2019-11-22T16:33:56+03:00
Происшествия

В Орловской области пропавшего без вести мужчину нашли убитым

Прикончил орловца и замел следы преступления его же знакомый-рецидивист
Ольга СУПОНЕВА
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Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской областиФото предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
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Жителя Орловской области оперативники задержали за жестокое преступление. 47-летний рецидивист прикончил своего знакомого у себя же дома, а чтобы замести следы расчленил и закопал тело.

Все случилось в Глазуновском районе. Родственники мужчины забили тревогу и обратились в полицию 11 ноября с заявлением об исчезновении 40-летнего мужчины. Были организованы поиски, но успехом они не увенчались. Тогда полицейские заподозрили криминальный след в этой истории. Как выяснилось, не зря.

- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили последнее место пребывания пропавшего гражданина. Перед исчезновением он находился в соседней деревне Отрада в гостях у своего знакомого – ранее судимого за тяжкое преступление 47-летнего местного жителя. Полицейские стали отрабатывать этот след, - рассказали корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как выяснилось в дальнейшем, все произошло еще в ночь со 2-го на 3-е ноября. В тот день преступник и жертва выпивали дома у первого, в поселке Отрада. На фоне алкогольных возлияний возник конфликт, хозяин, который ранее был судим за тяжкое преступление, прикончил своего гостя. Далее - расчленил тело, останки закопал в поле.

По статье "Убийство" возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время следователи и криминалисты проводят все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления, - сообщила Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

По словам представителя СК, сегодня суд заключил подозреваемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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