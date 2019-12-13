Куда сходить в Орле на выходных: афиша событий на 14-15 декабря

В преддверии выходных, по традиции, публикуем афишу событий. Куда сходить в Орле 14 и 15 декабря?

ВСПОМНИТЕ ХИТЫ ГРУППЫ "ЧИЖ & Со"

Концертная программа посвящена 25-летию со дня основания культовой команды. "Чиж" - одна из лучших российских рок-групп с начала девяностых. Получив в наследство от старшего брата свое прозвище, Чиж начал играть в различных командах уже с 14-ти лет. Практически «В каморках, что за актовым залом…». Можно вспомнить и «Группу продленного дня», и «Разных людей» с альбомом «Буги — Харьков», который полностью состоял из его песен, но большая дорога, в хорошем смысле этого слова, началась с переезда в Питер. Именно там, в 93-ем, была записана первая пластинка, вышедшая на виниле. И понеслось.

Сегодня его гастрольный график расписан на месяцы вперёд. Причем площадки варьируются от небольших, практически семейных, до необъятных.

Билеты на концерт группы в Орле можно приобрести в кассах "ОрелКонцерта" или онлайн здесь. Телефон для справок: +7(4862) 78-00-78.

КОГДА? ГДЕ?

14 декабря, 19.00

Кромское ш-се, 4 (ГриннЦентр)

(12+)

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С МИРОМ ОГРОМНЫХ ПАУКОВ

Жителей Орла приглашают посмотреть на огромных пауков. В городе открылась выставка, посвященная паукообразным.

Экспозиция расположилась в Орловском краеведческом музее и получила говорящее название "Планета пауков".

- Это информационно-образовательная экспозиция, посвящённая членистоногим хищникам, в первую очередь паукам и их родственникам, принадлежащим к классу паукообразных. Посетители познакомятся с видовым разнообразием пауков-птицеедов, представителей отряда Скорпионы, а также удивительными особенностями их поведения и приспособления к среде обитания, - рассказали организаторы.

КОГДА, ГДЕ?

5 декабря - 29 февраля

ул. Гостиная, 2

(0+)

УСПЕЙТЕ ПОСЕТИТЬ МИСТИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЕЕ РАБОТЫ

Горожан приглашают посмотреть на стерео-портреты работы Эдварда Аллэна. 14 и 15 декабря - последние дни работы экспозиции под названием «Страшные воспоминания».

Стерео-портрет - это меняющееся изображение, в зависимости от угла просмотра. Коллекция которую смогут увидеть орловцы - частная, все работы дело рук фотохудожника Эдварда Аллэна (Калифорния, США). Эти произведения, созданы в технике стерео-варио на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи.

- Созданные автором образы открывают мир иного восприятия реальности любителям ужастиков и мистики. Портреты работы Эдварда Аллэна на протяжении последнего десятилетия не оставляют равнодушными людей по всему миру.

КОГДА, ГДЕ?

До 15 декабря

ул. Октябрьская, 29

(12+)

СПЛЯШИТЕ ПОД ГАРМОНЬ

В субботу в городе развернется праздник народной музыки. На фестивале «Играй гармонь, красавица» сойдутся лучшие гармонисты и частушечники города Орла и Орловской области.

- Помимо зажигательных народных мотивов, гостей ждут угощения, пляски, шутки и веселье, - уверяют организаторы.

Режиссер и ведущая Инесса Айвазян.

КОГДА? ГДЕ?

14 декабря, 14.00

Карачевский переулок, 6

(0+)

СДЕЛАЙТЕ НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ СВОИМИ РУКАМИ

Если отсутствие снега расстраивает вас, а новогоднее настроение никак не придет, то можно создать его самостоятельно! Творческий экспериментальный центр приглашает на мастер-класс по созданию елочных украшений.

- Ажурные колокольчики, декорированные ёлочки и звёзды, чудные фигурки оленей и ангелов, милые домики, всё это может стать содержимым вашего набора. Вы сами решаете, будет он состоять из одинаковых игрушек, или захотите чтобы каждая была в единственном экземпляре, - говорят организаторы.

За полтора часа можно будет создать сразу несколько украшений.

Запись и информация в whatsApp: 89102088027

КОГДА? ГДЕ?

14 декабря, 15.00

Ул. Фомина, 9

(6+)

ПОДПЕВАЙТЕ ЯРОСЛАВУ ЕВДОКИМОВУ

Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов с программой «Ваши любимые песни»: «Колодец», «Фантазер», «За Дунаем», «Здравствуй лучше, чем прощай».

Артист всегда поет с душой и для народа, заряжая зал положительными эмоциями. Его песни были шлягерами еще в 80-х годах, а искреннее исполнение и великолепный чарующий голос Евдокимова обворожил прекрасную половину человечества.

Искренность исполнения и чарующий голос певца никуда не делись, и те немногие концерты, которые он устраивает для своих поклонников, неизменно проходят с аншлагами. Тем более, что артист не останавливается на достигнутом, в его репертуаре появляются новые песни.

