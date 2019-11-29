Управляющая компания «Сервиском»: современный взгляд на ЖКХ в Ливнах

Сложно найти человека, который бы не сталкивался с работой управляющих компаний. Каждый день мы пользуемся результатами их работы: присаживаясь на лавочку возле подъезда, играя с ребенком в песочнице или включая кран с водой. Однако мало кто задумывается, сколько усилий необходимо приложить организациям жилищно-коммунального хозяйства, чтобы обеспечить людям комфортные условия.

Особенно, если управляющая компания еще молода и только в начале пути. ООО «Сервиском» на рынке профильных услуг с февраля 2014 года, но это не помешало предприятию внести свой вклад в благоустройство города Ливны.

Дворы управляющей компании постоянные участники городских конкурсов

ОТКРЫТОСТЬ И РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Предприятие начинало работу с одного единственного трехэтажного дома – новостройки в Рабочем поселке, затем постепенно их число выросло до тринадцати.

- Мы принимали дома сразу от застройщика и постепенно налаживали в них уютную и комфортную атмосферу для жильцов. Со временем, глядя на нашу работу и качество обслуживания, к нам решили присоединиться и многоэтажки, - рассказывает руководитель ООО «Сервиском» Сергей Витальевич Рогачев.

Начинать было не просто: необходимо было выстроить взаимодействие с целым рядом профильных ресурсопоставляющих организаций, муниципалитетом, различными ведомствами, а главное, с жильцами.

- Мы регулярно общаемся с домкомами, принимаем от них заявки и пожелания, советуемся, какие виды работ людям необходимы. Кроме того, при городской администрации у нас существует диспетчерская служба, куда жильцы могут обратиться и получить оперативную информацию, - поясняет Сергей Витальевич.

То, что фирма еще молода, стало для ее создателей дополнительным стимулом работать на результат, а не на деньги. Сейчас ООО «Сервиском» стремится зарекомендовать себя среди жителей Ливен и доказать, что если делать свое дело с душой, все получится.

Безусловно, без трудностей не обходится. В ведении управляющей компании не только новостройки, но и дома еще советских времен, а чем старше дом, тем больше с ним хлопот. Приходится постоянно быть начеку.

- Преобразить все моментально, просто невозможно! Нужно время, силы, и, конечно, финансы. Кто живет в частном доме, тот знает – ты бесконечно в нем что-то подкрашиваешь и подмазываешь. Одно сделал, нужно уже за второе браться. В нашем случае также, только в больших масштабах, - признается Сергей Рогачев.

Но результаты уже налицо: благодаря активности управляющей компании четыре двора стали участниками региональной программы благоустройства, а два дома – капитально отремонтированы. Кроме того, ООО «Сервиском» внедряет в своем жилом фонде «умные технологии»: многие дома уже оснащены освещением датчиками движения, энергосберегающими лампами, домофонами. По желанию жильцов предприятие даже может установить видеокамеры.

Татьяна Дуденкова: "За последние три года наш дом и двор очень преобразились"

УЮТНАЯ АТМОСФЕРА ЛИВЕНСКИХ ДВОРОВ

Особой гордостью управляющей компании стали ее благоустроенные дворы. На клумбах здесь растут благородные розы, для детей созданы яркие игровые зоны, а возле каждого подъезда стоят аккуратные лавочки.

- Скажу честно, мне за наши дворы не стыдно! Их приятно показывать гостям. Смотришь, как люди здесь отдыхают и ребятишки играют и понимаешь, что не зря свое дело делаешь. Приезжайте к нам летом, и вы просто утонете с этой красоте, - с гордостью говорит директор ООО «Сервиском».

К слову, дворы домов, входящих в управление ООО «Сервиском», регулярно побеждают и занимают призовые места в городских конкурсах.

- Каждый год – летом и накануне Нового года – мы участвуем в конкурсе «Двор образцового содержания». К благоустройству активно подключаются и жильцы, и городские депутаты, и, конечно, наша управляющая компания. Уже совсем скоро мы начнем подготовку к праздникам и знаете, «Сервиском» в это время просто цены нет: и елку ребята привезут, и вышку пригонят, чтобы украсить. Так что, в этом году мы опять поборемся за звание самого красивого двора,- рассказывает Татьяна Дуденкова, председатель домового комитета дома на улице Мира, 182.

Кроме того, как говорит Татьяна Дуденкова, за последние три года дом и прилагающий к нему двор очень преобразились. Благодаря тому, что управляющая компания заменила освещение в подъездах, получается хорошая экономия электроэнергии.

- Для жильцов своих домов мы всегда открыты и если люди что-то хотят преобразить, то по возможности это делается. Например, сделать выбивалку для ковров во дворе или где-то лавочку поставить и многое другое. Мы стараемся, хотя и не так все просто, - признается Сергей Рогачев.

ООО "Сервиском" с особой заботой относится к детским игровым площадкам

ШАГ НА ВСТРЕЧУ

По словам руководителя ООО «Сервиском», создание комфортной атмосфере в каждом доме – это общее дело и справится в одиночку управляющей компании будет не под силу, ведь люди живут в многоквартирных домах бок о бок и от поведения одного зависят все остальные.

- Вот банально кто-то не платит коммуналку. Казалось бы, причем здесь другие люди? Но мало кто задумается, как формируется бюджет на тот же самый ремонт и благоустройство. Один не заплатил, другой не заплатил… И вот уже средств не хватает. Или другой пример, банально лампочку в подъезде выкрутили или бумажек накидали. Кому хуже сделали – нам или себе? – говорит Сергей Рогачев.

Чистота дворов - заслуга управляющей компании и самих жильцов

По мнению директор ООО «Сервиском», нужно ответственно относиться к месту, в котором живешь и общими усилиями жилые дома в Ливнах станут образцами для подражания!

Автор: Наталья МЕРКУЛОВА