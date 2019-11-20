В орловской глубинке грабитель зарезал 44-летнюю женщину в ее же доме

Жуткое происшествие случилось в Краснозоренском районе Орловской области в ночь с 18 на 19 ноября. В поселке Россошенский в собственном доме убитой нашли местную 44-летнюю женщину, на ее теле было множество ножевых ранений.

Какое-то время женщина не отвечала на звонки близких, тогда ее родные забеспокоились и решили наведаться в ее дом, чтобы проверить все ли в порядке. Перед глазами родственницы и подруги убитой предстала страшная картина, женщины вызвали полицию. СК тут же возбудил уголовное дело по статье "Убийство", а оперативники занялись розыском напавшего на орловчанку мерзавца.

Полицейские начали опрашивать знакомых убитой, возможных свидетелей, тех, с кем женщина могла контактировать перед своей гибелью. Оперативники заметили, что весьма странно себя ведет местный 21-летний парень, который подрабатывал у родственника убитой. В беседе с правоохранителями он нервничал, не смог ответить на вопрос где он был в ночь произошедшего, а на его лице были царапины.

- Сначала молодой человек пытался ввести сотрудников уголовного розыска в заблуждение, но впоследствии сознался в убийстве. Злоумышленник знал, что ночью гражданка находилась одна. После совершенного убийства он похитил принадлежавшую гражданке сумку, от вещей он избавился, - рассказала корреспонденту "КП" Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Злоумышленник пояснил, что в ночь с 18 на 19 ноября 2019 года пришел домой к потерпевшей с целью ограбления, однако, женщина пыталась оказать сопротивление, в связи с чем причинил ей множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Следователи выясняют все детали и обстоятельства случившегося. Убийцу заключили под стражу. Известно, что у погибшей осталась дочь.