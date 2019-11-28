ООО «Гидромашжилсервис»: 21 год на благо жителей Ливен

Каждый человек ежедневно пользуется услугами различных коммунальных служб и управляющих компаний: включая утром кран с водой или просто выходя в подъезд. Однако мало кто задумывается, сколько технических и документальных процедур нужно пройти, чтобы в подъезде был свет, во дворе чистота и уют, а в дом не стыдно было привести гостей.

Одна из старейших управляющих компаний на рынке жилищно-коммунального хозяйства Орловщины - ООО «ГИДРОМАШЖИЛСЕРВИС» - уже 21 год работает в городе Ливны и не понаслышке знает, как не просто выстроить взаимоотношения с людьми, поставщиками ресурсов и множеством других организаций, и при этом обеспечить каждого жильца комфортной, а главное, безопасной средой.

ООО "Гидромашжилсервис" - одна из старейших управляющих компаний Орловщины

НЕ ПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА, РАДИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Свою историю ООО «Гидромашжилсервис» начинает вести с ноября 1998 года. Тогда крупное ливенское промышленное предприятие было вынуждено сократить свое участие в обслуживание социальных потребностей горожан и дома, которые оно когда-то строило для своих работников, могли остаться без хозяина.

В этих условиях и было принято решение о необходимости создания управляющей компании, которая возьмет на себя содержание и благоустройство жилого фонда. Возглавил многопрофильное предприятие почетный работник ЖКХ Владимир Николаевич Быков.

- В городе работает много профильных организаций, которые непосредственно занимаются электрикой, тепловым хозяйством, лифтами и так далее. Нам же в микрорайоне пришлось заниматься всем и сразу, - признается Владимир Николаевич.

Решать предприятию пришлось сразу несколько важных проблем – газификация и переоборудование труб тепломагистралей от ТЭЦ, проходящих под железнодорожным полотном. Без этого наладить полноценную работу и обезопасить хозяйство от серьезных аварий было невозможно.

Дома управляющей компании ООО "Гидромашжилсервис" регулярно участвуют в городских конкурсах

ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ЧАСТНЫЙ ДОМ

- Сейчас мало кто помнит, что целый микрорайон Ливен не был газифицирован, и люди пользовались баллонами с жидким газом. За два года мы подвели природный газ во все дома, - говорит директор ООО «Гидромашжилсервис» Владимир Быков.

Кроме того, более чем 90 коттеджей, которые до этого отапливались от ТЭЦ, управляющая компания перевела на индивидуальное отопление, что позволило сделать эти дома полностью независимыми от внешних условий. Среди них коттеджи на улицах лейтенанта Дорофеева, Элеваторная, Насосная, Селищева, Индустриальная, Парковый переулок и другие.

Затем предприятие приступило к обустройству перехода тепломагистралей от ТЭЦ над железнодорожным полотном. Для этого директору ООО «Гидромашжилсервис» пришлось дойти до самого начальника Московской железной дороги и получить множество разрешений.

- В реализацию проекта пришлось вложить полтора миллиона рублей. Радует, что все это не зря. Он существенно облегчил эксплуатацию труб, - поясняет Владимир Быков.

Сотрудники ООО "Гидромашжилсервис" - это настоящие профессионалы в своем деле

СВОЕВРЕМЕННАЯ РАБОТА

Любую проблему лучше устранять до ее появления. В ООО «Гидромашжилсервис» это отлично знают, ведь большинство многоквартирных домов, которые обслуживает управляющая компания, построены в 50-70-х годах прошлого века, есть среди них и довоенные здания.

Чем старше дом, тем больше с ним хлопот: коммуникации изнашиваются, стены и крыша нуждаются в регулярном ремонте.

- Еще 15 лет назад мы проделали капитальный ремонт крыш в домах, которые обслуживаем. Мягкая кровля была отремонтирована по новейшим технологиям с применением долговечных материалов. До сих пор все удивляются, как спустя столько времени наши крыши сохраняют свое качество. Вот почему нужно делать все своевременно, а не ждать проблем, - говорит Владимир Николаевич.

