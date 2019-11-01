Афиша событий: куда сходить в Орле 1-4 ноября

Приближаются первые выходные ноября и они, благодаря выпавшему на понедельник Дню народного единства, будут длинными. «Комсомолка», по традиции, рассказывает читателям, как провести грядущий уикенд.

ВЫСТАВКА МИСТИЧЕСКИХ ПОРТРЕТОВ

Если вы не прочь отпраздновать пришедший к нам из западной культуры Хэллоуин, любите все загадочное, а быть может верите в потусторонние силы и призраков – вам точно стоит посетить новую выставку, которая открылась накануне в Музее изобразительных искусств. У экспозиции говорящее название «Страшные воспоминания», а состоит она из стерео-портретов выполненных американским фотохудожником Эдвардом Аллэном.

Стерео-портрет - это меняющееся изображение, в зависимости от угла просмотра. Коллекция которую смогут увидеть орловцы - частная, все работы дело рук фотохудожника Эдварда Аллэна (Калифорния, США). Эти произведения, созданы в технике стерео-варио на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи.

- Созданные автором образы открывают мир иного восприятия реальности любителям ужастиков и мистики. Портреты работы Эдварда Аллэна на протяжении последнего десятилетия не оставляют равнодушными людей по всему миру. Выставка уже имела успех у зрителей Краснодара, Барнаула, Кургана, Орска, Ижевска и других городов и будет интересна орловскому зрителю, - поделились в Орловском музее изобразительных искусств.

Когда? Где?

31 октября-15 декабря

ул. Октябрьская, 29

(12+)

НОЧЬ ИСКУССТВ…

Ночь искусств – время, когда в музеи и театры, выставочные залы, библиотеки и другие обители культуры можно попасть бесплатно. И узнать много интересного! В России акция в этом году состоится уже в седьмой раз, 3 ноября присоединится к ней и Орел.

В 18.00 свои двери для орловцев распахнет музей Грановского. Здесь стартует мероприятие «История трех портретов».

Гостям музея расскажут об истории трех портретов писателя-орловца Николая Лескова.

В 19.00 в музее Бунина начнется литературно-музыкальная композиция «Близ тебя светла душа моя». Посвящено мероприятие личной жизни Бунина и вдохновлявшим его женщинам.

В 20.00 приглашает к себе музей Тургенева. В его зале состоится лекция «Две жизни». Здесь любой желающий сможет ознакомиться с редкими записями романсов Полины Виардо и фильмом из европейского музея И.С. Тургенева в Буживале.

В 21.00 в музее писателей-орловцев начнется литературно-музыкальная композиция «У истоков русского водевиля».

А в Городском парке культуры и отдыха центральным событием «Ночи искусств» станет показ исторического фильма «1612: Хроники смутного времени». Для всех желающих будет организован бесплатный кинолекторий. Показ состоится в аудитории №26, начало в 19.00. (Возрастной ценз - 16+)

Если же вы легки на подъем, то можно посетить и Спасское-Лутовиново. В программе «Ночи искусств» музея-заповедника: с 17.00 — Выставка работ орловских и московских художников «Пейзажи тургеневской России» и в это же время - выставка-сюрприз «История одного экспоната».

В 18.00 начнется просмотр художественного фильма «Две женщины» по пьесе И.С. Тургенева «Месяц в деревне» (реж. Вера Глаголева).

Будет чем заняться и детям: в 17.00 начнется мастер-класс «Осень в Спасском» по изготовлению поделки из природного материала.

В течение всего вечера будут звучать песни и романсы русских композиторов.

(6+)

…И НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕАТРУ

Интересную программу подготовил Орловский областной драматический театр им. Тургенева. Всех желающих приглашают на экскурсию. Гости одного из старейших театров России узнают кому принадлежала идея основания театр, где он размещался более двух веков назад и как выглядело здание в начале и конце XIX в. Также служащие театра расскажут, как он жил в годы Великой Отечественной войны, кто был автором концепции реконструкции послевоенного здания в 1946 году, как устроен современный театр.

Можно будет побыть на сцене и взглянуть на зрительный зал с другой, непривычной, стороны.

