Как провести выходные в Орле: афиша на 26-27 октября

Приближаются выходные, а это значит, что пора планировать свою культурную программу. По традиции, «Комсомолка» публикует афишу самых интересных событий в городе.

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

В эту субботу в Орловской области устроят реконструкцию боев Гражданской войны. Грандиозная баталия развернется в древнем Новосиле. В сражениях примут участие более 300 человек, членов военно-исторической клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова и ряда других городов.

Реконструкторы приурочили фестиваль к 100-летию Орловско-Кромской операцией, ставшей одной из ключевых в противостояние Красной и Белой армий.

Кроме захватывающих сражений, гостей ждет четыре интерактивные площадки, представляющие военный и гражданский быт, а также медицину 1919 года. Для особо любознательных организаторы проведут тематическую лекцию «Урок живой истории».

- Фестиваль пройдет в рамках историко-просветительского проекта «1919 год – два цвета российской истории», реализуемого некоммерческим благотворительным фондом «Наследие» с использованием гранта Президента РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

26 октября, с 12:30

Орловская область, город Новосиль

12-30-13.30 - Начало урока живой истории и лекции по истории Гражданской войны в России для зрителей.

13-30 - Открытие фестиваля

14-00 - 15-00 - Военно-историческая реконструкция

15-00 - 17-00 работа интерактивных площадок.

ШАГ НА ВСТРЕЧУ

Для любителей творческой атмосферы и хорошей авторской литературы в субботу в библиотеке Бунина пройдет очередная встреча клуба «Шаг навстречу». На этот раз тема обсуждения - «Герой и мир вокруг него».

- Мы поговорим о том, как показать героя – романа ли, баллады, стихотворения, – который живёт и действует не в вакууме. Герой – как правило, дитя и продукт своего времени, воспитания, социальной среды, культуры, верований, - говорят организаторы встречи.

Желающие принять участие могут захватить с собой свои рукописи с стихотворной подборкой или прозаической миниатюрой.

26 октября, 15.00

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РУССКАЯ КЛАССИКА»

24 октября в Орле стартовал театральный фестиваль «Русская классика». За пять дней его работы зрители увидят девять спектаклей по произведениям русских писателей в исполнении ведущих актеров театральных труп из нескольких регионов страны.

«Русская классика» - фестиваль, который сделал Орел в конце 80 – начале 90-х годов общепризнанной театральной площадкой, а затем на несколько десятилетий прекратил свою работу. Его возрождение - одно из центральных событий нового театрального сезона в академическом театре Тургенева.

В эти субботу орловцев ждут спектакли по произведениям Александра Островского – в 13:00 «ЛЕС» (театр «Свободное пространство», Орел) и в 19:00 «ВОЛКИ И ОВЦЫ (театр им. Щепкина, Белгород).

КИНОФЕСТИВАЛЬ «ОТЦЫ И ДЕТИ»

В Орле продолжается Пятый Международный кинофестиваль «Отцы и дети», посвященный году Театра в России. В этом году на участие в нем поступило около 100 заявок из 5 стран: Армении, Англии, Белоруссии, Казахстана и России.

На суд зрителей и профессионального жюри вынесено 82 фильма в 9 номинациях. Площадками кинопоказов стали орловские кинотеатры, библиотеки, школы и вузы.

В 12:00 в орловском отделении Российского фонда мира Молодежного центра «Юность и мир» покажут документальный фильм Александра Маругова «Дипломатия за мир» (Москва, МГИМО).

Затем зрителям предложат посмотреть фильм «Пластилин» (город Королев). В 13:20 начнется показ фильма «Донецкая вратарница» (Краснодар)

26 октября, с 12:00

Почтовый переулок, 16

ЛИСЬИ ПРОДЕЛКИ

В субботу, 26 октября, с 10 до 16 часов Православная артель «Вятского Посада» приглашает маленьких талантов на занятия в студии керамики. Все желающие смогут научиться лепить из глины забавных лисичек под шефством опытного педагога-керамиста Ирины Владимировны Аношенковой.

Вход свободный.

26 октября, с 10:00

Духовно-православный центр «Вятский Посад»

СЕМЕЙНАЯ СУББОТА В МУЗЕЕ

Орловский краеведческий музей запускает научно-просветительный проект «Семейная суббота». В рамках проекта вы сможете приобщиться к истории и культуре родного края, его традициям и обычаям, познакомиться со знаменитыми земляками Орловского края, принять участие в творческих занятиях.

В эти выходные вашему вниманию будет предложена экскурсия по залам экспозиции «Знаменитые люди Орловского края».

Вход свободный.

26 октября, 11:00.

ул. Гостиная, д.2

АКТЕРСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ

В воскресенье Православная артель «Вятского Посада» приглашает детей и их родителей на встречу с актрисой театра и режиссером «Свободного пространства» Ларисой Леменковой.

Известная гостья в игровой форме познакомит всех желающих с театром, расскажет о том, как рождаются детские спектакли, а также поможет ребятам попробовать себя в роли самых настоящих актёров в интерактивных играх с применением сценического реквизита.

Вход свободный

27 октября, 12:00

Духовно-православный центр «Вятский Посад»

КАСТИНГ

В грядущее воскреснье состоится кастинг конкурса "Мисс Орел-2019". Организаторы приглашают девушек в возрасте от 16 лет побороться за звание главной красавицы региона.

Конкурс красоты и таланта "Мисс Орел" проходит при поддержке Правительства Орловской области и Национального конкурса «Мисс Россия» - у финалисток появится реальный шанс в дальнейшем получить гран-при самого престижного конкурса красоты нашей страны.

На кастинг приглашают девушек 16-24 лет, ростом от 170 см. Нужно надеть одежду, подчеркивающую фигуру и не забыть про каблуки. Участие бесплатное, попробуйте свои силы!

27 октября, в 19.30

ул.Октябрьская, д.20 (ресторан "7 пятниц").

КАРАВАН ВРЕМЕН

Жителей и гостей Орла приглашают на новую выставку. Музей изобразительных искусств представляет экспозицию, в которой собраны произведения живописи кисти академика Российской академии художеств, заслуженного художника Николая Ротко.

Выставка получила название "Караван времени". В ней - работы художника, созданные в разный период. Объединяет их индивидуальный почерк, выраженный в стремлении перенести на холст впечатления посредством неожиданных образов, загадочных сюжетов.

- Зрителю будет интересно не само явление, а то, как воспринимает его художник: что на холсте играет главную роль, а что – второстепенную, и как выражена суть изображаемого. Он пишет работы, используя приёмы совмещенного и фрагментарного видения композиционных ритмов, сходства и несходства объектов, - говорят в ОМИИ.

25 октября-17 ноября

ул. Октябрьская, 29