2019-11-30T18:54:28+03:00
Происшествия

В Орловской области задержали мужчину, убившего женщину и ее сына

Трагедия произошла в одном из сел Кромского района
Наталья Меркулова
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В Орловской области задержали мужчину, убившего женщину и ее сына. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиВ Орловской области задержали мужчину, убившего женщину и ее сына. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орловской области задержали мужчину, убившего 61-летнюю женщину и ее сына. Трагедия произошла в одном из сел Кромского района.

25 ноября о пропаже родных заявила местная жительница. Она рассказала сотрудникам полиции, что ее мать и брат уже несколько дней не возвращаются домой и не выходят на связь. Волонтеры, полицейские и просто неравнодушные люди подключились к поиску пропавших.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к их исчезновению причастен 53-летний односельчанин.

- 15 ноября подозреваемый, находясь около своего дома, во время конфликта нанес множественные ножевые ранения 38-летнему мужчине и его матери. От полученных ран они скончались на месте, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Затем мужчина решил избавиться от тел, вывез и закопал их на окраине поля возле села.

Сейчас подозреваемый по делу задержан и находится под стражей. Следственные действия и выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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