Кроме того, собственными силами управляющая компания капитально отремонтировала с полным спектром работ дома №194 и 219 на улице Мира, №103 и 105 на улице Дружбы Народов, №60 на улице Капитана Филлипова и №37 на улице Свердлова.

Управляющей компании отдыхать некогда, даже когда, по мнению горожан, ничего не происходит.

- Летом мы готовим коммуникации к зиме, зимой – уже думаем о летних работах и так по кругу. Мелочей в нашем деле не бывает, постоянно приходится держать руку на пульсе, - добавляет Владимир Быков.

Первоочеденой задачай управляющей компании является создание комфортных условий жизни для горожан

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД ЛИВНЫ

Еще одной заслугой ООО «Гидромашжилсервис» является озеленение города и, в частности, придомовых территорий. Всего организация высадила более 10 тысяч деревьев.

- Ведь до этого все голое было, пустошь! А сейчас посмотрите: липовые и березовые аллеи, голубые ели, рябины, многочисленные кустарники. Когда мы начали благоустройство территорий, еще никаких региональных программ и близко не было! А сейчас люди об этом забывают, - говорит Владимир Быков.

И действительно, за последние годы индустриальные Ливны существенно преобразились, стали уютнее, чище, красивее. ООО «Гидромашжилсервис» внес в это свой вклад.

Стоит отменить, что в проходящих в городе конкурсах на самый красивый двор, дома этой управляющей компании регулярно принимают участие. Особое внимание привлекают они накануне Нового года, превращаясь в места всеобщего празднования.

- Мы обязательно ставим елки, помогаем их украшать. Особенно радуются детишки, для них это целое представление! – рассказывает Владимир Быков.

Да и двор самого ООО «Гидромашжилсервис» не остается без праздничной атмосферы. Каждый год здесь появляется единственная в городе крутящаяся нарядная елка.

Накануне Нового года территорию ООО "Гидромашжилсервис" украшает нарядная крутящаяся елка

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сейчас управляющая компания обслуживает 51 многоквартирный дом с общей численностью более 5 тысяч 500 человек. Для того чтобы в жилом фонде поддерживался порядок и комфорт в ООО «Гидромашжилсервис» трудится 71 человек.

Причем пятеро из них имеют звание «Почетный работник ЖКХ» и еще десять награждены почетными грамотами Министерства регионального развития РФ.

В профессиональной команде предприятия – инженеры, штукатуры-моляры, слесари, электромонтеры, экономисты, юристы. Каждый выполняет свои четко обозначенные задачи, обеспечивая стабильность и системность работы. Даже ночью специалисты готовы выехать на место и предотвратить аварийные ситуации.

- У нас круглосуточно работает аварийно-диспетческая служба. Что же касается моих сотрудников, то я скажу так: в нашем деле не может быть непрофессионалов. Каждый должен заниматься своим делом, ведь от нас многое зависит, - поясняет Владимир Быков.

На помощь людям в управляющей компании есть и своя спецтехника: автовышка, экскаваторы, трактора, ассенизаторская машина и прочее.

Управляющая компания отмечена наградами и благодарностями

СОЗДАНИЕ КОМФОРТА – ОБЩЕЕ ДЕЛО

По словам почетного работника ЖКХ Владимира Николаевича Быкова, создание комфортной атмосфере в каждом доме – это общее дело, ведь жильцы должны понимать, что они живут бок о бок друг с другом. В доме каждый взаимосвязан.

- Вот банально лампочку в подъезде выкрутили или бумажек на лестничной клетке накидали. Кому хуже сделали – нам или себе? Мы придем, уберем и лампочки заменим, конечно, но все же нужно нести за себя ответственность, а не пенять только на управляющие компании, - говорит директор предприятия.

ЗНАЙ!

ООО «Гидромашжилсервис» - это:

- 21 год стабильной работы на рынке жилищно-коммунальных услуг;

- опытный профессиональный коллектив,

- призовые места во Всероссийском конкурсе лучших предприятий в сфере ЖКХ (2005 - 2011 г.г.).

Автор: Наталья МЕРКУЛОВА.