Выходные в Орле: куда сходить и чем заняться 9-10 ноября

Последний день рабочей пятидневки подходит к завершению, а значит, пора строить планы на выходные. «КП» рассказывает, куда сходить и чем заняться в Орле 9 и 10 ноября.

СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТУРГЕНЕВА

Усадьба классика приглашает гостей 9 ноября: организаторы подготовили насыщенную программу. "КП" рассказывает, какие события в нее вошли.

Начнется утро с богослужения в в Спасо-Преображенском храме. В 8.30 пройдет литургия, в 12.00 лития, в 14.30 вечерня.

В 11.00 начнет работу "Спасская ярмарка": посетители смогут приобрести на память сувениры, будет представлен и съестной товар. Развернутся торговый ряды у входа. В 12.00 здесь же выступит Спасский хор с программой «Концерт-возвращение».

В 11.30, 13.00 и 14.45 начнутся экскурсии по усадьбе (с элементами театрализованного представления).

В это же время можно будет принять участие в чаепитии и интерактивной программе «Традиции тургеневского дома».

С 12.00 на территории усадьбы начнет работу художественный пленэр. Мастер-класс всем неравнодушным к художественному творчеству даст директор Мценской художественной школы, член Союза художников России Сергей Прокопов.

Для тех, кому интересно, как Иван Сергеевич лично отмечал свой день рождения, будет проводиться литературно-эпистолярный экскурс. Сеансы - в 12.00, 13.00, 14.00.

В 15.00 в Выставочном центре откроется экспозиция "Встречи и судьбы".

В 16.00 гостям предлагают погрузиться в историю 19-го столетия. Приходите в актовый зал в это время, здесь начнется игровая гостиная «Воспитание в дворянских семьях. Правила семьи Тургеневых».

И в это же время начнется мастер-класс по созданию собственной открытки из Спасского-Лутовиново на память.

ПИРАТСКАЯ ЛЕГЕНДА ОЖИВЕТ НА СЦЕНЕ

Кто в детстве не мечтал о морских путешествиях, опасных приключениях и несметных сокровищах на таинственном острове? Но никто не знает, где находится этот остров. Никто, кроме Джима Хокинса,- мальчика, в руки которого случайно попала карта старого пирата Флинта. Джиму предстоит раскрыть пиратский заговор, спасти команду от неминуемой гибели, вместе со своими спутниками стать обладателем легендарных сокровищ, а главное понять, что самое дорогое на свете — не золото и серебро, а храбрость, мужество, взаимовыручка и верные друзья.

- Отправляясь в опасное приключение за легендарными сокровищами, наши герои борются с водной стихией, стреляют, сражаются на шпагах, а еще виртуозно поют и танцуют. Всем, кто знает толк в настоящих приключениях и разбирается в переменчивых ветрах странствий наш спектакль придется по душе, - поделились в театре для детей и молодежи «Свободное пространство».

Когда? Где?

9 ноября, 12.00

пл. Карла Маркса, 2

(12+)

С ДЕТЬМИ В ТЕАТР НА ЛЮБИМУЮ СКАЗКУ

Доктора Айболита любят все дети! Ведь он отлично знает звериный язык, умеет лечить от всех болезней и всегда готов прийти на помощь. Доктор Айболит и обезьянка Чичи — отправляются в Африку, чтобы вылечить больных зверей. Но на пути их поджидает коварный и злой разбойник Бармалей. Нелегко будет Айболиту преодолеть трудный путь, к больным зверятам, но ему помогут зрители, пришедшие на спектакль.

Приключения доброго доктора и его вечного противника — вредного разбойника по-прежнему находят отклик не только у самой юной аудитории, но и у тех мам, пап, бабушек и дедушек, кто вырос на сказках Корнея Ивановича Чуковского.

Когда? Где?

10 ноября, 12.00

пл. Ленина, 2

(0+)

БОЛЕЙ ЗА НАШИХ

Грядущие выходные отметятся в Орле и рядом спортивных событий.

9 ноября в спорткомплексе ТМК «ГРИНН» состоится Открытое Первенство города Орла по вольной борьбе. Официальное открытие в 13.00.

- За звание победителей поборются более 100 спортсменов из Орла и Орловской области в двух возрастных категориях: мальчики 2005-2006 годов рождения и мальчики 2007 года рождения, - рассказали организаторы.

В выходные также пройдет открытый Кубок города Орла по спортивному ориентированию. В соревнованиях примут участие более 200 человек.

9 ноября участники стартуют от урочища «Овсянниковское» (ул. Блынского) в 15.00,

10 ноября — от урочища «Медведевский лес» (ул. Рощинская) в 11.00. Присоединяйтесь!

МИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТАЙН

Горожан и гостей облцентра приглашает Музей изобразительных искусств: здесь работает необычная выставка под названием «Страшные воспоминания». В экспозицию вошли сстереопортреты работы Эдварда Аллэна.

