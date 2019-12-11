В Орле исправили ошибку в социальной рекламе про ветеранов, названных ветеринарами

В понедельник, 9 декабря, орловские журналисты обратили внимание на социальную рекламу, размещенную на одном из электронных баннерах-табло в самом центре областного центра. Надпись с яркого рекламного экрана гласила: «Я забочусь о ветеринарах вместе с «Волонтерами Победы».

Орловцы были шокированы тем, что «ветеранов» перепутали с «ветеринарами». Не остались в стороне и не сами волонтеры, от имени которых разместили рекламу.

Еще несколько дней назад орловцев просили заботиться о ветеринарах. Фото: infoorel.ru

- Мы шокированы происшествием, поражены и возмущены, тем, что случилось. Это неприемлемо и возмутительно. Для меня это была полная неожиданность. Эту рекламную акцию мы не заказывали и отношения вообще не имеем к ее размещению и проведению, - пояснил корреспонденту «Комсомолки» Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения «Волонтеров Победы».

Как выяснилось, заказчиком рекламного материала оказался орловский областной молодежный центр «Полет». Тендер на его разработку и размещение выиграла компания ООО «Русские Экраны», которая в свою очередь наняла субподрядчика - рекламное агентство «Четыре Сезона». Оно и внесло изменение в макет.

В течение дня после появления информации о грубой ошибке и широкого общественного резонанса, «Четыре Сезона» исправили ляп и принесли ветеранам извинения.

- Техническая ошибка в видеоролике о заботе о ветеранах исправлена! Она была допущена без какого-либо злого умысла. Приносим глубочайшие извинения нашим дорогим ветеранам и жителям города Орла! Мы ценим, уважаем, почитаем и любим наших ветеранов, - написали сотрудники рекламного агентства в соцсетях.

Однако горожане по-прежнему не понимают, как можно было не заметить ошибку во время размещения рекламы.

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