Организаторы просят иметь при себе бахилы.

Когда? Где?

3 ноября, 21.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

БОГАТЫРСКИЕ СРАЖЕНИЯ

После прикосновения к миру искусства можно будет прикоснуться и к миру истории, а точнее – к эпохе богатырей. На Знаменской заставе состоится праздник богатырских сражений "Народное ополчение" в честь Дня народного единства. В Орел приедут богатыри из Тулы, Тольятти и Москвы.

- В программе: бой ополченцев против польских интервентов, игры для детей на площадке «Детская крепость», рубка шашкой, работа нагайкой, стрельба из лука, метание топорцов, сулиц, ножей, сапёрных лопат, посещение мини-зоопарка, катание на коне, жаркое из русской печи, чай из самовара, блины, - рассказали организаторы.

Но и это не все. В 15.00 начнется в кафе-гриднице выступение детского ансамбля гусляров Благовест под руководством Тамары Землиной.

Вход на заставу свободный, участие во всех состязаниях бесплатное!

Когда? Где?

пгт. Знаменка, ул. Заречная, 22, остановка "Застава"

4 ноября, 14.00

(6+)

Богатыри ждут в гости! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ХОРОВОД ЕДИНСТВА

Акцией "Хоровод единства" город отметит праздничный день 4 ноября.

В День народного единства хоровод на главной площади города закружится уже не в первый раз. Третий год подряд народным танцем, символизирующим единство многонациональной и многокультурной России, в облцентре отмечается ноябрьский праздник. И Орел в этом не одинок: хоровод закружится более чем в сотне российских городов.

- «Хоровод Единства» призван объединить людей разных традиций, мировоззрений и культур на основе универсальных человеческих ценностей: взаимоуважения, любви, дружбы, добра, - говорят о посыле акции в администрации города.

Когда? Где?

4 ноября, 11.00

Пл. Ленина

(6+)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ КУЛЬТУР

Фестиваль-концерт «Россия всех объединяет» пройдет в Орловском областном центре народного творчества. В программе: дефиле национальных костюмов коллекций молодых орловских дизайнеров которые представит профессиональное модельное агентство «M Models». Начало в 16.00.

А в 17.00 стартует Национальная сказка «Как купец дочь замуж выдавал». Гостей мероприятия ожидают яркие творческие номера исполнителей и коллективов Орла и Орловской области. Этот блок программы раскроет всю палитру национальных культур через песни, танцы, игру на музыкальных инструментах и демонстрацию колоритных костюмов.

Когда? Где?

1 ноября, с 16.00

пер. Карачевский, 6

(6+)

ИРЛАНДСКИЕ МОТИВЫ И ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДРАЙВ

Фолк-группа «Spiritual Seasons» выступит в Орле - в честь кельтского праздника САМАЙН также известного как Хэллоуин.

Название Spiritual Seasons знакомо всем, мало-мальски интересующимся фолк сценой. Группа существует уже больше 15 лет и творит музыку, с трудом поддающуюся классификации: ирландские джиги и рилы здесь органично уживается с мощными скандинавскими темами, а напевы средневековой Европы - со славянскими фолк-мотивами. Уникальное звучание группы по достоинству оценили не только в России, но и далеко за ее пределами – на гастроли в Европу и Азию музыканты ездят с завидной регулярностью, география концертов простирается от берегов Дуная до Южно-Китайского моря.

- Вас ждет неиссякаемый поток танцевального драйва, пригоршня суровых скандинавских баллад и охапка кельтских сказочных историй… В репертуаре группы старинные скандинавские мелодии, средневековая лирика и заводная ирландская музыка! - говорят организаторы концерта.

Когда? Где?

2 ноября, 19.00

ул. Герцена 20

(18+)

СЫГРАЕТ ГУБЕРНАТОРСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

В эти выходные, также, состоится еще одно музыкальное событие: закрытие фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень». Сыграет Орловский губернаторский симфонический оркестр (дирижер Василий Шкапцов), а также заслуженный артист России виолончелист Кирилл Родин (г. Москва).

В программе концерта: Бетховен, Паганини, Глазунов, Чайковский, Давыдов, Арутюнян. Ведущая: лектор-музыковед Ольга Гарбар.

