Деда Мороза». Начнется мероприятие возле входа в Горпарк, рядом с резиденцией Соловья-Разбойника. Затем оно продолжится на площади Ленина, где идти концерт «Голубой огонёк».
ПОГРУЗИТЕСЬ В «ИСТОРИЮ ЛЮБВИ»
Какой Новый год без добрых душевных песен о любви? В преддверии праздников в Орел приедет Заслуженный артист республики Карелия и постоянный участник программы «Романтика романса» на телеканале «Россия-Культура Владислав Косарев (баритон, Москва).
В сопровождении Орловского губернаторского симфонического оркестра под управлением Василия ШКАПЦОВА он исполнит шедевры песенной классики советской и зарубежной эстрады ХХ века.
Справки по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60 (касса).
КОГДА? ГДЕ?
24 декабря в КДЦ «Металлург» (ул. Металлургов, 17)
25 декабря в Большом концертном зале филармонии (Привокзальная площадь, 8)
Начало концерта: 19.00
ПРОВЕДИТЕ ВРЕМЯ С «ДИКИМ КАВКАЗОМ»
Жарких эмоций и хорошего настроения обещает добавить ансамбля «Дикий Кавказ». Концерт коллектива пройдет областном центре народного творчества.
- Главная задача танцоров на этот раз показать через эмоции танца культуру, менталитет и темперамент некоторых народов мира, - говорят организаторы.
В программе вечера обещают быть азербайджанская, грузинская, армянская, узбекская и дагестанская хореографии, а также песни в исполнении Султана Оглы.
Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
29 декабря, 18.00
Каравеский переулок, 6
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ИСТОЧНИК KP.RU
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