Выходные в Орле: чем заняться 23 и 24 ноября

По традиции, в преддверии выходных рассказываем читателям куда сходить и чем заняться в субботу и воскресенье. Какие события ждут орловцев 23 и 24 ноября?

В ЧЕСТЬ ВСЕХ МАМ

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В этом году праздник выпал на 24 число.

Концерт под названием «Самое главное слово» состоится накануне Дня матери, в субботу. Городской парк культуры и отдыха приглашает на яркий и красочный праздник.

- Вы можете почувствовать всю нежность и теплоту материнской любви, увидеть все грани этого волшебного слова — мама, - говорят организаторы.

23 ноября, 15.00

ул. Горького,36 (ККЗ «Юбилейный»)

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На праздник «Свет материнских глаз» ждет Орловский краеведческий музей.

- В программе концерт воспитанников Детской школы искусств, рассказ об истории праздника и семье писателя Леонида Андреева, мастер-класс в технике скрапбукинг по изготовлению праздничной открытки под руководством Виты Майчуба, - рассказали сотрудники музея.

23 ноября, 11.00

ул. Гостиная, 2

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День матери приглашает отпраздновать и православная артель Вятского Посада.

В 12 часов гостей ожидает бесплатный мастер-класс по декупажу «Подарок для мамы». Детки научатся своими руками изготавливать оригинальные поделки, которые в дальнейшем станут прекрасным напоминанием о семейном празднике. А после мастер-класса посетителей центра приглашают на чаепитие.

24 ноября, 12.00

п. Вятский Посад, ул. Южная 1а

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СКАЗКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Орловский театр кукол приглашает провести выходные вместе с детьми за просмотром спектакля «Волшебная калоша».

Сказка для малышей, в которой они встретятся со старыми знакомыми – Зайцем Скоком, ежами Фуком и Финей, Лисой Хитруньей и Филином Пучи. В самом начале сказки зрители познакомятся с Охотником. У него большое ружье, но не смотря на это, его не надо бояться. Он познакомит ребят со своей собакой по кличке Бегемот и расскажет о том, как он потерял калошу. А еще ребята узнают о том, как Заяц стал самым сильным и смелым зверем в лесу.

23 ноября, 11.00

ул. Советская, 29

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ЗИМЫ НЕ БУДЕТ

В вечер субботы театр «Свободное пространство» приглашает горожан и гостей облцентра посмотреть спектакль «Зимы не будет». Это современная сказка, и в полной мере она будет интересна взрослым.

Если бы кошки могли говорить, чтобы они сказали нам, людям? А если представить, что они могли бы вмешаться в ту или иную ситуацию? Одобрили или осудили бы наши поступки, или попытались помочь? Но спектакль «Зимы не будет!» не о кошках. Точнее, не совсем о них... Нереальная история о реальных персонажах, которая позволяет увидеть как под микроскопом отдельные человеческие черты, соотнести их с собой и, как итог, задуматься над собственным житьем-бытьем.

- Эта современная сказка о добре и зле, милосердии и предательстве, отчаянии и надежде дает понимание смысла жизни, который здесь прост и понятен: все живые существа имеют право любить и быть любимыми, и только любовь может спасти в любой ситуации, - говорят в театре.

23 ноября, 18.00

пл. Карла Маркса, 2

(12+)

МОЛОДЫЕ МАСТЕРА ИСКУССТВ

Любителей классической музыки в живом исполнении ждет вечером воскресенья филармония. Здесь выступят Дмитрий Белизов (альт) и Артем Селиванов (фортепиано), лауреаты всероссийских из международных конкурсов из Москвы.

В программе – Брух, Вербер, Франк, Шопен, Браймс. Ведущая – Ольга Гарбар.

24 ноября, 17.00

ул. Ленина, 23

(6+)

КОМЕДИЯ «НЕВОЛЬНИЦЫ»

Пьеса «Невольницы» — одна из последних пьес, созданных А. Н. Островским. Она отличается легкостью и озорством. Тонкий добрый юмор сочетается здесь с мелодраматическим, лирическим началом. Это история неравного брака со счастливым концом.

Как поведет себя молодая жена, скучающая в неволе, когда рядом с ней окажется мужчина, которым она была увлечена до замужества? И что делать мужу, чтобы не оказаться рогоносцем? А молодому человеку, оказавшемуся объектом внимания сразу двух обеспеченных, но, к сожалению, замужних женщин?

Ответы на эти вопросы ищите в комедии, поставленной труппой театра «Русский стиль».

24 ноября, 18.00

ул, Тургенева, 18

(16+)

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ

В Орловском музее изо открылась новая выставка живописи. Экспозиция «Россия-Черногория» более 60 произведений, созданных автором, тульским живописцем Александром Петровичевым, в разные годы.

- У художника всё по-настоящему — и восприятие жизни, и её выражение в живописи. Это во многом определяет пластическую структуру его техники, позволяет рассматривать её пространственно-смысловые ходы.Выставка «Россия — Черногория», представляет направления творчества художника, разделенные по географическому принципу: первый — это родная страна Александра, второй — страна, которая за последние годы стала ему очень близкой, - рассказали в Орловском музее изобразительных искусств.

Выставка работает до 15 декабря

Ул. Октябрьская, 29

(6+)