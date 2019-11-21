2019-11-21T15:47:37+03:00
Общество

В Орловской области медсправка для автолюбителей подорожает в 10 раз

Рассказываем, почему так взлетит ее стоимость, и что ждет водителей при прохождении медицинской комиссии
Ольга СУПОНЕВА
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Для орловских автолюбителей медкомиссия теперь влетит в копеечкуДля орловских автолюбителей медкомиссия теперь влетит в копеечкуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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- У нас огромные очереди, работаем без перерыва, все специалисты задействованы, - сообщили корреспонденту «Комсомолки» в Орловском наркологическом диспансере.

Второй день подряд медицинское учреждение буквально на штурм берут автолюбители. А все дело в том, что с 22 ноября, согласно новому приказу Минздрава, для получения водительских прав нужно будет сдать дополнительные анализы. Будущих водителей (и тех, кто обменивает водительской удостоверение по истечению срока действия) проверят на…алкоголизм.

По содержанию фермента CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина) в лаборатории установят, какова алкогольная нагрузка на организм у каждого из обследуемых. Казалось бы - инициатива правильная, ведь сколько несчастных случаев происходит по вине любителей сесть за руль подшофе. Но, как водится, у медали две стороны: пройти обследование и получить справку нового образца в Орловской области обойдется в 10 раз дороже, чем сейчас. Если сегодня раскошелиться автомобилистам при ее получение приходится на 420 рублей, то со вступлением в силу новых правил 22 ноября кошелек похудеет примерно на 4 000 рублей.

Желание сберечь средства заставляет орловцев целый день простаивать в наркодиспансере в ожидании приема специалиста. И если с подобным рвением все ясно, то относительно в разы возрастающей цены да и достоверности самого исследования возникает целая череда вопросов. Почему так дорого? Может ли исследование выдать неверные результаты? Что делать тем, у кого разрешенный процент фермента в крови превышает нормы? Наконец, сколько нужно не употреблять спиртное, чтобы анализы оказались «чистыми»? Вопросы эти мы задали заместителю главного врача по медицинской части БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер» Николаю Абакумову.

Как оказалось, заоблачная для орловцев стоимость справки складывается за счет нескольких факторов.

- Сегодня медосвидетельствование на право управления транспортным средством при прохождении комиссии стоит 420 рублей. Оно включает в себя осмотр врачом психиатром, наркологом и проверку по базе данных – состоит ли человек на учете. Проверили, выдали справку. Но новому же приказу в этот порядок внесены изменения. В обязательном порядке водители транспортных средств обследуются на 10 видов наркотических веществ (тестирование мочи) плюс исследование на алкоголизм, а точнее на выявление фермента, который может дать подозрение, что человек злоупотребляет токсическими веществами, - пояснил Николай Николаевич.

Анализ крови производится на специальном оборудовании, в Орловском наркодиспансере такого попросту нет! Так что анализы орловцев будут кочевать по маршруту Орел - соседние регионы, в которых необходимое оборудование есть – Орел.

На анализ образцы крови будут отправлять в соседние регионы: в Орловском наркодиспансере пока что нет необходимого оборудования Фото: Ольга СУПОНЕВА

На анализ образцы крови будут отправлять в соседние регионы: в Орловском наркодиспансере пока что нет необходимого оборудованияФото: Ольга СУПОНЕВА

- Мы заключили договор с наркологическими диспансерами Тулы и Курска. Анализы будут проводиться там, - сообщил Николай Абакумов.

Как оказалось, специалисты наркодиспансера ратовали о приобретении оборудования, но пока что региональные власти не нашли денег на его покупку (цена составляет порядка 6-8 миллионов рублей).

Так что для орловцев процедура получения медзаключения не только усложнится, но и затянется. После забора, кровь повезут на исследование, наркодиспансер одной из соседних областей даст заключение, на его основе Орловский наркодиспансер уже будет выдавать свое. Предварительно, занимать вся процедура будет примерно неделю.

- А что насчет количества употребляемого спиртного? Любит, например, человек после работы выпить бутылку пива. Скажется ли такое пристрастие негативно на количестве фермента в крови? - спрашиваю у доктора.

- Все очень индивидуально: зависит от особенностей организма, качества работы печени. Думаю, что если выпивать каждый день в течение недели, то анализы «чистыми» уже не будут, - отвечает Николай Николаевич.

Кстати, результат анализов покажет не только пристрастие к спиртному. Количество фермента в крови говорит о так называемой хронической интоксикации: алкоголь, наркотические вещества, некоторые лекарственные препараты, хронические заболевания.

- Каждый случай превышения нормы будем рассматривать отдельно, изучать более углубленно, - рассказал Николай Абакумов.

На вопрос же о том, могут ли анализы быть неверными, собеседник ответил однозначно: нет.

- Ошибки исключены. Заключения могут разниться у одного и того же человек в разное время. В сложных и конфликтных ситуациях будем собирать комиссию, назначать дополнительные исследования, - рассказал Николай Абакумов.

ОФИЦИАЛЬНО

- За период с 1 января по 31 октября в Орловской области зарегистрировано 96 ДТП с участием водителей находящихся в состоянии опьянения, в результате 20 человек погибло, 116 ранено. Выявлено 1122 водителей, находящихся в состоянии опьянения, - озвучили "Комсомолке" статистику в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

UPD

Министерство здравоохранения России отложило вступление в силу нового приказа о порядке медосмотра для водителей. Об этом сообщил в соцсетях замглавы ведомства Олег Салагай... ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

ИСТОЧНИК KP.RU

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