В Орловской области зафиксировали 12 случаев отравления угарным газом

В среду, 16 октября, в Орле прошла встреча журналистов с представителями газовой службы, сотрудниками МЧС и полиции. На повестке дня оказалась сезонная тенденция к росту неправильного использования газового оборудования и необходимость ее предотвращения.

Спикеры пресс-конференции подчеркнули, что с началом холодов люди зачастую нарушают технику безопасности, используют вышедшие из строя обогреватели или плиты.

- С наступлением холодов, многие орловцы были не готовы к отопительному сезону и начали обогревать жилые помещения газовыми плиты, а это категорически запрещено. В результате это может привести к отравлению угарным газом, пожару или взрыву, - поясняет Сергей Чунихин, управляющий филиала АО «Газпром газораспределение Орел».

Кроме того, увеличивается число самовольных подключений к газораспределителям. С начала года в области зарегистрировано 20 случаев повреждения газопровода и 85 случаев неквалифицированное подключение водонагревателей и котлов.

В итоге нарушения техники безопасности экстренным службам пришлось принять 5 тысяч 600 аварийных заявок. В 12 случаях были зафиксировано отравление угарным газом.

- Напоминаем, порядок проведения техобслуживания изменен. Договор на его проведение по-прежнему заключается на три года, но работы проводятся ежегодно. За уклонение от договора предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч рублей, - напомнили газовщики.

За самовольное подключение к газовым сетям предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей.