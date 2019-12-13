Лайфхак для орловцев: как выбрать качественную гирлянду

Новый год сложно представить без множества светящихся огоньков разных цветов и форм. Причем не только на хвойной красавице. Чтобы праздник подарил только положительные впечатления, Роспотребнадзор делится с орловцами советами по выбору качественной и безопасной гирлянды.

Прежде всего, как поясняют специалисты, необходимо тщательно изучить всю информацию о товаре, его производителе и продавце. Для этого нужно осмотреть упаковку, этикетку или листок-вкладыш на наличие маркировки.

На ней обязательно должны быть следующие данные на русском языке: - наименование товара, место нахождения (адрес), изготовитель (продавец), адрес организации, принимающей претензии и производящей ремонт, сведения об основных свойствах товара, гарантийный срок и правила эффективного безопасного использования. Если что-то из этого списка отсутствует или вызывает сомнения, лучше отказать от покупки.

Кроме того, продавец обязан иметь товарно-сопроводительную документацию на товар и сертификат соответствия. По требованию покупателя он должен его предъявить.

После того, как познакомитесь с маркировкой, специалисты советуют проверить саму гирлянду: осмотреть места соединения различных компонентов (надежность гнезд, сохранность изоляции, соединение с блоком управления и с вилкой), а также прямо в магазине включить гирлянду и проверить ее работу во всех режимах.

Безопасной для использования считается гирлянда для елки мощностью не более 50 Ватт. Сечение провода светящегося украшения должно быть не менее 0,5 кв. мм, а сам провод иметь толстую изоляцию. Кроме того, расстояние шнура от ближайшей лампочки до вилки должно быть не меньше полутора метров.

Специалисты напоминают, после покупки, если гирлянда успела замерзнуть на улице, не спешите ее включать! Дайте ей отогреться при комнатной температуре!

Если же у вас все же возникли проблемы с плохой покупкой, можно обратить за консультацией в Управления Роспотребнадзора по Орловской области по телефону: 41-52-52 или 42-26-59.