В Орле дети с особенностями развития перевоплотились в актеров

Инклюзивная театральная студия «Неравнодушные» уже почти год раскрывает таланты и помогает особенным детям обрести уверенность в себе. Корреспонденты «Комсомолки» пообщались с режиссером и узнали, как создаются уникальные спектакли.

ВОПЛОЩАЯ МЕЧТЫ

Как признается руководитель и режиссер студии Елена Воробьева, толчком для создания проекта, объединившего на одной сцене особенных ребят и школьников, стала победа во всероссийском конкурсе «Доброволец России-2018» с дебютным спектаклем «Открытая дверь».

Проект режиссера студии Елены Воробьевой стал одним из победителей всероссийского конкурса «Доброволец России-2018»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Над первой постановкой мы работали полгода. Сценарий писали вместе с нашими волонтерами, маленькими воспитанниками и их родителями. Тогда было еще много сомнений – получится или нет, но ребята восприняли эту идею с таким энтузиазмом, что работа закипела, - говорит Елена Воробьева.

Режиссер очень беспокоилась, смогут ли юные актеры преодолеть свойственную каждому человеку боязнь сцены, но они справились и произвели фурор не только на Орловщине, но и покорили сердца жюри масштабного всероссийского конкурса.

Показ спектакля «Открывая дверь» прошел на малой сцене академического театра им. Тургенева и получил высокую оценку зрителей. После этого отступать от своей мечты никто не захотел, так и появилась в Орле уникальная театральная студия.

ТАМ, ГДЕ ВСЕ РАВНЫ

Сейчас инклюзивная театральная студия работает на базе Центра социальной поддержки людей с ОВЗ «Равные». Среди ее участников – ребята с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом и целым спектром других заболеваний. Разграничений здесь ни для кого нет.

Волнительный момент - выход на сцену маленьких актеров спектакля «Как рождаются сны»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Мы не делим наших воспитанников на больных и здоровых. Для нас они все равны и все талантливы. У нас каждый имеет возможность выйти на сцену и выступать, - поясняет Елена Воробьева.

Роли для ребят подбирают по их силам и индивидуально, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Причем большинство спектаклей рождается из совместного творчества – сценарии пишутся всем миром.

Так кто же строит сказочные замки в снах?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В каждую нашу постановку мы вкладываем большой смысл. Мы не говорим на какие-то отвлеченные темы. В центре внимания всегда внутренний мир человека и его переживания, - признается руководитель студии.

Первоначально творческое объединение задумывалось как место, где особенные дети смогут реализовать себя, свои таланты и открыться людям. Однако постепенно оно превратилось в нечто большое. В нее потянулись волонтеры и ребята, которые раньше никогда не сталкивались с проблемой инвалидности, а студия стала площадкой для общения.

- Моему сыну Максиму – 10 лет и у него синдром Дауна. В студии Елены Воробьевой мы занимаемся практически с самого ее основания. Для нас это большой прорыв! Мы даже не могли представить, что когда-нибудь выйдем на сцену, будем участвовать в постановках и творческих конкурсах. Дети идут на занятия как на праздник, да и мы очень рады, ведь в нашем городе мало мест, где ребята могут себя реализовать, - рассказала «КП» Наталья Ларичева, мама воспитанника студии «Неравнодушные».

Ирина Кузьмина: "В студию я пришла после того, как в первый раз увидела постановку «Открытая дверь». Мне очень захотелось пообщаться с особенными детьми"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Атмосфера в необычной творческой лаборатории действительно душевная и невероятно позитивная. Искренность, с которой ребята общаются со своими наставниками, зрителями и друг другом поражает.

НАЙДИ СЕБЯ

Одними из главных помощников студии «Неравнодушные» стали школьники-старшеклассники и студенты из волонтерского объединения «Маяк».

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Нешуточные страсти в спектакле "Как рождаются сны". Капитан в схватке с БессонницейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

месте с особенными ребятами они ходят на репетиции, разучивают роли, помогают им преодолеть страх сцены и просто веселятся в дружной компании. Для каждого из них участие в постановках инклюзивной театральной студии не просто полезное проведение свободного времени, но и возможность находить общий язык с другими людьми и раскрывать собственные способности.

- В студию я пришла после того, как в первый раз увидела постановку «Открытая дверь». Мне очень захотелось пообщаться с особенными детьми. На самом деле, они очень позитивные и вдохновленные. Сцена очень помогает ребятам раскрыться. К примеру, Танюшка, девочка с которой я играю в спектакле, после начала репетиций сильно изменилась, стала более общительной и веселой. Да и я сама благодаря театральной студии смогла многое для себя понять, - признается Ирина Кузьмина, участница волонтерского объединения «Маяк».

Как рассказала Ирина, сейчас она учится в 11 классе и до того, как начала принимать участие в инклюзивных спектаклях не знала, кем хочет стать. Теперь же ее цель – поступление в театральный вуз.

«КАК РОЖДАЮТСЯ СНЫ»

В театральной студии «Неравнодушные» нет ограничений и по возрасту. За последний год ее участники поставили несколько спектаклей – «Дом моего сердца» и «Как рождаются сны», где в роли главных героев и малыши, и подростки, и студенты. В ближайшее время орловских зрителей ждет новая большая премьера.

Зрители в музее Тургенева заворожены действием на сценеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Одним из самых волнительных для маленьких актеров стал спектакль «Как рождаются сны», победивший в региональном фестивале-конкурсе детских и юношеских театральных коллективов "Счастливый билет".

Постановку о том, как настоящая дружба помогает преодолеть любые трудности и творит чудеса, театральная студия уже несколько раз показала на различных площадках нашего города. Одной из них стала сцена музея Тургенева, активно сотрудничающего с Центром социальной поддержки людей с ОВЗ «Равные».

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