Выходные в Орле: чем заняться 30 ноября и 1 декабря

По традиции, в преддверии выходных «КП» рассказывает читателям, как провести досуг. Какие события ждут орловцев 30 ноября и 1 декабря?

СПОЙТЕ ВМЕСТЕ С «ЛЮБЭ»

30 ноября в концертном зале «ГриннЦентр» состоится грандиозный концерт группы «Любэ».

Всеми любимые и уже успевшие стать народными хиты «Давай за», «Главное, что ты есть у меня», «Ребята с нашего двора», «Там, за туманами», «Комбат» и другие прозвучат в этот вечер на сцене.

Выступление приурочено к юбилею группы – она празднует в этом году 30 лет с момента создания. Так что вечер субботы можно провести в компании душевной музыки, живого звука и любимых артистов. Билеты еще есть в продаже – спрашивайте в кассах ОрелКонцерта.

30 ноября, 19.00

Кромское ш-се, 4

(12+)

ПОСЕТИТЕ НОВУЮ ВЫСТАВКУ

Краеведческий музей приглашает любителей фотографии и просто ценителей прекрасного посетить новую экспозицию. Выставка работ преподавателей и выпускников Московского института профессиональной и любительской фотографии при Русс пресс-фото собрала в себе 46 работ 14 авторов реалистического и авангардного направления.

Руководитель проекта TOTAMARS — известный российский фотограф Андрей Годяйкин.

Ул. Гостиная, 2

(12+)

ЗАЖГИТЕ ВМЕСТЕ С ТИМОЙ БЕЛОРУССКИХ

1 декабря в городе состоится уже второй за год концерт популярного отечественного поп-исполнителя Тимы Белорусских.

Автор хитов «Мокрые кроссы» и «Незабудка» даст концерт на бис: в прошлый раз приезд певца вызвал большой ажиотаж среди молодежи, Тима собрал полный зал. У тех, кто не попал на прошлое выступление артиста, есть шанс исправить ситуацию: билеты еще имеются в продаже!

1 декабря, 19.00

Кромское ш-се, 4

(6+)

ОКУНИТЕСЬ В ИСТОРИЮ НА ПУШКИНСКОМ БАЛУ

Необычное событие – Пушкинский бал «Очей очарованье» - пройдет в Орле в субботу.

- Бал посвящён 205-летию великого поэта и 6-летию студии. У вас будет уникальная возможность окунуться в творческую атмосферу первой четверти XIX века, насладиться прекрасными строками Александра Сергеевича и познакомиться с некоторыми героями его произведений, а также примерить на себя образ одного из них, - говорят организаторы.

30 ноября, 14.00

Ул. Генерала Родина, 69 (молодежный центр ОГАУ)

(16+)

СХОДИТЕ НА КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ С ДЕТЬМИ

Если вы хотите уделить время на выходных своим детям, то посещение театра кукол – прекрасный вариант для совместного с малышами досуга. В эту субботу здесь покажут сказку «Госпожа метелица».

Выразительные куклы, открытый приём, неожиданные декорации приковывают к себе внимание с первых секунд и не дают отвлечься до конца спектакля. Сказка рассказывает о судьбе двух сводных сестёр Луизы и Брунгильды, и о том что с ними приключилось в гостях у фрау Метелицы. Сказка так же интересна с педагогической точки зрения. Герои сказки не делятся на плохих и хороших.

- Автор пьесы попытался донести до зрителя мысль о том, что мы все разные, не похожие друг на друга. Сильный позитивный заряд ожидает каждого, кто посмотрит этот музыкальный спектакль, - рассказывают в Орловском театре кукол.

30 ноября, 11.00

Ул. Советская, 29

(0+)

ПОСМЕЙТЕСЬ ОТ ДУШИ НА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ «ПРИМАДОННЫ»

Ну а театралов взрослых приглашают насладиться музыкальной комедией с переодеванием «Примадонны».

В комедии двое друзей Лео и Джек, молодые и талантливые, не лишенные предприимчивости английские актеры, странствуют по американской провинции. Их классическая композиция по Шекспиру не делает сборов. Они оказываются на улице без денег, еды и надежды на удачу. Неожиданно узнают из обрывка газеты, что старая больная миллионерша безуспешно разыскивает детей своей сестры, которых еще в детстве увезли в Англию, и все связи утеряны. Их зовут Макс и Стив. Тетушка хотела бы передать им большую часть огромного состояния. Лео и Джек решаются на отчаянную авантюру: выдать себя за разыскиваемых наследников. И вдруг выясняется, что это племянницы! Но отступать уже поздно, благо женские парики и наряды у них есть. Так молодые лицедеи появляются в доме миллионерши — «Здравствуйте, вы — наша тетя!» Они привносят в обыденную жизнь много игры и озорства, уморительные нелепицы, театр и смех, праздник. Охотники за чужим наследством не учли одного: самый мудрый режиссер это судьба. Они сталкиваются с такими событиями, которые переворачивают все их дерзкие планы...

Продолжительность спектакля – 2 часа 30 минут с антрактом.

1 декабря, 18.00

Пл. Ленина, 2

(16+)

ПОСЕТИТЕ МАСТЕР-КЛАСС

Пришвинка приглашает на мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. Гости библиотеки научатся своими руками изготавливать обереговую игрушку-куклу «Колокольчик». Организаторы отмечают, что количество мест ограничено, поэтому стоит заранее записаться. Сделать это можно по телефону: +7 (953) 614 82 88.

Мастер-класс проводится бесплатно!

1 декабря, 11.00

Ул. Московская, 28

(6+)

ПОСМОТРИТЕ НЕВЕРОЯТНУЮ ПРЕМЬЕРУ «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»

Если вы еще не видели премьеру этого года – спектакль «Свободного пространства» по незабвенной пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь», то бегом в театр! Хотя сюжет знаком, спектакль непременно заворожит вас, перенесет в другой мир, заставит потеряться в пространстве и времени.

Что будет, если блуждать по лесу в волшебную летнюю ночь? Можно встретить сказочных существ, можно влюбиться и тут же разлюбить, а можно даже превратиться в осла. Сон и явь... Их границы так тонки, так зыбки, все в волшебном лесу призрачно, легко и изменчиво.

Берегитесь ходить в лес в волшебную летнюю ночь, а то вдруг вернетесь домой сраженные страстной любовью!

1 декабря, 18.00

Пл. Карла Маркса, 2

(12+)

УЗНАЙТЕ ИСТОРИЮ УСПЕХА ХОРЕОГРАФА «TODES»

В первый день зимы орловцы смогут встретиться с участником проекта «ТАНЦЫ» на телеканале ТНТ. Сергей Митрофанов расскажет о том, как стал профессиональным танцором и как добиться успеха.

Артист принимал участие в 4 сезоне известного шоу. Сейчас он руководитель-хореограф в Орловской школе-студии Аллы Духовой «TODES».

- В рамках проекта «Классные встречи» Сергей Митрофанов расскажет всем желающим как проходят занятия, как научиться классно двигаться и достичь больших высот в танцах. Приходите, будет интересно! – говорят организаторы.

Вход свободный.

1 декабря, 13.00

Ул. Максима Горького, 43

(12+)