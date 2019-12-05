Выходные в Орле: чем заняться 7 и 8 декабря

Публикуем афишу событий на субботу-воскресение

По традиции, в преддверии выходных «КП» рассказывает читателям, как провести досуг. Какие события ждут орловцев 7 и 8 декабря?

ПОГРУЗИТЕСЬ В АТМОСФЕРУ ТАНЦЕВ

В субботу в Орле пройдет фестиваль хореографического искусства «Движение. New dance show». На сцене областного центра народного творчества представят свое мастерство студии танца «FanHoll», «Dance Action», «Plastic line», а также студия восточного танца «Гранат», Межнациональный ансамбль «Дикий Кавказ» и многие другие.

Гости праздника смогут зарядиться энергией как современной хореографии в стиле Contemporary, Modern или Jazz –funk, так и классикой, национальными танцами. В рамках творческой программы будут представлены показательные выступления спортивных секций и школ, а также дефиле от модельных школ и студий.

Вход для зрителей платный (100 рублей)

7 декабря, в 14:00

Карачевский переулок, д.6 (Концертный зал Орловского областного центра народного творчества)

ВСТУПИТЕ В КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ С ПЕТЕРБУРГОМ

В выходные в областной библиотеке Бунина состоится встреча с Юрием Коршуновым руководителем Орловского землячества Санкт-Петербурга. Участников мероприятия ждет презентация его новой книги и культурный диалог по-питерски.

Юрий Коршунов родился в 1949 году в Орле, учился в школе № 11. В Северную столицу попал после армии. Сейчас он работает в Горном университете, возглавляет Орловское землячество и является зампредседателя Бунинского общества Петербурга.

Во время встречи Юрий Коршунов расскажет орловцам об истории создания книги «Путешествие в прошлое». В ее основу легли реальные факты из жизни Германии 70-80-х годов.

- Книга издана на русском и немецком языках и посвящена 30-летию падения Берлинской стены. Юрий Коршунов расскажет нашим гостям о том, какие впечатления на него произвела эта страна, об особенностях немецкого менталитета и русской диаспоре, - сообщили «КП» организаторы.

Вход свободный.

7 декабря, 15:00

ул. М.Горького, 43

СХОДИТЕ В МУЗЕЙ

В Орле продолжает работать необычная выставка с говорящим названием "Страшные воспоминания". Музей изобразительных искусств приглашает горожан и гостей облцентра познакомиться с экспозиций мистических стереопортретов работы Эдварда Аллэна.

Стерео-портрет - это меняющееся изображение, в зависимости от угла просмотра. Коллекция которую смогут увидеть орловцы - частная, все работы дело рук фотохудожника Эдварда Аллэна (Калифорния, США). Эти произведения, созданы в технике стерео-варио на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи.

- Созданные автором образы открывают мир иного восприятия реальности любителям ужастиков и мистики. Портреты работы Эдварда Аллэна на протяжении последнего десятилетия не оставляют равнодушными людей по всему миру. Выставка уже имела успех у зрителей Краснодара, Барнаула, Кургана, Орска, Ижевска и других городов и будет интересна орловскому зрителю, - поделились в Орловском музее изобразительных искусств.

31 октября-15 декабря

ул. Октябрьская, 29

(12+)

ЗАРЯДИТЕСЬ ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ В ТЕАТРЕ

Какое зимнее настроение без знакомой всем с детства повесть «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя? Театр «Свободное пространства» приглашает зрителей окунуться в мир фантастики, святочной красочности и веселья.

Каждый пришедший на спектакль в постановке режиссера Александра Плетнева обязательно откроет для себя новые неведомые стороны известного сюжета.

- Песни, пляски и юмор вырвут вас из серых будней, помогут погрузиться в красочный мир театрального праздника и поверить в торжество любви, добра и света, - обещает своим зрителям театр «Свободное пространство».

7 декабря, 18:00

Площадь Карла Маркса,2

(12+)

ЗАГЛЯНИТЕ НА ДЕФИЛЕ И МОДНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

В субботу у жителей Орла появится уникальная возможность прикоснуться к миру моды разных эпох. Школа исторического танца "Империя" приглашает всех желающих на познавательный мастер-класс Дарьи Кирюхиной «История моды XIX – начала XX веков".

Вас ждет увлекательный рассказ о четырех эпохах моды, видео-презентация и дефиле в исторических платьях.

Вход свободный.

7 декабря, 15:00

ККЗ «Юбилейный» (Аудитория № 26)

Городской Парк Культуры и Отдыха

ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ В РОЛИ КОНДИТЕРОВ

8 декабря Православная артель «Вятского Посада» приглашает орловцев и гостей города на бесплатные мастер-классы по росписи пряников к Новому году и Рождеству.

Посещение занятий будет производиться группами: с 12 до 13 часов, с 13 до 14 часов и с 14 до 15 часов. Предварительная запись обязательна: 59-90-11.

Количество мест ограничено!

Вход свободный.

(6+)

ПРОВЕДИТЕ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ НА ГАВ-МЯУ ПАТИ

В Орле пройдет гав-мяу пати «Счастье рядом». Участников благотворительного праздника помощи животным ждет большая шоу-программа.

Кроме того, гости встречи смогут попробовать бесплатные вкусные напитки, поучаствовать в розыгрыше подарков, посмотреть фотовыставку и сделать доброе дело – принести бездомных кошкам и собакам консервы, корма, наполнители, лекарства.

Около 100 щенков, котят и кошек будут ждать на празднике новых заботливых друзей и семьи.

- Все животные привиты и стерилизованы по возрасту. Любого хвостатого участника выставки можно забрать домой бесплатно, заключив договор ответственного содержания, для этого не забудьте принести с собой ваш паспорт! – говорят организаторы.

Вход свободный.

8 декабря, с 12.00 до 18.00

ул. Фомина 9 (Творческий экспериментальный центр)

ПРОВЕДИТЕ ВЕЧЕР В СТИЛЕ РЕТРО

Большая дискотека «СОЮЗ» состоится в областном центре.

В грядущее воскресенье на сцене в зале «ГриннЦентра» будет жарко, ведь на одной сцене соберутся популярные артисты с самыми громкими хитами прошлых десятилетий. Дискотека «СОЮЗ» обещает зажечь зал.

«Белые розы» группы «Ласковый май», «Позишн №2» Кая Метова, «Школьная пора» и «Вспомни капитан» Татьяны Овсиенко, «Ах какая женщина» группы «Фристайл», «Гранитный камушек» «Божьей Коровки» и другие хиты, которые заслушивали буквально до дыр на кассетах в 80-е и 90-е годы.

- Большой Ретро Концерт «Дискотека СОЮЗ» это настоящий фейерверк хитов и любимых песен которые знает вся Страна в исполнении тех звёзд, чьи имена давно стали легендарными. Сумасшедшее шоу, супер звук, больше 20 артистов в большом грандиозном концерте продолжительностью около 4-х часов, - говорят организаторы.

Приходите, будет весело!

8 декабря, 19.00

Кромское ш-се, 4

(6+)