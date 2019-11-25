2019-11-25T17:58:58+03:00
Происшествия

В Орле мужчина решил покататься на коньках по реке и провалился под лед

К счастью, вовремя подоспели спасатели и для конькобежца история закончилась благополучно
Ольга СУПОНЕВА
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Провалившемуся под лед мужчине вовремя бросили спасательный кругПровалившемуся под лед мужчине вовремя бросили спасательный кругФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орле мужчина провалился под лед на Оке. 54-летний горожанин решил покататься на коньках, однако времяпрепровождение обернулось для него явно не так, как тот рассчитывал. Неокрепший лед хрустнул под ногами конькобежца и он очутился в ледяной воде.

Случилось ЧП сегодня, 25 ноября, в районе Половецкой улицы. Около трех часов дня очевидцы с берега увидели, что в воде барахтается мужчина, тут же позвонили в службу спасения. Первыми на место прибыли сотрудники пожарной-спасательной части №3. Они привязали к веревке спасательный круг и бросили попавшему в беду орловцу. Мужчину удалось вытащить из реки. К счастью, спасатели прибыли быстро и с момента сообщения о происшествии до того, как горе-конькобежец оказался на берегу, прошло около пяти минут.

Тонкий лед под любителем коньков хрустнул и провалился Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Тонкий лед под любителем коньков хрустнул и провалилсяФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- С мужчины сняли мокрую одежду, укутали, не оставляли его до момента прибытия скорой помощи. Затем его передали врачам, - рассказал корреспонденту "КП" Андрей Миронов, специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

В этом холодном сезоне подобный случай на Орловщине первый, но в чрезвычайном ведомстве опасаются, что далеко не последний. Несмотря на то, что спасатели постоянно рассказывают орловцам об опасности выхода на лед, жители регион необоснованно рискуют собственной жизнью. Так, сегодня ЧП могло закончиться трагически, причем не для одного человека: на коньках по неокрепшему льду Оки каталось несколько человек, причем смельчаки не перебрались на берег, даже когда один из них провалился.

МЧС напоминает: если вы стали свидетелем ЧП - немедленно звоните 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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