Стерео-портрет - это меняющееся изображение, в зависимости от угла просмотра. Коллекция которую смогут увидеть орловцы - частная, все работы дело рук фотохудожника Эдварда Аллэна (Калифорния, США). Эти произведения, созданы в технике стерео-варио на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи.

- Созданные автором образы открывают мир иного восприятия реальности любителям ужастиков и мистики. Портреты работы Эдварда Аллэна на протяжении последнего десятилетия не оставляют равнодушными людей по всему миру. Выставка уже имела успех у зрителей Краснодара, Барнаула, Кургана, Орска, Ижевска и других городов и будет интересна орловскому зрителю, - поделились в Орловском музее изобразительных искусств.

Когда? Где?

31 октября-15 декабря

ул. Октябрьская, 29

(12+)

ОСЕННИЕ КРАСКИ РОМАНСА

«Осенние краски романса» – это праздник музыки, поэзии и красоты. Наша гостиная это завершающий этап II областного конкурса исполнителей русского романса «Романса дивное звучанье», который прошёл 20 октября этого года и объединил любителей этого жанра и авторов-любителей. В музыкальной гостиной примут участие победители конкурса и приглашённые гости.

Торжественным полонезом зрителей встретит студия исторического танца «Династия». Под чарующие звуки скрипки и виолончели гостям будут предложены светские забавы и салонные игры. В основной программе мероприятия прозвучат романсы различных жанров от классических до современных.

- Не случайно выбрана дата проведения этого красивого события, именно в этот день родился наш великий писатель И.С. Тургенев. В музыкальных салонах и гостиных 19 века встречались литераторы и музыканты, демонстрируя свои сочинения, где неотъемлемую часть исполняемых произведений составляли, безусловно, романсы. Мы приглашаем всех желающих на встречу с Его Величеством – Романсом! – рассказали в Орловском областном центре народного творчества.

Вход свободный!

Когда? Где?

9 ноября, 15.00

Ул. Тургенева, 11

(6+)

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ МАКСИМА ГАЛКИНА

Мальчишество, дерзость, смех, «невыносимая легкость бытия». Максим Галкин — Чеширский Кот из «Алисы в стране чудес», чья улыбка продолжает парить над сценой даже после того, как артист скрывается за занавесом. Неблагодарное дело: описывать словами скетчи, импровизации и реплики популярного пародиста. Их надо видеть и слышать, сидя в зрительном зале, который то и дело взрывался хохотом и апло-дисментами. Максим Галкин на сцене - один-одинешенек, но с тысячью лиц и образов, стоящих за ним. «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым» — это известная, ставшая такой расхожей цитата. Ведущие ток-шоу, певцы, политики — мастерски подсмотренные и скопированные Максимом становятся даже чем-то «ближе и родней» нам, простым зрителям.

Когда? Где?

9 ноября, 19.00

Кромское ш-се, 4

(12+)

КОМЕДИЯ «ГРАБЕЖ!»

Сюжет спектакля по произведению нашего земляка Н.С. Лескова прост, ясен и очень смешон, потому что в основе его лежит анекдотическая история о том, как благонравный купец, приехавший из Ельца, попадает в переплёт, а вместе с ним и его родственники, и дьякон, и другие орловцы.

Спектакль пронизан колоритом эпохи, более чем на 100 лет ушедшей от нас, но, право же, в сфере человеческой мало что изменилось: так же воруют чиновники всех мастей, так же берут взятки и вымогают деньги у бессловесных, не желающих бороться за свои права обывателей, так же почтенные матушки опекают своих великовозрастных недорослей, так же озабочены люди только материальным достатком, — всё, как сегодня. Ну, что ж, прислушаемся к поэту: «Смеяться, право, не грешно, над тем, что кажется смешно».

В финале спектакля все недоразумения счастливо разрешаются, и нас не покидает вера в то, что в человеческой душе есть островок чистоты, любви и порядочности, и, как говорил Л. Толстой, «пока мир стоит, будет стоять и человек».

Когда? Где?

10 ноября, 18.00

Ул. Тургенева 18

(12+)

ВЕЧЕР ДЖАЗА

Завершатся выходные вечером джаз-музыки. Открытый проект «Jazz-Лаборатория Антона Котикова» ждет в гости всех неравнодушных к этому музыкальному направлению.

Особенностями проекта являются использование этнических духовых инструментов (армянский дудук из абрикосового дерева, индийский дудук из бамбукового тросника, непальская продольная флейта из сандалового дерева и др.), авторская музыка и аранжировки Антона Котикова, а также постоянное привлечение новых музыкантов, с целью поиска нового и необычного звучания. В программе воскресного концерта – популярные джазовые композиции и авторская музыка.

Когда? Где?

10 ноября, 17.00

Ул. Ленина, 23

(6+)