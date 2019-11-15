Орловчанка стала героиней модного шоу «Рогов в городе»

С 12 по 13 ноября в Орле проходили съемки модного бьюти-шоу «Рогов в городе». Главный стилист телеканала СТС, известный многим представительницам прекрасного пола по шоу «Рогов. Студия 24» и «Успеть за 24 часа», приехал в наш город, что преобразить одну из орловчанок.

Стилист Александр Рогов приехал в город, чтобы преобразить одну из орловчанокФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Имя героини пока держится в секрете, но «Комсомолке» все же удалось узнать некоторые подробности и побывать на съемках программы. Как стало известно, участницей проекта стала не молоденькая студентка или эпатажная пенсионерка, а женщина в самом расцвете 40+.

- Она прикольная и нестандартная! Очень хотелось показать ей, что быть классной и модной можно, независимо от места, где вы живете, - рассказал Александр Рогов.

За два дня съемочная группа телешоу успела пообщаться с жителями города, объехать практически все орловские достопримечательности и даже заглянуть на местный рынок. Вот только там стилиста не все встретили дружелюбно. В одном из магазинов продавцы повели себя агрессивно и выгнали съемочную группу.

Ведущий модного шоу поделился впечатлениями от ОрлаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Основной базовый гардероб для участницы проекта ведущий подобрал в магазинах самого крупного из городских торговых комплексов – в «Гринне», а над образом героини трудились орловские бьюти-специалисты. Их Александр Рогов выбрал по отзывам в соцсетях.

В последний съемочный день стилист и его команда гуляли по городу. По словам ведущего, после этого он поменял свое первоначальное впечатление от Орла.

- Ваш город классный и, как оказалось, в нем много дружелюбных людей. А еще мы с командой попробовали знаменитый орловский хлеб. Очень вкусно, - признался Александр Рогов.

В эфир программа выйдет в середине декабря. Следите за новостями «КП», мы сообщим вам точную дату.

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