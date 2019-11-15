Выходные в Орле: куда сходить 16-17 ноября

В преддверии выходных, по традиции, рассказываем читателям куда сходить, что посмотреть и чем заняться в субботу-воскресенье. Какие же события ждут орловцев и гостей города 16 и 17 ноября?

МИСТИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ УДИВЯТ ДО МУРАШЕК

Если вы обожаете все загадочное и таинственное, а может быть даже верите в потусторонние силы – выставка стерео-портретов работы американского фотохудожника Эдварда Аллэна точно для вас. Больше трех десятков работ из уникальной частной коллекции уместились в экспозицию под названием «Страшные воспоминания» и ждут гостей.

Как же творится магия фотографии? Эдвард Аллэн (Edeard Allen) приобретает викторианские портреты, а затем при помощи сферических микролинз создает из них страшные стерео-картины.

- Созданные автором образы открывают мир иного восприятия реальности любителям ужастиков и мистики. Портреты работы Эдварда Аллэна на протяжении последнего десятилетия не оставляют равнодушными людей по всему миру. Выставка уже имела успех у зрителей разных российских городов и будет интересна орловскому зрителю, - поделились в Орловском музее изобразительных искусств.

Выставка работает до 15 декабря

ул. Октябрьская, 29

(12+)

ЛЕГЕНДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФОЛКА

Фолк-команда «Тролль Гнет Ель» - самый неординарный и ни на кого не похожий независимый рок-коллектив из Санкт-Петербурга, отметит свое 20-летие в Орле большим сольным концертом 17 ноября.

- Два больших отделения, интересные гости, самые лучшие песни, фирменные хмельные угощения от «Тролль Гнёт Ель» - все, чтобы самым наилучшим образом отметить двадцатилетний юбилей главных фолк-рок-троллей страны. «Тролль Гнет Ель» уверенно несет свое творчество в мир вот уже 20 лет, собирая вокруг себя все больше верных фанатов и поклонников. Присоединяйся и ты, - говорят организаторы.

17 ноября, 18.00

ул. Покровская, 3

(18+)

КАРАВАН ВРЕМЕНИ

Последние дни в Орловском музее изобразительных искусств доступна еще одна интересная выставка под названием «Караван времени». В экспозиции собраны произведения живописи кисти академика Российской академии художеств, заслуженного художника Николая Ротко.

Гости увидят работы художника, созданные в разный период. Объединяет их индивидуальный почерк, выраженный в стремлении перенести на холст впечатления посредством неожиданных образов, загадочных сюжетов.

- Зрителю будет интересно не само явление, а то, как воспринимает его художник: что на холсте играет главную роль, а что – второстепенную, и как выражена суть изображаемого. Он пишет работы, используя приёмы совмещенного и фрагментарного видения композиционных ритмов, сходства и несходства объектов, - говорят в ОМИИ.

Выставка работает до 17 ноября

ул. Октябрьская, 29

(0+)

РОЖДЕНИЕ ЦВЕТКА

Приглашает прикоснуться к миру искусства и Орловский краеведческий музей. Здесь гостей ждет открывшаяся на этой неделе выставка декоративной живописи Виты Майчубы «Рождение цветка».

Вита Майчуба выпускница художественно-графического факультета Орловского государственного университета. Художница – участница молодежных выставок в Орле и Санкт-Петербурге, автор нескольких персональных экспозиций.

Работы ее отличают тонкое чувство цвета, новаторство, теплота.

Выставка продлится до конца ноября.

ул. Гостиная, 2

(6+)

РОК-ФЕСТИВАЛЬ В ЗАЩИТУ ЖИВОТНЫХ

Ну а для любителей гитарных рифов и ритмов ударных есть возможность зажечь на рок-фестивале, при этом совместив приятное с полезным. Ведь основная цель фестиваля «Рок в защиту животных» - донести окружающим, что мы все равны в этом мире, и животные и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других не допустимы. Животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них.

- Мы все разные. Разных возрастов и национальностей, профессий, взглядов на жизнь. Но есть вещи, которые должны всех объединять. Пусть этот фестиваль будет первым шагом к объединению людей делать что-то хорошее, - говорят организаторы.

На фестивале выступят группы Heavy Raid, Chop In Hauer, revolt!, Смотрители и Пилоты Бегемоты. Помимо музыки в программе: лотерея, фотосессия с собаками, ярмарка с брелоками, картинами, магнитами и календарями. Все собранные деньги пойдут на стерилизацию и лечение бездомных животных. Цена билета на входе 200 рублей.

16 ноября, 18.00

ул. Герцена, 20

(18+)

МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Если вы планируете провести выходные вместе с детьми, то одним из прекрасных вариантов времяпрепровождения станет посещение театра. Тем более что артисты приготовили для малышей и ребят постарше много интересного! Например, на сцене театра им. Тургенева в субботу покажут музыкальную сказку «Заяц ВолкШебство».

Гости театра увидят знакомых персонажей: хитрая лисица, находчивый и веселый зайчонок, опасный волк и другие звери, полюбившиеся малышам по книжкам и мультикам, точно не дадут заскучать. Сопровождаться сказка будет музыкой.

16 ноября, 12.00

Пл. Ленина, 2

(0+)

ХИТРОУМНАЯ ВЛЮБЛЕННАЯ

Комедия в двух действиях с испанскими песнями, премьера которой состоялась в нынешнем театральном сезоне, точно не оставит вас равнодушными.

Действие насыщено песнями, танцами и звуками живой гитары, где старик влюблен как пылкий юноша, где смерть откладывается и уступает место празднику, где слуга ведет себя как господин, а нерадивый идальго, отравленный ядом ревности, впадает во все тяжкие, чтобы вернуть свою даму и потерянную шпагу.

Что всем этим безумствам готова противопоставить юная, безответно влюбленная девушка, чтобы добиться своего счастья? Головокружительный сюжет затягивает и кажется, что героям никогда не выбраться из недоразумений и интриг хитроумной влюбленной, но ночь уступает место дню, а ревность склоняется перед любовью, старик уступает место молодому, и каждый герой вместе со зрителями найдет в этой истории свое сердце.

16 ноября, 18.00

пл. Ленина, 2

(16+)

ПОХИЩЕНИЕ ДЖОНИ

В эти выходные у жителей Орла будет возможность посмотреть спектакль Курского государственного драматического театра, не выезжая за пределы города. Гастрольный спектакль «Похищение Джони» ждет гостей в «Свободном пространстве».

Спектакль-ковбойская история поставлен по мотивам знаменитого рассказа американского писателя второй половины XIX века О. Генри. Это история о двух авантюристах с Дикого Запада, которые похитили мальчишку, чтобы получить у его отца выкуп. Но все пошло не по плану похитителей...

Режиссер - постановщик – заслуженный артист России Александр Швачунов.

17 ноября, 11.00

пл. Карла Маркса, 2

(6+)

КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ТРИ МЕДВЕДЯ»

В воскресный день в гости приглашает Орловский театр кукол – посмотреть сказку «Три медведя».

Все мы с детства помним сказку о том, как девочка Маша пошла с подружками в лес и там пришла к домику, в котором жили три медведя – Михайло Иванович, Настасья Петровна и Мишутка. Наша постановка по этой сказке – это поучительная история о капризном медвежонке.

- В спектакле появляются новые персонажи, которые помогут по новому увидеть героев всем знакомой сказки. Часто дети узнают себя в капризном Мишутке, так что родителям не помешает привести своего ребенка на этот спектакль, - говорят в театре кукол.

17 ноября, 11.00

ул. Советская, 29

(0+)