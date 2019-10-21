2019-10-21T15:15:38+03:00
Общество

Народным участковым Орловщины-2019 стал капитан полиции Александр Михайлов

Полицейский из Малоархангельского района представит регион во Всероссийском этапе конкурса [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Александр Михайлов - народный участковый Орловщины-2019Александр Михайлов - народный участковый Орловщины-2019Фото: другой источник.
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Жители Орловской области выбрали своего народного участкового. В этом году, по результатам голосования, победу в региональном этапе конкурса одержал полицейский из глубинки. Больше всего голосов орловцы отдали за Александра Михайлова, участкового Малоархангелького отделения полиции.

Александр Михайлов – старший участковый уполномоченный, капитан. В органах внутренних дел он трудится с молодости: закончил Санкт-Петербургское Суворовское училище МВД России, а после и Орловский юридический институт МВД. Сегодня на его участке живет около полутора тысяч человек, это три сельских поселения, которые, к тому же граничат с соседними районами. По признанию самого Александра, с жителями у него налажены доверительные и тесные отношения, позвонить ему они могут в любое время. Что касается преступлений, то тут у участкового мнение однозначное: самое главное – профилактика. Так, полицейский рассказал о случае мошенничества, которое ему удалось пресечь.

- Ко мне обратился местный житель. Раньше он был судим и лишен водительских прав. Этим воспользовался злоумышленник, который пообещал помощь в их восстановлении за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Я выехал к потерпевшему, принял у него заявление. Через некоторое время удалось установить личность гражданина, выманившего деньги. Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время виновник уже понес наказание, предусмотренное законодательством, - рассказал капитан полиции Александр Михайлов.

Участковый отмечает, что ему нравится жить и трудиться на своей малой родине. Поддержать народного участкового Орловщины во Всероссийском этапе конкурса можно будет также в режиме онлайн: голосование пройдет с 1 по 10 ноября текущего года на нашем сайте. Победитель получил от главы МВД досрочное звание и ключи от новенького автомобиля «УАЗ Патриот». Награждение состоится в МВД России в преддверии Дня участкового уполномоченного полиции.

Александр Михайлов - народный участковый Орловщины-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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