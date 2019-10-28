Поле матросской доблести: обновленный мемориал открылся под Орлом

Празднование 75-й годовщины Победы Советских войск в Великой Отечественной войне приближается: знаковую дату мы отметим уже в будущем году. Орловская земля стала полем для ожесточенных сражений и по сей день хранит память о том страшном времени. Здесь шли особенно кровопролитные бои, несчетное число солдат сложило головы в них, в борьбе за жизнь будущих поколений. Здесь произошел перелом и был предрешен исход войны.

Идея создания мемориального знака возникла несколько лет назад, ее поддержали разные общественные организации

Именно поэтому на просторах Орловщины расположено немалое количество памятных мест: стел и мемориалов, памятников и памятных знаков, братских захоронений. И на минувших выходных, 26 октября, одно из них предстало в новом обличье: состоялось открытие обновленного мемориала «Поле матросской доблести».

Место памяти расположилось в Мценском районе, на границе с Болховским. Увековечить память воинов-моряков удалось благодаря инициативе Орловской региональной общественной организации «Флоту быть!» и Орловского отделения межрегиональной общественной организации «Союз советских офицеров» России.

Данная локация выбрана неспроста. В 1943 году моряки-тихоокеанцы принимали участие в военных действиях в Орловской области. Тогда, в феврале месяце, начались наступательные бои. 116-я отдельная морская бригада теряла бойцов сотнями, бились не на жизнь, а на смерть. По словам историков из шести тысяч солдат первого формирования бригады за две месяца головы сложили четыре тысячи. Спустя десятилетия в память о павших и было создано поле матроской доблести, ставшее частью исторического музейного комплекса памятных знаков на местах боевых действий моряков-тихоокеанцев на орловской земле.

Торжественное событие состоялось в преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

С момента появления замысла создания мемориала до его воплощения в жизнь прошло несколько нет. Деньги, как говорится, собирали всем миром. Как рассказал председатель ОРОО «Флоту быть!» полковник запаса Игорь Глущенко, меценаты откликались со всей душой, представители бизнеса и руководители ряда предприятий оказали спонсорскую помощь: вкладывали средства, предоставляли технику, приобретали строительные материалы. Так, общими усилиями, удалось увековечить подвиг солдат в бескозырках.

Открытие памятного знака «Поле матросской доблести» прошло в торжественной обстановке. Прозвонил колокол, прозвучал гимн России. С приветственным словом к присутствующим обратился Игорь Глущенко.

- Спасибо всем, кто не пожалел времени и вместе с ветеранами занялся возведением памятного знака. В 1943 году 116-я бригада с честью выполнила свое задание, освободив населенные пункты Болховского района и часть населенных пунктов Мценского района. Много бойцов полегло. За две недели боевых действий, прорывая линию обороны, которую немцы готовили два года, моряки погибли… Они не были готовы так как сухопутные войска, но смело шли в бой, напрямую. Они сделали то, что не смогли сделать две дивизии пехотинцев: прорвали фронт, - провел Игорь Викторович экскурс в историю непростого времени.

Тогда была зима. А уже в июле месяце моряки шли в наступление, освобождая Орловщину, в направление Болхова, Карачева, дошли до Кенигсберга (сегодня – Калининграда, прим. ред.). Многие стали героями Советского Союза.

В дальнейшем на "Поле матросской доблести" может появиться настоящий якорь

Когда мы открыли памятник, то посчитали, что будет несправедливо, что во многих населенных пунктах установлены красивые обелиски, а мы будем встречать 75-ю годовщину Победы так скромно. Спасибо организациям, которые нас поддержали, нашли возможность – и физическую и материальную – и помогли, - отметил председатель ОРОО «Флоту быть!».

Остановись и поклонись

–Наш мемориальный знак – это скорбь по погибшим, вечная признательность офицерам и мичманам, старшинам и матросам тихоокеанского флота. От всех жителей Орловской области выражаем благодарность всем, кто помог увековечить память моряков и установить мемориальный знак.

После приветственных слов почетные гости разрезали традиционную красную ленточку.

Традиционно, перерезали красную ленточку

Сегодня важный день, подобные события происходят не каждый день не то что в районе, но и во всем регионе. Мы должны только радоваться тому, что память живет. Память о тех людях, которые нам подарили свободу. Говорят, что у России нет более надежного союзника, чем армия и военно-морской флот и это действительно так. Уверен, что работа по преображению мемориала продолжится, и он будет становиться краше, - взял слово председатель совета ветеранов горда Мценска и Мценского района Владимир Смирнов.

Участники работ по возведению мемориала получили благодарственные письма

Инициаторы открытия «Поля матросской доблести» и впрямь не собираются останавливаться на достигнутом. В планах - дополнить скульптурную композицию настоящим якорем.

Память живет

Публикация данного материала стала возможной благодаря сообществу моряков г. Новосиль, сообществу моряков с. Залегощь, а также КФХ Молчанов А.М.

О.Супонева