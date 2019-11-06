2019-11-06T16:46:32+03:00
Звезды

В Спасском-Лутовиново отметят день рождения Тургенева

Гостей усадьбы 9 ноября ждет насыщенная программа, публикуем афишу событий
Ольга СУПОНЕВА
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Спасское ждет в гости!Спасское ждет в гости!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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201-й день рождения писателя-орловца Ивана Тургенева отметят в Спасском-Лутовиноно. Усадьба классика приглашает гостей 9 ноября: организаторы подготовили насыщенную программу. "КП" рассказывает, какие события в нее вошли.

Начнется утро с богослужения в в Спасо-Преображенском храме. В 8.30 пройдет литургия, в 12.00 лития, в 14.30 вечерня.

В 11.00 начнет работу "Спасская ярмарка": посетители смогут приобрести на память сувениры, будет представлен и съестной товар. Развернутся торговый ряды у входа. В 12.00 здесь же выступит Спасский хор с программой «Концерт-возвращение».

В 11.30, 13.00 и 14.45 начнутся экскурсии по усадьбе (с элементами театрализованного представления).

В это же время можно будет принять участие в чаепитии и интерактивной программе «Традиции тургеневского дома».

С 12.00 на территории усадьбы начнет работу художественный пленэр. Мастер-класс всем неравнодушным к художественному творчеству даст директор Мценской художественной школы, член Союза художников России Сергей Прокопов.

Для тех, кому интересно, как Иван Сергеевич лично отмечал свой день рождения, будет проводиться литературно-эпистолярный экскурс. Сеансы - в 12.00, 13.00, 14.00.

В 15.00 в Выставочном центре откроется экспозиция "Встречи и судьбы".

В 16.00 гостям предлагают погрузиться в историю 19-го столетия. Приходите в актовый зал в это время, здесь начнется игровая гостиная «Воспитание в дворянских семьях. Правила семьи Тургеневых».

И в это же время начнется мастер-класс по созданию собственной открытки из Спасского-Лутовиново на память.

ИСТОЧНИК KP.RU

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