2019-11-29T16:52:54+03:00
Общество

Дело одного звонка!: «Теплогазприбор» выступает за индивидуальный подход к каждому дому в Ливнах

Уже 10 лет управляющая компания создает комфорт и уют для жителей одного из крупнейших город Орловской области
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Сергей Полетаев: «Теплогазприбор» выступает за индивидуальный подход к каждому дому в ЛивнахСергей Полетаев: «Теплогазприбор» выступает за индивидуальный подход к каждому дому в Ливнах
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Автор: Наталья МЕРКУЛОВА.

Мало кто задумается о том, как организуется жилищно-коммунальное хозяйство в многоквартирных домах. Чаще всего, мы пользуемся результатами работы управляющих компаний «на автомате»: играя с детьми во дворе, выходя в подъезд или включая кран с водой в квартире.

Однако создать в каждом доме комфорт и уют не самая простая задача, для этого нужная профессиональная опытная команда и желание помогать людям. Именно такого мнения придерживается руководитель ООО «Теплогазприбор» Сергей Дмитриевич Полетаев.

Все 69 подъездов в 13 домах управляющей компании отремонтированы по 1 категории

Все 69 подъездов в 13 домах управляющей компании отремонтированы по 1 категории

ЮБИЛЕЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

22 ноября ливенской управляющей компании ООО «Теплогазприбор» исполнилось 10 лет. Однако юбилейная дата не повод расслабляться.

- Работа в сфере ЖКХ не знает выходных. Постоянно приходится контролировать ситуацию и быть начеку. Поэтому наши работники несут дежурство в круглосуточном режиме, - поясняет Сергей Дмитриевич.

За десятилетие предприятие успело достигнуть не малых результатов. Начиная с одного дома, сейчас ООО «Теплогазприбор» обслуживает уже тринадцать, а это в общей сумме 69 подъездов.

ООО "Теплогазприбор" постоянно благоустраивает придомовую территорию

ООО "Теплогазприбор" постоянно благоустраивает придомовую территорию

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Управляющая компания придерживается концепции индивидуального подхода к каждому своему многоквартирному дому.

- Многие возникающие вопросы – это дело всего одного телефонного звонка! Мы придерживаемся такого мнения, что каждый человек имеет полное право сделать у нас заявку и получить качественную услугу, не выходя из дома. Например, не работает в подъезде лампочка – никуда бежать не надо, наши мастера устранят проблему в два счета. Так и сотрудникам удается правильно распределять рабочее время и людям комфортно, - говорит Сергей Полетаев.

Качественная укладка асфальта - залог долговечности дорожного покрытия во дворах

Качественная укладка асфальта - залог долговечности дорожного покрытия во дворах

Стоит отметить, что в домах ООО «Теплогазприбор» царит удивительная чистота, ведь уборка в них не дело случая. За каждым из них закреплена уборщица, которая ежедневно подметает в подъездах и на лестничных клетках. Кроме того, один раз в неделю в доме проходит влажная уборка.

- В Ливнах ни в одной из компаний нет в штате уборщиц подъездов, кроме нас, - рассказывает директор ООО «Теплогазприбор».

Время диктует свои правила и в управляющей компании об этом знают как нигде лучше. Старые дома постоянно требуют обновления, немного упустил момент и может случиться беда – крыша потекла или трубу прорвало.

Поэтому предприятие регулярно проводит плановые работы. На данный момент все 69 подъездов отремонтированы по 1 категории. Стены и панели здесь покрашены водоэмульсионной краской и эмалью, обеспечивающими долговечность покрытия.

В подьездах - образцовая чистота

В подьездах - образцовая чистота

- На многих своих домах мы переделали отопление. Теперь оно прекрасно греет и жалоб жильцов нет. Кроме того, мы уже практически везде поменяли старые окна на пластиковые. Сейчас у нас первоочередная задача – это ремонт кровли, - добавляет Сергей Дмитриевич.

Также во многих домах ООО «Теплогазприбор» уже установлено «умное» освещение.

Детские площадки тоже регулярно проходят благоустройство

Детские площадки тоже регулярно проходят благоустройство

САЙТ С УДОБНЫМИ ОПЦИЯМИ

Современная жизнь – это постоянный доступ к сети Интернет и его сервисам. Здесь можно оперативно решать множество важных вопросов, находить нужные контакты и информацию. Управляющая компания ООО «Теплогазприбор» обеспечивает своим пользователя круглосуточный доступ к актуальному интернет-сайту.

Вводите в поисковой строке одноименное название и сразу попадаете на необходимый ресурс. Здесь можно узнать тарифы на электрическую энергию, горячее водоснабжение и отопление, отправить показания своих приборов учета и также быстро оплатить счета жилищно-коммунальные услуги.

Здесь же указаны необходимые жильцам контакты организации.

Во многих домах ООО "Теплогазприбор» уже установлено "умное" освещение

Во многих домах ООО "Теплогазприбор» уже установлено "умное" освещение

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ОБЩЕЕ ДЕЛО

Как подчеркивает руководитель ООО «Теплогазприбор» Сергей Полетаев, благоустройство жилых территорий – это общее дело. Каждый горожанин, живущий в многоквартирном доме, не может игнорировать единые правила. Ведь любой такой дом – это большая взаимосвязанная система.

- Если в частном коттедже ты сам себе хозяин, то здесь дело обстоит совсем иначе. Долги за коммунальные услуги, порча общего имущества или банально выкрученная лампочка, быстро превращается в общую беду, - говорит Сергей Полетаев.

Управляющая компания – это не волшебник, который может изменить жизнь к лучшему. Поэтому только ответственное и уважительное отношение людей к своему жилому пространству может стать залогом комфортной и уютной атмосферы в доме.

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