В Фонде защиты прав дольщиков рассказали, как обезопасить себя от нерадивых застройщиков

Фонд защиты прав дольщиков провел рабочее совещание с представителями крупнейших банковРоссии и обсудил,какие дополнительные гарантии и компенсации могут получить люди, решившиеся приобрести новое жилье по договору долевого строительства.

Ни для кого не секрет, что в нашей стране случаи долгостроя не редкость. Зачастую люди остаются и без квартир, и без вложенных в строительство денег. Однако теперь в России появился дополнительный механизм защиты от нерадивых компаний - залоговый счет.

По поручению Правительства РФ Фонда защиты прав дольщиков принял решение по восстановлению прав дольщиков 30 проблемных домов в семи регионах страны.

- Размер возмещения рассчитывается индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 квадратных метров. Таким образом, дольщики имеют возможность получить денежную компенсацию, которая на 8-10% превысит цену за квадратный метр по договору долевого участия , - рассказал заместитель генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс.

Использование механизма залоговых счетов позволяет сохранить баланс интересов между банком и участником долевого строительства и обеспечить своевременное исполнение участником долевого строительства своего заемного обязательства перед банком.

Во время рабочего совещания представители Фонда обратили внимание банковского сообщества на необходимость поддержки дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в решении жилищного вопроса, в том числе путем разработки для них специальных банковских продуктов на особых условиях.

Автор: Наталья МЕРКУЛОВА.