КОГДА? ГДЕ?

14 декабря, 18.00

Кромское ш-се, 4

(6+)

ПОСМЕЙТЕСЬ НА ПРЕМЬЕРЕ СПЕКТАКЛЯ «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО»

«Село Степанчиково» — комедийная повесть. В ней автор, по устоявшемуся мнению искусствоведов, изобразил пародию на Гоголя, выведенную в лице Фомы Фомича Опискина, чей образ стал нарицательным.

Итак, Фома Фомич...Кто же этот архетип сегодня? В чём же заключён феномен Фомы Фомича? Какова причина, по которой ему все поклоняются?

Ответ даёт сам Достоевский: «Он был шутом и тотчас завёл своих шутов. Его угнетали — и он тотчас же ощутил потребность сам угнетать... Сластолюбивая, капризная тварь, эгоист, лентяй, лежебок наверстал — таки он своё прошедшее! Низкая душа, выйдя из — под гнёта, сама гнетёт!»

- Нам остаётся только проследить и попытаться понять: почему русский человек от крепостного мужика до дворянина покорно терпит таких людей, возводя его до степеней кумира, божества. В нашем спектакле мы постараемся ответить и на это, -поделились в Орловском драматическом театре имени Тургенева.

КОГДА? ГДЕ?

14 декабря, 18.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

ПОСМОТРИТЕ С ДЕТЬМИ СКАЗКУ «МОРОЗКО»

Живет в деревне злая и вздорная Мачеха, которая души не чает в своей родной дочери – Феклуше. Падчерицу же свою Машеньку поедом ест, просто со свету сживает, всё заставляет себе да дочери угождать. А когда между Машенькой и пригожим парнем Иваном вспыхнула любовь, Мачеха приказала мужу отвезти её в студеный лес зверям на съедение. Погоревал батюшка, да и выполнил приказ. Однако спасает девушку её доброта, и ни Баба-Яга, ни разбойники не в силах погубить Машеньку. Возвращается она домой с подарками от щедрого Морозко жива-здорова. Обомлела Мачеха от зависти, гонит старуха родную дочь в лес за дарами да нарядами.

А уж что из этого вышло, зрители узнают из спектакля.

КОГДА? ГДЕ?

15 декабря, 11.00

Ул. Тургенева, 18

(6+)

ПОАПЛОДИРУЙТЕ ХОРОВОДУ ТАЛАНТОВ

На концерт-капустник приглашает Центр народного творчества.

- Отчетный концерт — это определенный итог проделанной работы. Кроме того, это праздник, необходимый как самим участникам, так и руководителям творческих коллективов и объединений. В программу концерта-капустника, включаются номера с участием всех творческих коллективов центра народного творчества, постоянными участниками которых являются, дети, молодежь, и люди преклонного возраста. И все без исключения подходят к подобным мероприятиям ответственно и с большой самоотдачей! – говорят в ООЦНТ.

На сцене в этот день со своими творческими подарками выступят русский народный Хор им А. Крепких, клуб авторской песни, танцевальный проект «Калейдоскоп», с студия спортивно-бального танца «Жемчужина», фольклорный ансамбль «Взойди солнце», Арт-группа «Ради жизни», хор ветеранов «Вдохновение» «Орловская гармония», ансамбль межнационального танца «Дикий Кавказ» и другие.

КОГДА? ГДЕ?

15 декабря, 14.00

Карачевский пер., 6

(6+)

СОЗДАЙТЕ НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ В ТЕХНИКЕ ДЕКУПАЖ

В преддверии праздников духовный православный центр Вятский Посад ждет гостей на мастер-класс в артель. На бесплатных групповых занятиях детей научат создавать своими руками украшение на елочку! Гости центра создадут игрушку в технике декупаж. Предварительно нужно записаться по телефону 59-90-11.

КОГДА, ГДЕ?

15 декабря, с 12.00 до 15.00

Орловский р-н., п.Вятский Посад, ул. Южная 1а

(6+)

СХОДИТЕ С ДЕТЬМИ НА ПРЕМЬЕРУ НОВОГОДНЕЙ СКАЗКИ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

«Снежная Королева» – спектакль по произведению одного из самых выдающихся писателей-сказочников Ганса Христиана Андерсена. Это волшебная история о Кае и Герде. О том, как горячее сердце растопило вековой лёд и отогрело замёрзшую душу. Вместе с Гердой зрители пройдут весь непростой, но полный приключений и чудес путь. Встретятся с волшебной Цветочницей, познакомятся с важной Вороной и юными королевскими особами, попадут в плен к разбойникам, и вместе с Благородным Оленем отправятся в Страну Снежной Королевы.

Автор пьесы и режиссер-постановщик Олег Михайлович Русов известную сказку переработал специально для постановки в театре кукол. А художник-постановщик Светлана Долгина сценическое пространство с легкостью волшебника превратила в чудесный мир, где добро побеждает зло, а любовь способна растопить лед.

КОГДА? ГДЕ?

15 декабря, 11.00

ул. Советская, 29

(0+)