Когда? Где?

4 ноября, 18.30

Пл. Ленина, 2

(6+)

А ЧТО В ТЕАТРАХ?

Длинные выходные – прекрасный повод еще раз посмотреть любимые спектакли и познакомиться с постановками, которые вы раньше не видели. Репертуар у орловских театров очень разнообразный, «свое» найдет каждый.

Театр «Русский стиль» приглашает провести субботний вечер наслаждаясь постановкой «Моя жена полковник».

Спектакль поставлен по пьесе знаменитых французских комедиографов Жан-Жака Брикера и Мориса Ласега. Он полон искромётного юмора и предназначен для тех, кому надо поднять настроение. Театр представляет зажигательную французскую комедию с элементами детективной интриги и лирическими мотивами. Любовь и трогательные воспоминания, семейные тайны и интриги спецслужб разных стран напомнят зрителям атмосферу французского кинематографа. В спектакле прозвучат всеми любимые мелодии.

Когда? Где?

2 ноября, 18.00

Ул. Тургенева, 18

(16+)

Орловский театр кукол ждет в гости самых маленьких любителей спектаклей и их родителей. В эти выходные он будет давать спектакль «Гуси-лебеди».

Мы все много раз слышали эту сказку. Переживали за братца Иванушку, радовались за Машеньку, как она умело справлялась с проблемами, и злились на гусей, которые так коварно похитили мальчика.

- В нашем спектакле есть все эти персонажи. Но наша сказка не о том, какая Маша умница. Наша постановка о том, что милосердная душа и доброе сердце самых лютых врагов могут превратить в преданных друзей и помощников. Произведения нашего земляка Евгения Дербенко обратят нас к лучшим образцам народной музыки, - поделились в театре.

Спектакль рассчитан на дошкольный возраст.

Когда? Где?

2 ноября, 11.00

ул. Советская, 29

(0+)

В рамках гастролей Могилевский драматический театр (Беларусь) представит постановку по незабвенному произведению Мольера «Тартюф». Спектакль предстанет зрителю на сцене Орловского театра им. Тургенева. Комедия в двух действиях не оставит гостей равнодушными и точно не заставит скучать!

Когда? Где?

2 ноября, 18.30

Пл. Ленина, 2

(16+)

Еще один гастрольный спектакль примет на своей сцене театр «Свободное пространство». Постановкой «Люди добрые» по рассказам Василия Шукшина откроется театральный марафон.

Комедию в Орел привезет Брянский театр драмы.

- Мы попытались воспроизвести непрерывную жизнь шукшинской деревни, герои которой влюбляются и тут же ссорятся, а потом мирятся, бранятся, затягивая одну бесконечно долгую песню. Деревенский мир, где все распахнуто настежь: улица, изба, проселочная дорога, клуб, магазин… Здесь герои испытывают истину, устраивая непрерывный и постоянный экзамен себе и окружающим в день, когда в село Сростки приезжает погостить Василий Шукшин, - рассказали в театре.

Когда? Где?

3 ноября, 18.00

пл. Карла Маркса, 2

(16+)

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Для тех, кто предпочитает активный отдых, в областном центре работают ледовые арены: становимся на коньки и проводим время весело и с пользой!

Ледовая арена на Наугорском шоссе ждет на массовые катания в субботу 2 ноября по следующему расписанию: 15.00-16.00, 16.30-17.30, 18.00-19.00, 19.30-20.30, 21.00-22.00.

В воскресенье 3 ноября расписание такое: 15.30-16.30, 17.00-18.00, 18.30-19.30, 20.00-21.00.

Адрес: Наугорское ш-се, 82

Ледовая арена в Зареченском микрорайоне приглашает кататься 2 ноября: 18.00-19.00, 29.20-20.30; 3 ноября: 19.00-20.00.

Адрес: ул. Зеленина, 4

«Мегалед» в ТМК «ГРИНН» ждет в праздничные дни орловцев и гостей областного центра с 10.00 утра и до 23.00 вечера. Каждый сеанс катания длится 1 час, далее полчаса происходит заливка льда.

Адрес: Кромское ш-се, 4