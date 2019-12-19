Владимира Путина попросили присвоить звание Героя России орловской партизанке

Владимира Путина попросили присвоить звание Героя России орловской учительнице, партизанке и разведчице Софье Аракчеевой. Во время Великой Отечественной войны она проявила недюжинное мужество, погибла орловчанка от рук фашистов.

Просьба прозвучала на пресс-конференции Президента, которая в данный момент подходит к завершению. Озвучила ее журналистка Светлана Дробышева, главред журнала "Школа.Гимназия.Лицей". Несколько лет назад по ее же инициативе был поднят вопрос об установке бюста орловской партизанке. Тогда учителя со всей страны собрали подписи в поддержку этой идеи. Памятнику все-таки суждено было появиться. Бюст создал московский скульптур Сергей Полегаев. Его установили возле Болховского педагогического колледжа, в котором когда-то училась Софья Аракчеева.

Владимир Путин ответил, что с информацией нужно ознакомиться, поднять архивы.

- Я попрошу своих коллег, чтобы они у вас взяли материалы, - ответил Президент на просьбу.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

ЗНАЙ!

Софья Аракчеева родилась в 1917 году в деревушке Кудиново Болховского района Орловской области. После окончания болховского педучилища отправилась на работу в одну из сельских школ Орловщины. С первых дней войны она была бойцом разведгруппы партизанского отряда «Знаменский».

Смелой учительнице Софье Аракчеевой суждено было не просто погибнуть от рук фашистов, но и вынести нечеловеческие пытки. Она была схвачена по доносу предателя. Добиваясь точного места расположения партизан, ей вырывали ногти, вырезали звезду на спине. Несмотря на истязания, Софья не сказала ни слова.

Ее расстреляли на околице деревушки Паньшино Знаменского района. После смерти фашисты не давали захоронить тело партизанки.